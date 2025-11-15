La Justicia avala el despido de una directora de oficina de Correos por rascar boletos de la ONCE para ver si tenían premio y cobrarlos La empleada, con 17 años de antigüedad, fue descubierta por una auditoría interna

La justicia ha dado la razón a Correos en un caso de un despido a una trabajadora que durante meses aprovechó su posición para cobrar boletos de lotería de forma fraudulenta. La empleada de Correos, que además era directora de una oficina en una localidad de Toledo, cobró premios de Rasca de la ONCE sin haber registrado su venta. La empresa pública la sancionó con una falta muy grave tras detectar las trampas. La afectada tenía una antigüedad desde el año 2007 (17 años) y había conseguido un alto cargo en su oficina, su salario era de 71,16 euros la hora (2.164,45 euros al mes aproximadamente).

Tras abrir expediente disciplinario por los hechos que salieron a la luz tras una auditoría, fue despedida por resolución de la empresa con efectos del 21 de marzo de 2024. Según Correos, la trabajadora rascaba boletos que no había vendido de manera formal. Entonces, comprobaba si tenían premio y en caso de que lo tuviese, cobraba el dinero sin que existiera registro previo de la venta, que regularizaba más tarde.

Los hechos fueron detectados por una auditoría interna el día 26 de julio de 2023, y el expediente disciplinario no se había incoado hasta el 13 de octubre de ese mismo año. La trabajadora pagó los boletos una vez se descubrieron los hechos como forma de intentar normalizar la situación. El 27 de julio de 2023, un día más tarde de la auditoría que descubrió 28 boletos Rasca usados pero no vendidos, ella pagó 39 euros de modo que quedase regularizado en el sistema. Más tarde, el 31 de julio de 2023, ingresó 10 euros correspondientes a 10 boletos que faltaban. Esto implica que sí hubo pago, pero fue fuera de tiempo y tras ser descubierta la irregularidad, lo que no evitó que se considerase una falta disciplinaria muy grave tanto para Correos como para los tribunales.

Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha ha validado el despido de la trabajadora. Señala además que no ha sido un hecho puntual, sino una conducta reiterada y oculta en el tiempo, que era más grave debido a su condición de directora y el abuso de confianza que conlleva.

