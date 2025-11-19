El SEPE lanza más de 200 ofertas de empleo para trabajar en Navidad por 1.600 euros al mes: desde repartidores a dependientes de juguetería Las empresas empiezan a preparar la campaña navideña y buscan personal

Mario Lahoz Valencia Miércoles, 19 de noviembre 2025, 00:56

La campaña navideña se acerca y las empresas se ponen las pilas para buscar personal. Es una época perfecta para que aquellos individuos que están en paro o que buscan un trabajo temporal en estas fechas tengan la oportunidad de acceder al mercado laboral.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha lanzado a través de su portal laboral 'Empléate' más de 200 ofertas de trabajo para la campaña navideña.

Gran parte de las vacantes ofertadas se centran en puestos como el reparto de paquetes, la hostelería o puestos para trabajar de cara al público. Una de las grandes ventajas de la campaña navideña, es que muy pocas ofertas demandan requisitos, o incluso estudios específicos.

En tema de salarios, muchas empresas no especifican una cifra concreta y optan por negociar el salario con el empleado según el tiempo que vaya a incorporarse a este puesto de trabajo y las horas que vaya a desempeñar en él. En cambio, hay otras que ofrecen hasta 1.600 euros por trabajar durante la etapa navideña.

Estas son algunas de las ofertas más destacadas:

- Control de probadores en Madrid (5 personas), jornada completa con un salario de 16.500 euros brutos al año.

- Repartidores en Huelva (6 personas), contrato temporal con un salario entre 20.000-25.000 euros brutos al año, no se requiere experiencia.

- Vendedores en el mercado de Navidad de Palma de Mallorca, contrato temporal (del 21 de noviembre al 6 de enero), posibilidad de jornada completa o parcial con salario a negociar, se valora positivamente el conocimiento del alemán e inglés.

- Monitor para atención al público en actividades de atracciones enb un gran comercio de Madrid, contrato temporal, jornada de 15 o 20 horas semanales.

- Peluquera con formación en Bilbao para trabajar los fines de semana y en Navidad, contrato laboral indefinido con horario a convenir.

- Operador de máquinas envasadoras de productos congelados de carne o pescado en Marchena (Sevilla), contrato laboral temporal (20 días), jornada completo con un salario de 1.600 euros al mes.

Cómo acceder a las ofertas de trabajo del SEPE

Para apuntarse a las ofertas de trabajo del SEPE, es necesario acceder a su portal laboral 'Empléate', donde se seleccionará la vacante en la que se esté interesado y luego se pulsará en 'Visitar oferta'.

En este caso concreto, al poner la palabra 'Navidad' en el buscador, este arroja todas las ofertas disponibles para la campaña navideña.