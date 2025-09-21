El Instituto Gil-Albert encara el otoño con un amplio programa

Domingo, 21 de septiembre 2025, 23:45 Compartir

El Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert ha presentado esta mañana el calendario cultural previsto hasta fin de año. La programación incluye alrededor de ochenta actividades, una treintena en distintos municipios de la provincia y traerá a destacadas figuras del mundo cultural. El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha explicado con detalle las propuestas y ha recordado que «la institución cumple de nuevo sus objetivos y se reafirma en su compromiso por hacer llegar la cultura a toda la provincia con un programa que, además, apuesta por la calidad de sus invitados, buscando la originalidad y, sobre todo, llegando a públicos dispares y de diferentes generaciones».

En este sentido, la directora del IAC, Cristina Martínez, ha añadido que el calendario contará con primeras figuras del panorama literario, artístico y musical del país. "También hacemos un guiño al arte urbano con un nuevo ciclo que se desarrollará en tres localidades de la provincia, contamos con pensadores de la categoría de Francisco Jarauta y Rafael Argullol, o con historiadores como Ana Molpeceres», ha señalado Martínez.

De la mano del departamento de Humanidades, el ciclo 'Con todas las letras' convocará entre octubre y noviembre a destacados autores, como Jordi Sierra i Fabra-24 octubre-, Juan José Millás -29 octubre- o Sergio del Molino -12 noviembre-, algunos por primera vez en Alicante, que compartirán sus experiencias desde la Sala de Exposiciones del Palacio Provincial.

Además, el promotor musical Carlos Galán, fundador de Subterfuge Records, una de las discográficas independientes más relevantes de España, ofrecerá una charla mañana jueves en la Casa Bardin y el viernes grabará desde allí su podcast con El niño de Elche como invitado especial. Otra apuesta musical es el nuevo ciclo 'Contar y cantar', que arrancará con dos encuentros con los artistas Alice Wonder, el 2 de octubre, y el alicantino Nach, el 14 de noviembre.