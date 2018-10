Marina Civera, corte de honor de la fallera mayor: «En mi reinado tuve un accidente pero no me perdí los pasacalles» irene marsilla LOLA SORIANO VALENCIA. Jueves, 4 octubre 2018, 01:03

Marina Civera respira amor por las Fallas, de hecho ya fue corte infantil. Le encanta bailar dansà y es muy enérgica.

-¿Se ve de fallera mayor? ¿Qué cualidades tiene para serlo?

-Me encantaría. Sería un sueño para cualquier valenciana. Además de tener formación personal y fallera, tengo mucha ilusión y respeto al cargo. Soy muy sociable y muy luchadora por las cosas que quiero.

«Practico bailes regionales desde los diez años»

-¿Alguna anécdota de su reinado?

-Llevo conduciendo moto diez años y el 14 de marzo, en plenas Fallas, tuve un accidente con la moto y tenía dolor en las rodillas. Insistí a mi madre que había esperado este momento toda la vida e hice todos los pasacalles y recogida de premios. Me empeñé en que tenía que ser la fallera mayor que mi comisión se merecía. En alguna ocasión tuve que cambiarme los zapatos por botas para ir de valenciana, pero fui a todo. Y hasta bailé.

-¿Participa en bailes regionales?

-El día que no tenemos la Ofrenda solemos bailar en mi comisión porque llevábamos un año trabajando bailes nuevos y quería contentar a toda la gente que viene al barrio.

-¿Qué recuerdos tiene de su paso por la corte infantil?

-Muchas experiencias con las compañeras porque la unión que se crea es para toda la vida y sentir el amor de los falleros.

-Su hermana también fue corte. ¿En su casa hay 'gen' de la corte?

-El secreto más que la genética es entregarse a las Fallas. Mi padre es directivo y mi madre da clases de peinado de valenciana.

-¿Colabora en alguna delegación en su comisión?

-En todo lo que se necesita, acudo. Y pertenezco al grupo de baile desde los diez años. Hemos bailado en el homenaje a la Senyera, en els 'balls al carrer' y en la dansà.

-Su hermana Paula se casa en breve. ¿Qué le están preparando?

-Es muy organizada. Mi madre, mi tía y yo vamos a pruebas de pelo, maquillaje y de traje para apoyarle.

-¿Por qué eligió Odontología?

-Me pusieron ortodoncia e iba tanto y veía un trabajo tan minucioso y con técnicas manuales, que me encantó. Cuando terminé los estudios me preinscribí en un máster, pero lo tengo que posponer.

-¿Qué aficiones tiene de deporte y ocio?

-He hecho surf muchos años. He viajado al norte, a Asturias, Galicia, País Vasco y Francia. Y en cuanto ocio, viajar y estar con mis amigas.

-¿Por dónde le gusta perderse?

-Suelo ir por las zonas más típicas de Valencia, tanto el Carmen como el puerto. El mar me atrae, es como un imán. Me gusta olerlo y verlo.

-Dígame si tiene mascota, un libro y un viaje...

-Tengo dos mascotas, dos perros. Athos y Violeta. Un libro que me gusta es 'Intranerso' de Carlos Miguel Cortés. Y el último viaje ha sido a Bilbao. Fuimos las cuatro mujeres de la familia.

-¿Qué cambiaría de las Fallas y qué potenciaría?

-Las Fallas tienen muchas cosas buenas. Lo que sí potenciaría es el trato con los turistas y los valencianos que no están involucrados en la fiesta, para que la descubran. Y también se puede mejorar la relación con los vecinos.

-¿Alguna fallera mayor que le ha marcado?

-Carmen Sancho me gusta mucho porque es una fallera de tradición, supo destacar por su valía como fallera, por su forma de expresarse y defender esta fiesta.

-Un pirotécnico y artista que siga.

-Me gusta Reyes Martí porque es mujer y tenemos que apoyarnos. Y la Nit del Foc fue impresionante. Y un artista, Manolo Algarra. Siempre voy a su cruce de calles para verlo. Hace un modelado y acabado impecable en todo su trabajo.