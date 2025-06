El SEPE ofrece una ayuda de 570 euros al mes durante 30 meses para los desempleados

A. Pedroche Jueves, 26 de junio 2025, 01:33 Comenta Compartir

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ofrece diferentes ayudas y subvencioes a aquellas personas desempleadas que cumplen con una serie de requisitos. La más popular es el paro o prestación por desempleo. Sin embargo, no dura para toda la vida. Una vez se agota los beneficiarios pueden acogerse al subsidio por cotizaciones insuficientes. Se trata de una prestación que puede cobrarse durante un máximo de 30 meses (2 años y 6 meses) y cuya cuantía inicial son 570 euros al mes.

Es necesario cumplir con una serie de requisitos para poder acceder a este subsidio. Es imprescindible encontrarse en situación legal de desempleo, no estar registrado como autónomo y no haber utilizado previamente esas cotizaciones para otras prestaciones. Además, es imprescindible no contar con ingresos superiores al 75 % del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que actualmente equivale a unos 888 euros al mes.

Resulta posible acceder tanto si se tienen cargas familiares como si no, aunque la duración máxima y los requisitos varían según la situación personal y el tiempo cotizado. Para acceder a la duración máxima es necesario acreditar responsabilidades familiares y haber agotado al menos 180 días de prestación contributiva. Para el resto de situaciones, la duración es la siguiente:

Menores de 45 años sin cargas familiares: deberán haber agotado al menos 360 días de prestación contributiva para acceder a un subsidio de seis meses.

Mayores de 45 años sin cargas familiares: necesitarán haber consumido al menos 120 días de prestación contributiva para recibir seis meses de subsidio.

Personas con responsabilidades familiares (independientemente de la edad):

- Si han agotado al menos 120 días de prestación contributiva, tendrán derecho a un subsidio de hasta 24 meses.

- Si han consumido 180 días o más, el subsidio podrá extenderse hasta un máximo de 30 meses.

Cabe aclarar que, aunque esta ayuda se puede conceder hasta 30 meses, la misma debe renovarse por periodos trimestrales (cada tres meses), pudiendo solicitar prórrogas hasta el agotamiento de la ayuda.

Cuantías y tramos

La cantidad que se percibe bajo este subsidio se calcula en función del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). Desde noviembre, las cuantías del subsidio se dividen en tres tramos:

• Los primeros seis meses: 95% del IPREM, equivalente a 570 euros mensuales.

• De siete a doce meses: 90% del IPREM, es decir, 540 euros mensuales.

• Más de doce meses: 80% del IPREM, equivalente a 480 euros mensuales.

Es importante destacar que esta subida en las cuantías no afecta al subsidio para mayores de 52 años, que mantiene su importe en 480 euros mensuales con una cotización equivalente al 125% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

