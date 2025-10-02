Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un camarero en un bar de Valencia. LP.

El mercado laboral se robustece en la Comunitat con 2.700 parados menos gracias a la construcción y los servicios

La afiliación a la Seguridad Social también se incrementa en más de 3.000 cotizantes respecto a agosto

Pau Alemany | Europa Press

Pau Alemany | Europa Press

Valencia

Jueves, 2 de octubre 2025, 12:27

Comenta

El mercado laboral se robustece en la Comunitat Valenciana en el mes de septiembre. En una época del año que siempre mira de reojo la ... estacionalidad del empleo del turismo, el paro se ha reducido en 2.739 personas gracias principalmente al impulso del sector de la construcción y al de servicios, con la contratación de docentes para comenzar el curso como uno de los pilares. Así, la cifra total de desempleados en la región desciende hasta 294.015 personas, la más baja en el noveno mes del año desde antes de la crisis de 2008, según datos del Ministerio de Trabajo.

