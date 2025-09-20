Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El nuevo precio de la bombona de butano desde esta semana
Cajetillas de tabaco en una imagen de archivo. Europa Press

El precio del tabaco cambia a partir de este sábado en diferentes marcas: este es su nuevo coste

Consumo ·

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica el nuevo coste de estos productos

Sara Bonillo

Sara Bonillo

Valencia

Sábado, 20 de septiembre 2025, 08:58

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este sábado el nuevo listado de precios de diferentes productos de tabaco, como cigarros, cigarritos o cigarrillos. La Resolución del 19 de septiembre de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos comunica así los nuevos precios a partir de este sábado 20 de septiembre, de acuerdo con lo establecido en la Ley 13/1998.

Muchas de las marcas modificarán su precio, como es el caso de Chesterfield Label 23, que pasa a costar 5,35 euros a partir de esta semana. Los nuevos costes se aplicarán a partir de este mismo sábado en todos los estancos de la Península y las Islas Baleares.

En las semanas anteriores también cambiaron de precio algunas marcas muy populares como Fortuna, Ducados, Nobel, Marlboro, L&M, Philip Morris, Winston o Chesterfield, entre otras. A continuación detallamos las marcas de tabaco que modifican sus precios en la península.

Península y Baleares

A) CIGARRILLOS

Euros/cajetilla

Chesterfield Label 23 - 5,35 euros

B) CIGARROS Y CIGARRITOS

Euros/envase

BRANIFF

Braniff Linea D'Oro Platinum (El envase de 17) - 2,60 euros

Braniff Linea D'Oro Negro (El envase de 17) - 2,60 euros

Braniff Linea D'Oro Red (El envase de 17) - 2,60 euros

Braniff Linea D'Oro White (El envase de 17) - 2,60 euros

QUORUM

Quorum Classic Doble Gordo (El envase de 10) - 51,00 euros

Quorum Classic Robusto (El envase de 10) - 30,50 euros

Quorum Classic Short Robusto (El envase de 10) - 26,00 euros

Quorum Classic Torpedo (El envase de 10) - 41,00 euros

Quorum Shade Doble Gordo 6 × 60 Mazo (El envase de 10) - 51,00 euros

Quorum Shade Robusto (El envase de 10) - 30,50 euros

Quorum Shade Short Robusto (El envase de 10) - 26,00 euros

Quorum Shade Torpedo (El envase de 10) - 41,00 euros

ROLL'S

Roll's Red Exclusive (El envase de 17) - 2,60 euros

Roll's White Exclusive (El envase de 17)- 2,60 euros

C) PICADURAS DE PIPA

Euros/unidad

Blackburn Kane Myata (100 g) - 15,95 euros

Pincha aquí para ver el documento

Estancos abiertos 24 horas en Valencia

- Estación de servicio Repsol: Av. de les Corts Valencianes, 57, 46015

