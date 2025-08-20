Dos medios aéreos se incorporan a las tareas de extinción del incendio en Artana El fuego de Utiel se pudo dar por extinguido a última hora del martes

R. González Dénia Miércoles, 20 de agosto 2025, 10:35

La noche ha sido relativamente tranquila en la Comunitat en los puntos donde permanecen incendios activos y no se ha registrado ninguna incidencia destacable, según informa Emergencias a través de X. Después de que a última hora de ayer martes se diera por extinguido el de Utiel, el foco está puesto este miércoles en Artana y Xert. En el primero de ellos ya se han incorporado dos medios aéreos.

En el monte del Espino de Artana ha permanecido durante la noche un dispositivo terrestre compuesto por cuatro unidades de bomberos forestales de la Generalitat y un coordinador del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón. Han estado actuando con herramientas manuales ante la imposibilidad de acercar las autobombas por la dificultad de acceso a esa zona.

La evolución es positiva y a primera hora de la mañana se han desplegado nuevos medios en este punto para tratar de controlar el incendio. Tres unidades terrestres y dos helitransportadas de bomberos forestales de la Generalitat con tres autobombas, voluntarios de Fuentes de Ayódar y dos coordinadores, junto con dos medios aéreos están llevando a cabo las labores de extinción.

Este despliegue contrasta con los hasta 13 medios aéreos que trabajaron durante la tarde de ayer, dos de ellos procedentes de Cataluña y uno de Aragón. Este apoyo se solicitó para reforzar el dispositivo de lucha contra el fuego por aire debido a la dificultad de actuar por tierra en este paraje montañoso. Querían reducir la línea de llama porque los efectivos que se quedasen de guardia sólo podrían utilizar herramientas manuales.

En cuanto al incendio forestal de Utiel, se pudo dar por extinguido a las 21.40 horas del martes. El fuego se detectó poco antes de las 15 horas. Al principio sólo se movilizó un medio aéreo y dos unidades forestales con dos autobombas. Sin embargo, poco después se tuvo que decretar la situación 1 del PEIF (Plan Especial de Incendios Forestales) y se reforzó el dispositivo. Eso significaba que en su evolución podría afectar gravemente a bienes forestales y levemente a la población.

Afortunadamente, la evolución fue positiva. A las 19 horas estaba estabilizado y al anochecer ya se pudieron retirar los medios desplegados.