La educación, un arma esencial para lograr la igualdad

De izquierda a derecha, Pilar Vidal, Carlos Rial, Isabel Atkison, Roby Gutiérrez, Elena Pérez, Zdenka Lara, Amparo Belenguer, Carolina Belda, Carmen Amo raga, María Teresa Freire y Gonzalo Zarranz. / DAMIÁN TORRES El foro organizado por LAS PROVINCIAS destaca el esfuerzo femenino y las participantes apuestan por el avance tecnológico para poder conciliar SANDRA PANIAGUA Lunes, 17 junio 2019, 20:50

La séptima edición del Foro Fabricando Talento, que se celebró ayer en el Hotel Las Arenas de Valencia, congregó a nueve profesionales de diferentes sectores relacionados con la cultura y la creatividad para visibilizar el trabajo de la mujer y como gracias a su esfuerzo lidera el cambio hacia una sociedad más igualitaria. Todas las presentes aseguraron que este camino iniciado es sin retorno, con una sola dirección y, aunque se ha avanzado mucho, se debe seguir luchando para lograr visibilidad e igualdad.

Fabricando Talento, organizado por LAS PROVINCIAS con la colaboración de la Asociación de Empresarias y Profesionales de Valencia (EVAP), pasará a llamarse en la próxima edición Talento Mujer manteniendo el mismo espíritu que le ha acompañado desde sus inicios. Todas las presentes desearon que llegue el día en que no haga falta poner el apellido de mujer y que el talento sea, simplemente, talento ya que no debe tener género.

En el día de ayer se trató el trabajo que la mujer realiza en los ámbitos culturales y de creación, demostrando con las experiencias de las profesionales allí presentes y sus casos de éxito cómo con esfuerzo, talento y dedicación se puede conseguir todo lo que se desea. Carolina Belda, gerente de Hidraqua; Amparo Belenguer, directora de Banca Privada de Ibercaja en Valencia; Robyn Gutiérrez, abogada y miembro de la junta directiva de EVAP; Isabel Atkinson, CEO de The Shopping & Quality Tourism Institute; Carmen Amoraga, directora general de Cultura y Patrimonio de la Generalitat, periodista y escritora; María Teresa Freire, secretaria general de ESIC; Zdenka Lara, CEO de H-UP Interiorismo y Diseño; Elena Pérez, co-fundadora y directora creativa de UO; y Pilar Vidal, directora de la revista Corazón, fueron las encargadas de inspirar al centenar de personas que acudieron a este evento, entre los que se encontraban Gonzalo Zarranz, presidente de LAS PROVINCIAS y Fidel Pila, director general del periódico, así como Daniel Zurriaga, director comercial, y Carlos Rial, director de Marketing del diario.

La empresa y la cultura

La jornada comenzaba con la mesa redonda 'El progreso de la mujer en el mundo empresarial'. Las cuatro profesionales que participaron estuvieron de acuerdo en señalar que la educación es una de las principales armas para lograr la igualdad. Esta fue una de las conclusiones de la jornada. «Nos faltan referentes femeninos en el mundo del deporte, la empresa, a ciencia, la cultura... en todos los ámbitos por lo que tenemos que intentar que la educación fomente estos referentes. La creatividad se fomenta jugando, como casi todo, por lo que los juguetes no deben tener género. ¿Por qué no darle un juego de construcción a una niña?» preguntaba Amparo Belenguer, directora de Banca Privada de Ibercaja en Valencia, que continuaba diciendo que las tecnologías «son las carreras del futuro».

Isabel Atkinson, CEO de The Shopping & Quality Tourism Institute, señalaba que su generación, la de los años 70, fue la que «vivió la apertura, la democracia, las mujeres éramos muy luchadoras en el contexto de una sociedad que también lo era, entonces todos íbamos en la misma dirección. Ahora tenemos muchas mejoras pero menos capacidad de sacrificio. Hay una falta de ambición por parte de la mujer, sabemos que hay un techo de cristal y debemos conseguir más visibilidad».

