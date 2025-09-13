El nuevo precio del tabaco esta semana: cambia en decenas de marcas El BOE publica este sábado 13 de septiembre la nueva resolución

El precio del tabaco vuelve a cambiar esta semana desde este sábado 13 de septiembre, tal y como ha publicado el Boletín Oficial del Estado en su resolución del 12 de septiembre de 2025de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos. En ella, se publican los precios de venta al público de determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del área de Península y Baleares.

Según lo establecido en el artículo 4 de la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de Ordenación del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria, se publican los precios de decenas de marcas de cigarros, cigarritos y picadura de pipa.

Los precios de venta al público (PVP) de las labores de tabaco que se indican a continuación, incluidos los diferentes tributos, en expendedurías de tabaco y timbre de la Península e Illes Balears, serán los siguientes:

A) CIGARROS Y CIGARRITOS (PVP EUROS/UNIDAD)

Adrian Magnus Black-Black Toro (24). 19,00

Adrian Magnus Black-Black Toro (3). 19,00

Adrian Magnus Imperials Robusto (20). 13,00

Adrian Magnus Imperials Robusto (3). 13,00

Adrian Magnus Imperials Wide Churchill (20). 15,00

Adrian Magnus Millennium Gran Toro (20). 12,50

Adrian Magnus Millennium Robustos (20). 9,95

Adrian Magnus Millennium Robustos (3). 9,95

Adrian Magnus Royal Toro E. L. (24). 29,50

Adrian Magnus Supremos Robustos (20). 12,00

Adrian Magnus Supremos Toro (20). 13,00

Adrian Magnus XO Cognac Toro (24). 24,50

Adrian Magnus XO Cognac Toro (3). 24,50

ALEC BRADLEY

Alec Bradley Chunk Maduro XL 4 × 60 (20). 7,50

Alec Bradley Texas Lancero (10). 10,50

MACANUDO

Macanudo Emissary France Perfecto (16). 12,90

Macanudo Emissary France Robusto (16). 10,90

OSCAR VALLADARES

Oscar Valladares Island Jim Corojo Torpedo C(21). 16,95

Oscar Valladares Island Jim San Andrés Maduro Torpedo

C(21). 16,95

QUESADA

Quesada Oktoberfest Babarian 5 1/2 × 52 C(10). 11,90

TRINIDAD

Trinidad Wide Short (6). 3,00

B) CIGARROS Y CIGARRITOS

PVP Euros/envase

NEWMINSTER

Newminster (El envase de 20). 2,80

Newminster Negro (El envase de 20). 2,80

Newminster Negro 100's (El envase de 17). 2,70

Red 100 mm (el envase de 17). 2,70

White 100 mm (el envase de 17). 2,70

C) PICADURAS DE PIPA

PVP Euros/unidad

Anda Optimus Leim (950 g). 75,00

Anda Temptation Mandingo (950 g). 75,00

Musth Rd Ti (125 g). 22,60

Musth Rocketman (125 g). 22,60

Musth Wet Mel (125 g). 22,60

Sapphire Crown Alpine Straw (100 g). 15,95

Sapphire Crown Apl Strudl (100 g). 15,95

Sapphire Crown Ba Na2 (100 g). 15,95

Sapphire Crown Froostyle (100 g). 15,95

Sapphire Crown Hazel Crush (100 g). 15,95

Sapphire Crown Indian Stuff (100 g). 15,95

Sapphire Crown Love Above (100 g). 15,95

Sapphire Crown Love Under Tonik (100 g). 15,95

Sapphire Crown Persik (100 g). 15,95

Sapphire Crown Yozo Hani (100 g). 15,95

WØL Edition 2026 (100 g). 25,00

Consulta en este PDF la resolución completa:

Pincha aquí para leer

La presente resolución entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

