Urgente El precio de la luz deja este sábado tres horas casi gratis para usar los electrodomésticos
El precio de la luz cambia este sábado. LPo

El precio de la luz deja mañana sábado tres horas casi gratis para usar los electrodomésticos

Consumo ·

La tarifa eléctrica baja el 20 de septiembre y se sitúa de media en 66'06 euros/MWh

Nacho Ortega

Nacho Ortega

Valencia

Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:02

El precio de la luz del sábado 20 de septiembre da la primera alegría de la semana a los consumidores. Tras el cambio de tendencia del viernes, cuando la tarifa para los clientes de tarifa regulada vinculados al mercado mayorista cayó cerca del 10%, con la llegada del fin de semana el precio de la electricidad se desploma y pasa de los 89,55 euros/MWh del viernes a los 66,06 del sábado, un descenso de más del 25%, según los datos del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

Precio de la luz por horas

El precio de la luz tendrá las horas más baratas entre las 11 y las 17 horas, con el precio más bajo de 13 a 16 horas, cuanso será prácticamente gratis (0,65 €/MWh), mientras que el tramo más caro se sitúa por la noche, cuando alcanza los 110 euros/MWh entre las 20 y las 22 horas. Además, durante toda madrugada y hasta las 9 de la mañana se rondan los 100 euros, aunque durante 8 horas del día se pagará menos de 30 euros/MWh.

Precio de la luz por horas

Tramo horario Euros/MWh
00.00-01.00 104,99 euros
01.00-02.00 99,89 euros
02.00-03.00 97 euros
03.00-04.00 93,8 euros
04.00-05.00 95,29 euros
05.00-06.00 95,15 euros
06.00-07.00 99,89 euros
07.00-08.00 101 euros
08.00-09.00 99,89 euros
09.00-10.00 65,6 euros
10.00-11.00 30 euros
11.00-12.00 3,94 euros
12.00-13.00 1,72 euros
13.00-14.00 0,65 euros
14.00-15.00 0,65 euros
15.00-16.00 0,65 euros
16.00-17.00 4,31euros
17.00-18.00 15,43 euros
18.00-19.00 55,08 euros
19.00-20.00 93,56 euros
20.00-21.00 110,36 euros
21.00-22.00 110,91 euros
22.00-23.00 104,6 euros
23.00-24.00 101 euros

Cabe recordar que el nuevo método de cálculo del PVPC, que entró en vigor con la llegada de 2023, incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente. Por lo que las horas a cero euros o en negativo no se trasladan como tal a la factura de la luz.

El 'pool' no representa exactamente el importe final en el precio de la luz para un consumidor acogido a la tarifa regulada, ya que desde 2024 se adoptó un nuevo método de cálculo del PVPC, que incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente.

De esta manera, la proporción de vinculación con el precio del 'pool' se irá reduciendo progresivamente, para incorporar las referencias de los mercados de futuros, de modo que estos representaron el 25% en 2024 y ya en 2025 suponen el 40%. A partir de 2026 esa referencia de los mercados de futuros se elevará al 55%.

Consejos para ahorrar en la factura de la luz

Ahorro

Consejos para ahorrar en la factura de la luz

Para reducir el consumo y abaratar el recibo de la electricidad, puedes seguir estos consejos:

Electrodomésticos

Para reducir el consumo de los electrodomésticos de tu hogar es aconsejable, es aconsejable:

- Desconecta los electrodomésticos cuando no estés casa por un período largo (vacaciones). Especialmente el frigorífico-congelador que consume hasta el 30% del total del consumo de la vivienda.

- Evita dejarlos en 'stand by' ya que siguen gastando, aunque no consuman.

- Trata de aprovechar las horas de sol para el secado de ropa.

Agua caliente

Sería recomendable que siempre:

- Uses el agua caliente con prudencia. Es recomendable prestar atención para que nunca se quede un grifo abierto más de la cuenta.

- Con carácter general, una temperatura del agua entre 30ºC y 35ºC puede ser suficiente.

Iluminación

Es recomendable:

- Sustituir progresivamente las bombillas incandescentes y halógenas por tecnología LED, ya que emplea una potencia diez veces menor que las incandescentes y tienen una vida útil diez veces mayor, ahorrando hasta un 85% de la energía.

- Aprovechar al máximo la luz natural apagando la luz de las zonas iluminadas de manera natural y siempre que haya espacios abiertos o paredes acristaladas que contribuyan a una vigilancia pasiva.

Te puede interesar

