La experta Montse Cespedosa, sobre la vivienda: «Fin del 'boom' inmobiliario, la banca se prepara para un frenazo de hipotecas»

España vive una situación realmente comprometida en cuanto a la oferta de vivienda se refiere. El Banco de España advierte que se necesitan alrededor de 700.000 nuevas viviendas para paliar la demanda actual y prevista en 2025.

Según datos de Fotocasa, el valor de la vivienda de segunda mano ha incrementado un 17% en el tercer trimestre de 2025. A este crecimiento hay que sumar la subida del mercado de alquiler, que ha encarecido un 10,9% en el mismo período.

Montse Cespedosa, asesora financiera y experta en hipotecas, vislumbra el futuro a corto plazo de la crisis de la vivienda que actualmente está viviendo en España. «Fin al boom inmobiliario, la banca se prepara para un frenazo de hipotecas en 2026», sentencia en los priemros segundos de uno de sus últimos vídeos.

En este sentido, las concesiones de las hipotecas sufrirán un cambio en los próximos meses, llegando a los máximos efectos de esta variación para el próximo curso, según aclara la experta.

«Quien esté tramitando una hipoteca necesita cerrar la negociación lo antes posible», avisa a todos aquellos que se encuentren en proceso de adquirir una propiedad.

De esta manera, este es el pronóstico que dictamina para el fin del año. «Es probable que estemos en el mejor momento en cuanto a oferta hipotecaria», esclarece.

«La banca pone fin definitivamente a la guerra hipotecaria que iba subiendo progresivamente los tipos de interés. Por eso se están demorando en entregarte las ofertas, que puede ser hasta 15 días», afirma. Es un momento crucial en el que la actuación pasa de ser una opción a una necesidad

