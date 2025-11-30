Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Gordo de La Primitiva de hoy domingo reparte más de 208.455 euros y deja más de 15 premios en España
Unas celebraciones marcadas por la pólvora. LP

Una semana repleta de pólvora y actos festivos

Domingo, 30 de noviembre 2025, 23:11

La semana de actos coeteros de Godella culminó el 29 de noviembre con una jornada intensa y llena de tradición que reunió a vecinos y visitantes en torno a la pólvora, la música y la gastronomía local. La jornada comenzó con las tradicionales Calderas en la calle Mayor, donde se compartieron momentos de convivencia, se degustaron platos típicos y se vivió un ambiente festivo que unió a toda la comunidad.

Por la tarde se celebró la Passejà en honor de Santa Cecilia, con la colaboración de la Banda del Casino Musical de Godella, que llenó las calles de música y solemnidad, recordando la importancia de las tradiciones culturales en la vida comunitaria. La semana concluyó de manera espectacular con la II Gran Cordà de Germanor, un acto que reunió a centenares de personas, llenó las calles de emoción y reafirmó el espíritu de unidad y fraternidad que caracteriza a estas celebraciones. La semana había comenzado el 22 de noviembre con la Feria de Asociaciones en el Parque del Molino, que permitió a las entidades locales mostrar su labor y fomentar la participación ciudadana. Esa misma noche se celebró la Cordà Infantil en la Calle Mayor, un acto pensado para que los más pequeños disfrutaran de manera segura de la tradición pirotécnica y se iniciaran en la cultura coetera de forma divertida y educativa.

Durante la jornada del 28 de noviembre, la calle Mayor acogió la Mascletà Manual, que llenó de ritmo y estruendo las calles, generando gran expectación entre los vecinos. Por la noche se llevó a cabo la Cordà Tradicional de Peça.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pere Navarro, director general de la DGT, avisa a los conductores ante las críticas a la baliza V16: «No nos equivoquemos»
  2. 2 La Lotería Nacional de hoy sábado deja el primer premio en un municipio de 1.300 habitantes conocido por ser un paraiso de la naturaleza y otras dos localidades
  3. 3 El milagro del niño rescatado en aguas de Oliva: estaba ya a medio kilómetro de la costa
  4. 4 Aemet anuncia cuatro días seguidos de lluvia en la Comunitat a partir de este domingo y señala las zonas dónde lloverá
  5. 5 Encuentran al niño de 12 años desaparecido durante una acampada en el monte en Navarrés
  6. 6 Muere el expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas
  7. 7 El niño rescatado en la playa de Oliva, ingresado en La Fe con una hipotermia grave
  8. 8 El municipio de Valencia de menos de 700 habitantes que se incorpora a la lista de los pueblos más bonitos de España
  9. 9

    Un carril bici de 2,8 km unirá la Marina Norte y Sur y tendrá zona de running
  10. 10 Letizia ya tiene sustituto de Felipe

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Una semana repleta de pólvora y actos festivos

Una semana repleta de pólvora y actos festivos