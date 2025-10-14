Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Jesús, Amparo, Pedro, Paquita y Toni, este martes en el barrio de Albors.

Jesús, Amparo, Pedro, Paquita y Toni, este martes en el barrio de Albors. IVÁN ARLANDIS

Los vecinos de Albors sonríen con la felicidad contagiosa de Carmen

La madre de la fallera mayor hace sus compras diarias con LAS PROVINCIAS bajo el brazo: «¿Habéis visto? ¡Es mi hija!»

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Martes, 14 de octubre 2025, 14:37

Comenta

Carmen Gil iba este martes por el barrio de Albors como si flotara. «¿Habéis visto? ¡Es mi hija, es fallera mayor!«, decía. Llevaba en ... sus manos un ejemplar de LAS PROVINCIAS, donde Carmen Prades y Marta Mercader eran la portada indiscutible. El barrio alrededor del mercado de Algirós, que se llama Albors pese a que el mercado tenga otro nombre, era este martes un hervidero de actividad gracias a la lonja, que goza de una salud envidiable. Casi todo el mundo sabía que la nueva fallera mayor de Valencia era de la zona, de una calle situada a muy escasos metros, donde vive con sus padres y su hermano.

