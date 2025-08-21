Cuánto cobra un bombero forestal: el BOE publica su nueva subida salarial el nuevo convenio «amplia y detalla la organización de jornadas, turnos, descansos, disponibilidad y horas extras para los BRIF»

España ha vivido en los últimos días una oleada de incendios que ha puesto de nuevo en valor el siempre complicado trabajo de los bomberos forestales. Este miércoles, el Boletín Oficial de Estado (BOE) ha publicado este miércoles la modificación del convenio que regula las condiciones laborales de los bomberos que de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF).

Se trata de 600 profesionales que dependen del Ministerio de Transición Ecológica, aunque a través de la empresa pública Tragsa. Después de un año de negociación entre empresa y sindicatos, con el nuevo convenio se incrementa la remuneración del salario base como de las horas extraordinarias en un 15-20%.

Las brigadas de refuerzo en incendios forestales (BRIF) participarán también en brigidas preventivas durante el invierno. Según fuentes del Gobierno, esta actualización del convenio, acorde a la Ley Básica de Bomberos Forestales, «mejora considerablemente las condiciones laborales y salariales de las brigadas de refuerzo en incendios forestales, que ha sido negociado con los interlocutores sociales».

Asimismo, el nuevo convenio «amplia y detalla la organización de jornadas, turnos, descansos, disponibilidad y horas extras para los BRIF». Con este objetivo se establece «un nuevo turno de organización del trabajo más estructurado, con descansos pautados, así como una regulación más detallada de la compensación de horas extraordinarias».

El salario base partirá de los 19.403,52 euros para los niveles más bajos y llegará a un máximo de 36.155,68 euros en el caso de los cargos de mayor nivel como jefe coordinador bombero forestal, el técnico bombero forestal y el técnico preparación física.

En cuanto a las horas extras, serán solicitadas por la empresa y serán voluntarias para el trabajador, salvo en el caso de extinción de incendios forestales, donde serán obligatorias pero con un límite anual de 80 horas.

Cada hora extra se pagará con un recargo del 70% sobre el valor hora de cada nivel profesional y con un recargo del 100 % en días festivos y fines de semana.

El pago de la hora ordinaria oscila entre los 12,56 y los 6,73 euros, dependiendo del nivel; la hora extra, entre los 21,35 y los 11,44 euros; la hora extra nocturna, entre 29,89 y 16,02 euros; la hora extra festiva, entre 25,2 y los 13,46 euros; y la hora extra festiva y nocturna entre los 35,17 y los 18,84 euros.

La jornada laboral será de 35 horas semanales aunque dependerá del periodo del año. Durante la campaña de extinción de incendios se establecen ciclos sucesivos de nueve días: tres con jornada de 11 horas, tres con jornada de 5 (con especial disponibilidad) y tres días en régimen de descanso.

Además, cualquier persona no deberá trabajar más de doce horas seguidas ni de ocho de trabajo efectivo en extinción de incendios.

