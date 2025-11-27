Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El ministro de Transformación Digital, Óscar López (derecha) conversa este miércoles con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en el pleno del Congreso.

El Gobierno logra el apoyo de los sindicatos y los funcionarios tendrán una subida del 11%

Empleo público ·

Recibirán en diciembre un 2,5% retroactivo desde enero, hasta un 2% en 2026 -medio punto vinculado al alza de la inflación-, un 4,5% en 2027 y finalmente otro 2% en 2028

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Miércoles, 26 de noviembre 2025

El salario de los funcionarios se descongelará después de once meses de bloqueo y subirá un 11% hasta 2028. El Gobierno arrancó el miércoles por ... la noche –tras otra reunión de varias horas, al igual que el lunes pasado- el sí de los sindicatos CSIF y UGT para firmar este mismo jueves (a las once de la mañana en la sede del ministerio) un nuevo acuerdo para mejorar las condiciones laborales de más de 3,5 millones de empleados públicos, aunque CC OO aún medita si terminará aceptándolo o se abstendrá al mantener algunas reservas.

