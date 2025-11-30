Una semana repleta de pólvora y actos festivos

Domingo, 30 de noviembre 2025, 23:11 Compartir

La semana de actos coeteros de Godella culminó el 29 de noviembre con una jornada intensa y llena de tradición que reunió a vecinos y visitantes en torno a la pólvora, la música y la gastronomía local. La jornada comenzó con las tradicionales Calderas en la calle Mayor, donde se compartieron momentos de convivencia, se degustaron platos típicos y se vivió un ambiente festivo que unió a toda la comunidad.

Por la tarde se celebró la Passejà en honor de Santa Cecilia, con la colaboración de la Banda del Casino Musical de Godella, que llenó las calles de música y solemnidad, recordando la importancia de las tradiciones culturales en la vida comunitaria. La semana concluyó de manera espectacular con la II Gran Cordà de Germanor, un acto que reunió a centenares de personas, llenó las calles de emoción y reafirmó el espíritu de unidad y fraternidad que caracteriza a estas celebraciones. La semana había comenzado el 22 de noviembre con la Feria de Asociaciones en el Parque del Molino, que permitió a las entidades locales mostrar su labor y fomentar la participación ciudadana. Esa misma noche se celebró la Cordà Infantil en la Calle Mayor, un acto pensado para que los más pequeños disfrutaran de manera segura de la tradición pirotécnica y se iniciaran en la cultura coetera de forma divertida y educativa.

Durante la jornada del 28 de noviembre, la calle Mayor acogió la Mascletà Manual, que llenó de ritmo y estruendo las calles, generando gran expectación entre los vecinos. Por la noche se llevó a cabo la Cordà Tradicional de Peça.