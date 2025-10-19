Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La Agenda Urbana de la Reconstrucción avanza hacia una ciudad más resiliente

MISLATA

Domingo, 19 de octubre 2025, 23:28

El Ayuntamiento de Mislata ha presentado la Agenda Urbana de la Reconstrucción, una estrategia local que bajo el lema 'Mislata, preparada y resiliente' permitirá transformar los efectos de la dana en una oportunidad para mejorar la planificación urbana y reforzar el municipio frente al cambio climático.

El proyecto, dotado con más de 126.000 euros, se enmarca dentro del plan estatal de ayudas destinado a los municipios afectados por la catástrofe. El objetivo es elaborar un diagnóstico de los daños, definir una hoja de ruta y establecer medidas que contribuyan a la prevención y adaptación ante futuras emergencias. La iniciativa centrará buena parte de sus esfuerzos en las zonas más castigadas por el temporal, como el polígono industrial, el cementerio municipal y el barrio de la avenida de la Paz.

La acción del proyecto se estructura en cuatro fases: diagnóstico, estrategia, plan de acción y seguimiento. Entre los principales ejes de trabajo destacan la regeneración urbana, la gestión sostenible del agua, la reducción del riesgo de inundaciones y la mejora de la vivienda.

La participación ciudadana será uno de los pilares fundamentales de este proceso que acaba de poner en marcha el Consistorio. A través de la web mislataresilient.com, la ciudadanía podrá acceder a toda la información y formar parte de los talleres que se celebrarán durante las próximas semanas. Asociaciones vecinales, juventud, niños y niñas, adolescentes, mujeres, mayores y comerciantes podrán aportar ideas y propuestas para construir un modelo de ciudad más justo y preparado.

El alcalde, Carlos F. Bielsa, participó en la presentación y afirmó que «entre todos y todas, haremos una ciudad más preparada, más sostenible y más humana; además, desde el Ayuntamiento nos comprometemos con estas acciones a construir un municipio más seguro, centrado en minimizar el riesgo ante posibles escenarios».