Atkinson era la encargada de proporcionar los datos sobre la situación en estos sectores señalando que España era el quinto mejor país en el mundo para nacer mujer y que la mejora en estos años era evidente ya que hay un 54% de alumnas en las universidades, un 22% de mujeres en los consejos de administración del IBEX 35, el 30% de los puestos directivos de las empresas están ocupados por féminas y en política también ha habido un empuje ya que en la última legislatura había 138 diputadas en el Congreso y un 40% de senadoras.

Directora Banca Privada de Valencia de Ibercaja Amparo Belenguer «Nos faltan referentes femeninos en todos los ámbitos» Secretaria General de ESIC María Teresa Freire «En muchas ocasiones somos nosotras las que nos ponemos las trabas» CEO de H-UP Interiorismo y Diseño Zdenka Lara «Además de la pasión, para triunfar la empresa tieneque ser rentable»

A la falta de ambición señalada, Robyn Gutiérrez, abogada y miembro de la junta directiva de EVAP, apuntaba que no creía que «fuera tanto una falta de ambición si no que había que analizar si aquellas mujeres que la tienen, disponen de las mismas oportunidades y, si no es así, saber si se puede trabajar para tenerlas» y añadía que «el techo de cristal se debe romper entre todos y hay que hacerlo desde casa, desde la educación. Ahora mismo las diferencias son más sutiles que en la época de nuestras madres y luchar contra eso es complicado. En muchas empresas hombres y mujeres cobran lo mismo pero hay que observar si las mujeres están en la categoría que les toca».

La gerente de Hidraqua, Carolina Belda, explicaba que el talento no tiene género ni edad y que «una de las empresas participadas de Hidraqua había realizado su último proceso de selección bajo el proyecto de currículum anónimo (sin foto, nombre, edad, género) y el resultado ha sido que las cuatro vacantes se han cubierto con mujeres. En nuestro caso, estamos en un sector muy masculino, ya que son servicios muy ligados a la construcción y nuestra masa de trabajadores son operarios, pero en los ámbitos más técnicos sí podemos llegar a la igualdad. La sociedad está evolucionando y los perfiles son más tecnológicos». Respecto al cambio de la empresa, todas señalaron que la nueva normativa favorece la igualdad y la conciliación, ya que la tecnología hoy en día permite trabajar desde cualquier punto y que las empresas deberán adaptarse y las que no lo hagan casi desaparecerán.

Directora general de Cultura y Patrimonio y escritora Carmen Amoraga «Como escritora no he sufrido discriminación alguna» Gerente de Hidraqua Carolina Belda «Los perfiles laborales son cada vez más tecnológicos» Directora de la revista Corazón Pilar Vidal «Deberíamos comenzar a llamar a expertas como fuente de los artículos»

La segunda mesa redonda giró en torno al ámbito cultural y creativo y allí tanto Carmen Amoraga, directora general de Cultura y Patrimonio de la Generalitat y escritora, como María Teresa Freire, secretaria general de ESIC, señalaron que a pesar del momento en el que se nace o en la cultura que se vive es posible cambiar y que las mujeres son las encargadas de romper ese techo de cristal y hacerlo a largo plazo. Y esto se debe conseguir de manera natural sin ponerse una misma las trabas y las complicaciones para lograrlo. «Soy la primera persona de mi familia que tiene estudios superiores, decidí estudiar periodismo porque pensaba que sería el camino más fácil para que las personas leyeran lo que escribía y he entrado en política, no porque me haga falta, sino para aportar mi grano de arena para mejorar esta sociedad en laque vivimos», señalaba Amoraga, quien relataba en el inicio de su intervención la precariedad que a sus progenitores les tocó vivir y afirmaba que «como escritora no he sufrido discriminación alguna por ser mujer más allá de la pregunta de si escribo para mujeres».

