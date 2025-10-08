El SEPE publica una oferta masiva de trabajo para ocupar puestos administrativos con salarios que llegan hasta los 30.000 euros anuales Es conveniente buscar las ofertas en la web de la Administración del Estado ya que muchas de ellas proceden de bolsas de empleo público

La situación laboral en España cada vez resulta más preocupante. Ya son muchas las personas que dedican a su trabajo gran parte de las horas del día por un sueldo con el que tienen dificultades para llegar a fin de mes con solvencia económica. Una situación que afecta cada vez más a los jóvenes que no encuentran un empleo digno que les ayude a tener un futuro próspero.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha publicado en su portal laboral 'Empleate' una oferta masiva de empleo relacionada con la administración para ocupar los diferentes puestos que requieren las empresas demandantes.

Entre las diferentes funciones que se ofertan se pueden distinguir algunas como auxiliar administrativo de empresas pertenecientes al sector servicios o contable, puesto imprescindible en cualquier negocio sea cual sea su dimensión. También hay disponibles empleos menos usuales como dependiente de una administración de lotería.

A la hora de encontrar el empleo idóneo, una de las cuestiones más preocupantes es el tema de los requisitos. Algunas empresas demandan ciertos estudios o aptitudes que consideran totalmente necesarias para realizar el trabajo de la mejor manera posible. Algunos de los requisitos más comunes que podemos encontrar en este tipo de ofertas son el dominio de idiomas como francés, inglés o portugués en un nivel medio o avanzado, títulos específicos de formación o un período mínimo de experiencia desempeñando la función que se solicita.

Estas son algunas de las ofertas más destacadas que lanza el SEPE en su portal laboral:

- Auxiliar administrativo en Palma de Mallorca, contrato laboral indefinido, jornada completa con un salario de 1.100-1.200 euros brutos, títulos propios de las universidades y otras enseñanzas que precisan del título de bachiller, más de seis meses de experiencia.

- Secretaría técnica en una fundación en Badajoz, contrato laboral indefinido, jornada completa con salarios de 27.180-31.710 brutos/año, más de dos años de experiencia y dominio del portugués, francés e inglés en nivel avanzado.

- Administrativo en una empresa de León, contrato laboral indefinido, jornada completo con un salario de 23.000-27.000 euros brutos/año, enseñanzas de grado superior de formación profesional, técnico superior de administración y finanzas.

- Recepcionista en una clínica dental en Madrid, contrato laboral temporal, jornada completa con salarios de 12.000-25.000 euros brutos/año, certificado de educación primaria, más de seis meses de experiencia, dominio nivel medio del inglés.

- Auxiliar administrativo en Barcelona, contrato laboral indefinido, jornada completa con un salario de 19.500-21.000 euros brutos/año, grado de administración o equivalentes, inglés escrito y hablado, experiencia no obligatoria pero deseable.

En este caso, al tratarse de puestos de administración, habrá que consultar las ofertas también en la web de la Administarción del Estado en auqellas que pertenezcan a bolsas de empleo público.

Para apuntarse a las ofertas de empleo del SEPE, hay que entrar en el portal laboral 'Empléate', dónde se seleccionará la vacante en la que esté interesado y luego se pulsará en 'Visitar oferta'.