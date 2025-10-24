VDS 2025 promueve la colaboración para afrontar los retos tecnológicos globales

Suplementos Viernes, 24 de octubre 2025, 00:46 Compartir

VDS 2025 se ha consolidado como el escenario internacional desde el que abordar los retos tecnológicos globales que afronta la sociedad. El ecosistema tecnológico mundial se ha dado cita en Valencia esta semana, en la octava edición del encuentro, para mostrar cómo la colaboración y la innovación pueden ofrecer soluciones reales a desafíos como el cambio climático, la regulación e implementación de la inteligencia artificial, la sostenibilidad y la ciberseguridad y la defensa.

Como ha señalado Juan Luis Hortelano, presidente de Startup Valencia, VDS 2025 ha hecho honor a su lema «Collaborate Today. Transform Tomorrow», mostrando al mundo cómo la cooperación en el ámbito de la innovación puede tener un impacto real en la vida de las personas y en su entorno. Hortelano ha puesto como ejemplo las iniciativas impulsadas por el ecosistema tecnológico tras las inundaciones provocadas por la dana de octubre de 2024 en Valencia.

La inteligencia artificial fue ayer una de las grandes protagonistas de esta segunda jornada. A primera hora arrancaba 'AI as the New Infrastructure: Investing Beyond the Hype', a cargo de Christian Teichmann (Burda Principal Investments). Ana Peleteiro, vicepresidenta de Datos e IA Aplicada de Preply, analizó cómo la inteligencia artificial está transformando la manera en que las personas aprenden, enseñan y se conectan, permitiendo una educación altamente personalizada y basada en datos a escala global. En la misma línea, por la tarde, Iñaki Berenguer, emprendedor en serie, inversor y fundador de múltiples startups exitosas en Estados Unidos y Europa, compartió su perspectiva sobre cómo la inteligencia artificial está revolucionando el sector sanitario. Basándose en su experiencia a la vanguardia de la innovación tecnológica, exploró el futuro de las soluciones sanitarias basadas en IA, el auge de nuevas categorías tecnológicas y el papel estratégico que los emprendedores europeos pueden desempeñar a nivel global.

Volodymyr Nosov (WhiteBIT) ofreció una ponencia sobre el papel del 'blockchain' como base de la nueva economía digital. Por su parte, el exfutbolista y campeón de la Premier League Sol Campbell, participó en una conversación sobre historias de superación y éxito. Sobre inversión charlaron Hugo Arévalo (ThePowerMBA) y Luis Garay (Samaipata).

La jornada acogió la intervención de Aubrey de Grey, referente mundial en investigación sobre longevidad, con una ponencia 'Taking Rejuvenation Research to Escape Velocity'. En paralelo, el escenario Santander Stage vivió la ponencia de Gwen Kolader (Hexaware Technologies) sobre liderazgo inclusivo en contextos internacionales.

A lo largo de estos dos días por los siete escenarios de VDS han pasado las voces más influyentes de la innovación y la cultura global para abordar las principales tendencias de la tecnología global: ciudades inteligentes e infraestructura digital, tecnologías de consumo de nueva generación, talento y futuro del trabajo, 'healthtech' y longevidad, futuro de la energía y 'greentech', 'deeptech' e innovación científica, industria aeroespacial, ciberseguridad y defensa.

Valencia, capital mundial de la innovación

VDS 2025 ha vuelto a convertir Valencia en epicentro global de la innovación tecnológica. Las conexiones internacionales de la ciudad, como 'hub' tecnológico, se han reforzado con la asistencia de más de 12.000 profesionales de todo el mundo.

En el marco del encuentro, ayer se renovó el acuerdo de colaboración entre Startup Valencia y el e-Residency del Gobierno de Estonia, con el objetivo de impulsar nuevas sinergias entre startups, corporaciones e instituciones. También estuvo presente en VDS 2025 una delegación del gobierno de Países Bajos para fortalecer la relación empresarial que ya existe entre ambos ecosistemas. Además, se formalizó el apoyo del Ayuntamiento de Valencia a VDS para dos años más, tal como anunció la alcaldesa, M.ª José Catalá, en la primera jornada del evento tecnológico internacional.

