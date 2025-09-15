Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El nuevo precio del butano desde esta semana da una alegría a los consumidores durante dos meses

La bombona de 12 kilos se abarata por segunda vez consecutiva

Nacho Ortega

Nacho Ortega

Valencia

Lunes, 15 de septiembre 2025, 12:19

El precio del butano ha dado una alegría a los consumidores. La tarifa se actualiza cada dos meses y este 15 de septiembre el BOE ha publicado el precio máximo de venta al público que la bombona de butano de 12 kilos tendrá hasta mediados de noviembre. La bombona bajará un 5% a partir de este martes 16 de septiembre, desde los 17,11 euros actuales hasta los 16,27 euros y suma así su segundo descenso consecutivo, según la resolución firmada por el Director General de Política Energética y Minas, Manuel García Hernández.

En concreto, el descenso de esta última revisión se debe a la bajada en las cotizaciones de las materias primas (-1,6%) y a la apreciación del euro frente al dólar (+2,3%) que compensa el incremento de los fletes (+14,9%), informaron fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Esta revisión del precio, bien sea al alza o a la baja, está limitada al 5%, acumulándose el exceso o defecto de precio para su aplicación en posteriores revisiones.

Puedes ver la resolución completa.

El GLP envasado es una mezcla de hidrocarburos, principalmente compuesta de butano, que sirve como alternativa al gas natural para su consumo energético en envases a presión, especialmente en poblaciones o núcleos urbanos sin conexión a la red de gas natural.

En la actualidad, anualmente se consumen 64,5 millones de envases de GLP de distintas capacidades. Se trata de un combustible en retroceso y, desde 2010 hasta 2021, el consumo total de GLP envasado ha descendido más de un 25%.

Precio regulado

El precio máximo de venta de los gases licuados del petróleo envasados (GLP) en envases de entre 8 y 20 kilogramos -la tradicional bombona de butano- no se encuentra liberalizado. Su valor se revisa bimestralmente el tercer martes del mes, por Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas.

Esta revisión bimestral se calcula en función del coste de la materia prima (propano y butano) en los mercados internacionales, así como del coste de los fletes (transporte) y la evolución del tipo de cambio euro-dólar.

