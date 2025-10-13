Marta Mercader, fallera mayor infantil de Valencia 2026: «Me he quedado en blanco, no me lo podía creer» Se convierte en la primera máxima representante de la fiesta de la comisión

La alcaldesa y el concejal de Fallas, junto a la fallera mayor infantil y su familia.

Pablo Alcaraz Lunes, 13 de octubre 2025, 20:23 | Actualizado 20:41h.

Ha nacido una nueva estrella en Valencia. Los falleros han pasado de estar horas mirando al cielo preocupados por el temporal que ha sacudido la ciudad a hacerlo para ver a Marta Mercader Roig, su nueva fallera mayor infantil para 2026. «Me he quedado en blanco, no me lo podía creer», han sido sus primera palabras.

La nueva máxima representante infantil de las próximas Fallas ha hecho estallar de emoción a su comisión Alberique-Héroe Romeu.

A sus 10 años, ya emuló a su madre que fue fallera mayor de Joaquín Costa-Burriana en el 97 y nombrada como Reina de las Fallas del Ateneo Mercantil por primera vez en la historia.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y el concejal de Fallas, Santiago Ballester, se han desplazado hasta el casal de la falla para felicitar en persona a Marta como nueva fallera mayor infantil.