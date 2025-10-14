Los vecinos de Albors sonríen con la felicidad contagiosa de Carmen

Carmen Gil iba este martes por el barrio de Albors como si flotara. «¿Habéis visto? ¡Es mi hija, es fallera mayor!«, decía. Llevaba en ... sus manos un ejemplar de LAS PROVINCIAS, donde Carmen Prades y Marta Mercader eran la portada indiscutible. El barrio alrededor del mercado de Algirós, que se llama Albors pese a que el mercado tenga otro nombre, era este martes un hervidero de actividad gracias a la lonja, que goza de una salud envidiable. Casi todo el mundo sabía que la nueva fallera mayor de Valencia era de la zona, de una calle situada a muy escasos metros, donde vive con sus padres y su hermano.

«El piso en el que están era de sus abuelos, toda la familia es de aquí», comentaba el farmacéutico Jesús. «Conozco a los padres, vienen mucho, y ella ha venido alguna vez y es una chica simpatiquísima», decía. Era un kiosko cercano donde más señas de ellas daban. «Ha venido muchas veces a comprar cosas para el colegio y es muy simpática, y muy guapa, bueno eso ya lo habéis visto», decía Amparo, la regente del establecimiento, mientras vendía varios ejemplares de LAS PROVINCIAS.

Uno de ellos, de hecho, se lo llevó el tío de la fallera mayor infantil, que había venido «a por todos los periódicos». Se da la circunstancia de que parte de la familia Mercader tiene una empresa en las cercanías del mercado, por lo que se puede decir que las dos falleras mayores de Valencia son de Algirós.

Un mercado rendido

Pero es en el mercado donde más gente conoce a los Pradas Gil. En la carnicería Roig, tanto Toni como María José y Josep, que son de Alfafar, conocen a la familia. Es el primer sitio donde cuentan la historia de que la madre, Carmen, iba por el barrio mostrando feliz que su hija era la nueva máxima representante de la fiesta. «Viene casi todas las semanas, a veces con el marido y muchas veces con la hija, que no para de sonreír. Lo que más le gusta es el arroz al horno que hace su madre, siempre nos compra arreglo», cuenta María José. Ahí, en la cola, es donde algunos vecinos descubren que la fallera mayor de Valencia era vecina. «Sí, sí, vive aquí al lado», explica María José a una mujer que no termina de creérselo.

También conoce a la familia Pedro y Paquita, que tienen una charcutería y una panadería una frente a la otra. «Es una familia muy agradable, siempre hacen mucha vida de barrio, viene muy a menudo... la verdad es que son maravilloso», cuenta Pedro con una amplísima sonrisa. Varias paradas más del mercado confirman que Carmen estaba exultante esta mañana. «No la habéis pillado por media hora», nos confiesa Pedro.