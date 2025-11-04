Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

SEPE. Mireya López

El SEPE publica múltiples ofertas de empleo para teletrabajar desde casa con salarios de hasta 40.000 euros

El organismo promociona en su portal laboral 'Empléate' las vacantes que surgen en las empresas

Mario Lahoz

Valencia

Martes, 4 de noviembre 2025, 01:16

Comenta

El teletrabajo en España presenta una expansión exponencial desde la pandemia de Covid-19 y ya ocupa un espacio relevante dentro del mercado laboral. Una vez superado el virus, esta modalidad de trabajo se estabilizó como una opción real en multitud de empresas.

Gracias al trabajo a distancia, las empresas pueden incorporar a profesionales sin importar cual sea la ubicación, ampliando el acceso a perfiles especializados y fomentando equipos más diversos.

En este sentido, el SEPE ha publicado una serie de vacantes que incluyen el teletrabajo, sin duda una opción muy atractiva para aquellos que por otras circunstancias deben permanecer mucho tiempo en casa o son responsables de personas con movilidad reducida.

Entre los puestos de trabajo que ofrece el organismo a través de su portal laboral destacan los siguientes:

- Arquitecto BIM con experiencia en redacción de proyectos de edificación, flexibilidad horaria, contrato indefinido y un salario de 23.000 euros brutos/año.

- Técnico contable con experiencia para trabajar en las oficinas centrales de un grupo educativo en Majadahonda (Madrid), jornada completa, contrato indefinido y un sueldo entre 24.000-27.000 euros brutos/año.

- Preparar y realizar interpretaciones de lengua de signos española a lengua oral y viceversa, contrato temporal y un salario de 19.800-20.000 euros brutos/año.

- Asesor de seguros en Burgos, jornada completa y salario entre 15.000-30.000 euros brutos/año.

- Team leader BPM con experiencia en herramientas como jBPM, Java, Drools y XML para proyectos en el sector salud, contrato indefinido y un salario entre 35.000-40.000 euros brutos/año.

Cómo acceder a las ofertas de empleo del SEPE

Para apuntarse a las ofertas de empleo del SEPE, es necesario acceder a su portal laboral 'Empléate', dónde se seleccionará la vacante en la que se esté interesado y luego se pulsará en 'Visitar oferta'.

En uno de sus filtros, se puede incluir 'Admite teletrabajo', lo que implica que la oferta permite el trabajo en remoto, aunque la gran mayoría son modelos híbridos, combinan el trabajo presencial con el trabajo desde casa.