Solidez y crecimiento del ecosistema 'startup'

La jornada de ayer también acogió el Scalability Day, organizado por Adigital y EsTech junto a Icex (Ministerio de Economía, Comercio y Empresa del Gobierno de España). Este encuentro se ha convertido en un punto de encuentro para fundadores, inversores y expertos internacionales enfocado en estrategias de crecimiento y casos de éxito.

La escalabilidad de las 'startups' ha sido protagonista en VDS 2025. Durante el evento se han ofrecido paneles y encuentros diseñados para ofrecer a las 'startups' la experiencia y las claves esenciales para escalar con éxito. Además, en esta octava edición han participado los fundadores de 8 unicornios globales y 22 'scaleups' europeas que crecen a ritmos superiores al 20% anual.

El Box de la Fundación LAB acogió la presentación del Observatorio Startup de la Comunitat Valenciana, impulsado por Startup Valencia con el apoyo de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat; que recoge que el ecosistema tecnológico valenciano ha alcanzado en septiembre de 2025 las 1.689 startups. Se trata de un incremento del 11,34% respecto al periodo enero a septiembre de 2024. El crecimiento también se ha hecho extensivo al campo de la inversión. Las 'startups' de la Comunitat Valenciana han captado más de 160 millones de euros en 2025. El 71% de las 'startups' han recibido fondos, lo que representa un incremento del 66% en comparación con 2024.

Además, el ecosistema 'startup' ha sumado 234 nuevas entidades, con lo que alcanza las 2.014, un 13,15% más que en 2024. De este modo, queda configurado con una mayoría de proveedores de servicios (114), seguido de asociaciones y comunidades (70), inversores (39), universidades y centros de I+D (34), espacios de coworking (32), aceleradoras e incubadoras (29), corporate venturing (27) e instituciones públicas (13).

Clausura de VDS 2025

En un mundo cada vez más digital e interconectado, la ciberseguridad se ha convertido en un pilar fundamental para la innovación y el crecimiento empresarial sostenible. Laura Urquizu (Red Points) abrordó en la jornada de tarde de ayer cómo las empresas están integrando estrategias de seguridad avanzadas para proteger los datos, las operaciones y la confianza de los clientes, a la vez que siguen innovando.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades de España, Diana Morant, y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé; el secretario autonómico de Innovación, Jerónimo Mora; el secretario autonómico de Industria, Comercio y Consumo, Felipe Carrasco, y la concejala de Turismo, Innovación y Atracción de Inversiones, Paula Llobet clausuraron la octava edición de VDS junto al presidente de Startup Valencia, Juan Luis Hortelano, y el CEO, Nacho Mas. Durante la ceremonia de clausura se reconoció a los principales actores que impulsaron las iniciativas de Startup Valencia Dana Help y se hizo entrega de los premios de The Challenge, el 'hackathon' organizado por VDS y Startup Valencia, así como los de la Competición Internacional de Startups de VDS.

Apoyo de grandes corporaciones e instituciones

Este año, VDS cuenta con el apoyo de Banco Santander como patrocinador principal, con Valencia Innovation Capital del Ayuntamiento de Valencia como partner anfitrión y e-Residency del Gobierno de Estonia como país hermanado. Además, numerosas empresas tecnológicas, startups y organizaciones se suman como 'partners' estratégicos, contribuyendo al éxito y alcance global del evento: Wayra Telefónica, EY, Fundación LAB, CaixaBank DayOne, PowerCo, Volkswagen Group Services, IBM, OVHcloud, Mobile World Capital, Bit2Me, Adigital, Estech, Opentop de Valenciaport y Mapfre. Entre los partners tecnológicos que dan apoyo al evento destacan Microsoft, Amazon, Google for Startups y HubSpot for Startups.

VDS 2025 mantiene el respaldo de destacadas instituciones que consolidan el evento como un referente internacional en innovación y tecnología. Entre ellas, el Ministerio de Industria y Turismo del Gobierno de España, la Generalitat a través de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), la Ciudad de las Artes y las Ciencias, TechFabLab, Universitat de València (UV), el Parc Científic de la Universitat de València (PCUV), el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (UMH), la Universitat Politècnica de València (UPV), Enisa, CDTI, Icex, Renfe y la Ciudad Autónoma de Melilla. Todas ellas colaboran activamente para reforzar el posicionamiento de Valencia como 'hub' global de innovación y espacio clave para el intercambio de ideas, talento y soluciones tecnológicas.