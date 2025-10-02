El mercado laboral se robustece en la Comunitat con 2.700 parados menos gracias a la construcción y los servicios

El mercado laboral se robustece en la Comunitat Valenciana en el mes de septiembre. En una época del año que siempre mira de reojo la ... estacionalidad del empleo del turismo, el paro se ha reducido en 2.739 personas gracias principalmente al impulso del sector de la construcción y al de servicios, con la contratación de docentes para comenzar el curso como uno de los pilares. Así, la cifra total de desempleados en la región desciende hasta 294.015 personas, la más baja en el noveno mes del año desde antes de la crisis de 2008, según datos del Ministerio de Trabajo.

La perspectiva positiva que desprenden los datos del paro va en sintonía con las de las afiliaciones a la Seguridad Social, que también siguen la tendencia alcista del último año. De los 2.133.372 afiliados en septiembre de 2024 en la Comunitat se ha pasado a 2.205.533, lo que supone un incremento del 0,03%, según datos del Ministerio de Seguridad Social. A excepción de los meses de mayo, junio y julio, es el dato más elevado desde la pandemia de covid-19.

Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha bajado en septiembre la mayoría de veces en la Comunitat Valenciana (14 veces) mientras que ha subido en 11 ocasiones.

En el último año el desempleo acumula un descenso de 20.515 parados, lo que supone un 6,5% menos. Por sectores, el paro bajó en Servicios, 1826 menos (-0.87%); Construcción, 881 menos (-3.87%); Industria, 578 menos (-1.63%); Agricultura, 76 menos (-1.02%), mientras que se incrementó en Sin empleo anterior, 622 más (+2.83%).

En cuanto a sexos, de los 294.015 desempleados registrados en septiembre, 179.998 fueron mujeres, 1.743 menos (-1%) y 114.017, hombres, lo que supone un descenso de996 en el número de desempleados respecto al mes anterior (-0,9%).

En septiembre, el paro entre los jóvenes menores de 25 años aumentó, con 1.958 parados más que a cierre del pasado mes (+12,2%), mientras que el paro de las personas con 25 años y más se redujo en 4.697 desempleados (-1,67%).

La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) ha valorado positivamente los datos de paro registrados en septiembre. «En un mes marcado por la finalización de la campaña estival y del inicio del curso escolar, los datos del paro, afiliación y contratación de la Comunitat Valenciana son buenos y muestran un mayor dinamismo en su economía que en media nacional», ha desgranado la secretaria general de la confederación, Esther Guilabert.