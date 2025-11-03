Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Ontinyent. B.G

El municipio de Valencia más barato para alquilar vivienda en el último mes

El coste de arrendar una casa en la capital sube un 1% en octubre

J.Zarco

Valencia

Lunes, 3 de noviembre 2025, 16:42

El precio del alquiler de vivienda en Valencia no da un respiro. Cada mes que pasa sigue subiendo y el acceso para muchas personas a un hogar es cada vez más complicado. Por ello, gran parte deciden trasladarse a municipios cercanos a la capital, donde el coste es algo más económico.

En la provincia de Valencia, el precio del metro cuadrado en octubre es de 13,5 euros el metro cuadrado. Y el municipio donde alquilar una vivienda es más asequible es Ontiyent, a 6,4 €/m2. Y el segundo es Xàtiva, a 7,5.

El precio del metro cuadrado en Valencia ciudad es de 15,5 euros, un 1% más que en septiembre y un 7,6% más que en octubre de 2024, según los datos del popular portal inmobiliario 'Idealista'. La situación es igual de complicada a la hora de comprar un inmueble, ya que en septiembre el coste del metro cuadrado era de 3.227 euros.

Por distritos, el más barato para alquilar vivienda en Valencia ciudad es Jesús, a 12,9 euros el metro cuadrado, siendo el que más ha disminuido su precio en el último mes con un 3,2%. El segundo más económico es Benimaclet a 13,3 €/m2, mientras que los terceros son Algirós y Patraix, a 13,7 €/m2.

En el lado opuesto, el más caro es Ciutat Vella a 19,6 euros el metro cuadrado. Esto supone que un piso de 80 metros cuadrados supondría un gasto de 1.568 euros mensuales. Detrás de este distrito está L'Eixample, a 18,3 euros el metro cuadrado y el tercero en cuestión es Poblats Marítims, a 16,6 €/m2.

A nivel nacional, Valencia es la quinta ciudad de España con el precio más alto del alquiler. En primer lugar está Barcelona a 24,3 euros el metro cuadrado, mientras que Madrid es la segunda a 23 €/m2, Palma la tercera (18,2 €/m2) y Donostia la cuarta (18,1 €/m2).

