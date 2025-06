Reabre la Casa de la Música siete meses después de la dana

Lunes, 2 de junio 2025, 00:07 Compartir

La Casa de la Música de Aldaia ha retomado sus actividades formativas siete meses después de la dana que asoló el municipio el 29 de octubre de 2024. Este emblemático centro cultural resultó altamente dañado por la inundación especialmente en el sótano, donde se ubica la sala de ensayos, así como el ascensor y la red eléctrica, gravemente afectada por la humedad.

La dana afectó de manera importante los bajos de la Casa de la Música. En el sótano el agua superó los dos metros destruyendo totalmente el escenario, el patio de 89 butacas, la sala de ensayos Harmonía y los instrumentos musicales y los archivos que tenían depositados las sociedades musicales. Por estas razones, el edificio ha sido cerrado siete meses para proceder al secado de todas plantas, afectadas por la alta humedad, así como la renovación de todo el sistema eléctrico del centro a fin de garantizar la seguridad de las personas. Esto ha permitido la reapertura de los pisos superiores de la Casa de la Música, el día 19 de mayo, concretamente el espacio de recepción y las cuatro plantas donde se distribuyen las aulas formativas y de ensayo de las sociedades musicales.

La reapertura, no ha sido completa al 100%, puesto que el ascensor no está todavía operativo y se tiene que cambiar completamente, a la vez que continúa cerrado temporalmente el sótano por el hecho de que necesita una reconstrucción arquitectónica integral. No obstante, la reapertura de las aulas formativas y de ensayo es un gran avance y permitirá a las sociedades musicales retomar sus actividades habituales.