Amoraga relató a lo largo de su ponencia la falta de visibilidad de aquellas mujeres que habían contribuido a la cultura y que se quedaban a la sombra de los grandes autores de la literatura, la ciencia o de las otras artes.

Por su parte, María Teresa Freire, explicaba que al ser la mediana de cinco hermanos había tenido que aprender a espabilarse y que ese aprendizaje le ha servido a lo largo de su carrera. «Nunca nadie me ha dicho que por ser mujer podía o no hacer ciertas cosas. En muchas ocasiones nos ponemos nosotras mismas las trabas para conseguir las cosas. Debemos cambiar esos hándicaps como el sexo o la edad. En la universidad hay muchas mujeres pero luego el número se ve disminuido en el mercado laboral, ya que muchas tienen otras prioridades que sus carreras profesionales».

Ambas señalaban, como las anteriores participantes, que este es un camino sin marcha atrás pero en el que sí «puede haber un frenazo importante, y habrá que luchar para que eso no pase».

Talento, creatividad y sueños

Tras el café, llegó el turno de los casos prácticos. Zdenka Lara, CEO de H-UP Interiorismo y Diseño, y Elena Pérez, co-fundadora y directora creativa de UO, explicaron cómo su creatividad y el perseguir sus sueños les llevó a crear sus empresas. Lara, abogada de formación, tras haber ejercido durante unos años, finalmente decidió dedicarse a aquello que realizaba como hobby: el interiorismo. Se rodeó de un equipo de profesionales y cuando llegó la crisis inmobiliaria decidió apostar por el sector de los hoteles boutique y especializó su estudio de interiorismo, que «busca la sorpresa del cliente, no se trata de gastar un gran presupuesto sino de una actitud, de realizar con cariño el trabajo. Además de hacer las cosas, las contamos como se hace hoy en día, en las redes sociales. A la pasión que le pones para triunfar hay que lograr que la empresa sea rentable».

Abogada y miembro de la junta directiva de EVAP Roby Gutiérrez «Hay más igualdad salarial, pero debemos ver si la categoría es correcta» CEO The Shopping & Quality Tourism Institute Isabel Atkinson «Tenemos muchas mejoras pero menos capacidad de sacrificio y ambición» Co-fundadora y directora creativa de UO Elena Pérez «Nos dedicamos al producto de regalo de emociones, la creatividad es la base»

Por su parte, Elena Pérez explicaba cómo de haber estudiado Arquitectura acabó formando una empresa con su compañera de carrera para vender productos de regalo con frases y diseños inspiradores. Su primer producto fueron unas pulseras a las que le siguieron unos calcetines y muchos otros. «Nuestra forma de funcionar esta basada en un círculo en el que pasamos del 'me lo curro', lo muestro, funciona, continúo». «Nos gusta decir que nos dedicamos al producto del regalo de emociones; la creatividad es la base de nuestro trabajo».

Medios de comunicación

Para cerrar la jornada, Pilar Vidal, directora de la revista Corazón, hacía patente la escasa presencia de la mujer en los puestos directivos de los diferentes medios de comunicación españoles y cómo ese hecho afectaba a la visión que de la mujer se trasmite a la sociedad a través de los titulares y las noticias. «La prensa rosa sigue siendo muy machista, mayoritariamente está dirigida por hombres y nos vemos perjudicadas en los titulares y las fotos; pero lo cierto es que pocas mujeres, de las que salen en esas fotos, llaman para quejarse». Del mismo modo, «el periodismo, que tiene esa capacidad de cambiar el mundo, debería empezar a llamar a expertas en diferentes ámbitos como fuente de sus artículos, logrando así aumentar esa visibilidad que necesitamos». Vidal pedía a las mujeres formar equipo y no ser sus propias enemigas para lograr que la sociedad vea a la mujer por sus logros laborales y personales y no por el cuerpo que tenga o de quien sea pareja.