Confirmado el nuevo Euríbor: así cambia en noviembre la cuota para las hipotecas variables

Euríbor de octubre 2025 ·

El índice no da tregua y encarece por primera vez en dos años las hipotecas con revisión semestral

Andoni Torres y EP

Valencia

Viernes, 31 de octubre 2025, 20:19

Comenta

El Euríbor, índice de referencia para los préstamos hipotecarios a tipo fijo, ha cerrado el mes de octubre con una media mensual del 2,187%, lo que supone una ligera subida frente al 2,172% con el que terminó septiembre. El índice encadena así tres meses al alza y suma más de 10 puntos básicos desde julio, cuando se encontraba en el 2,079%. Sin embargo, desciende 50 puntos básicos frente al 2,691% registrado en octubre de 2024.

Dado que las hipotecas variables suelen repreciarse anualmente, aquellos que tengan que utilizar el dato de septiembre verán caer su cuota hipotecaria a pesar del leve repunte frente a septiembre.

Así, una persona que tenga contratada una hipoteca variable de 150.000 euros a 30 años y con un diferencial del 0,99% más Euríbor y deba revisar su tipo de interés con el nivel de octubre registrará un descenso en su cuota de 42 euros al mes. Esto equivale a unos 504 euros al año.

Los hipotecados con revisión semestral empezarán también a notar la subida: con los datos anteriormente mencionados, experimentarán un alza en su cuota de 3,6 euros al mes, o de 21 euros en todo el semestre. Se trata de la primera vez en dos años que se produce este hecho.

Recomendaciones del Banco de España

Antes de contratar una hipoteca, el Banco de España recomienda analizar la oferta que nos propongan, compararla con otras del mercado y sopesar nuestras necesidades y posibilidades de afrontar los pagos durante un periodo largo de tiempo.

La elección de un tipo fijo o variable dependerá de lo que resulte más favorable, en función de factores como la evolución de los tipos o el plazo de amortización previsto, según explica el Banco de España. Además, recuerda que cuanto más largo sea el plazo, sin variar las demás condiciones del préstamo, las cuotas serán más bajas pero los intereses totales serán mayores.

