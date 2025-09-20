El precio del aceite de oliva virgen extra desde el 19 de septiembre Los supermercados compiten con ofertas a la baja mientras que la tendencia es al alza en los mercados de origen

Nacho Ortega Valencia Sábado, 20 de septiembre 2025, 00:28

El precio del aceite de oliva ha sufrido un repunte en la producción que sin embargo no ha repercutido aún en los supermercados españoles, aunque anuncia un cambio de tendencia a corto plazo. Las superficies comerciales continúan con la competencia feroz que les lleva a lanzar ofertas e igualar precios, pero en el mercado primario la tendencia el precio de los diferentes productos aceiteros ha subido de forma perceptible en apenas 15 días.

Según los últimos datos del sistema Poolred, del 8 al 14 de septiembre, el precio en origen del aceite de oliva virgen extra fue de 4,208 euros/tonelada, el virgen de 3,581 y el lampante de 3,397, con una clara subida desde los precios de finales de agosto, que estaban en 4,001, 3,530 y 3,293, respectivamente. En el caso del picual de Jaén, el aceite de oliva virgen extra se sitúa en los 4,138 euros/tonelada (hace dos semanas estaba en 3,981), el virgen en 3,581 (en agosto 3,485) y el lampante en 3,445 (3,335).

Los precios en los supermercados se mantienen

Sin embargo, la guerra de precios se mantiene en las grandes superficies de distribución, con ofertas en garrafas y precios calcados en las botellas de litro. A fecha de 19 de septiembre, los precios en los supermercados son los mismos que en agosto, según sus canales de venta online:

-Mercadona: Garrafa de 3 litros: 13,70 € (4,567 €/L); botella de litro: 4,65 euros el litro.

-Carrefour: Garrafa de 5 litros DCoop: 19,95 € (3,99 €/l); botella de 1 litro: 4,64 euros.

-Consum: Garrafa de 3 litros: 13,70 € (4,567 €/L); botella de litro: 4,65 euros el litro.

-El Corte Inglés: Garrafa de 5 litros de Hojiblanca: 22,95 € (4,59 € /litro); botella de un litro: 4'70 euros.

-Dia: 4,65 € (Aceite de Oliva Virgen Extra La Almazara Del Olivar de Dia botella 1 litro); garrafa de 3 litros: 13,80 € (4,60 €/litro).

-Alcampo: Garrafa de 5 litros Coosur: 20,75 € (4,15 € / Litro); botella de un litro: 4,83 € (Fruto del Sur).

-Eroski: 4,65 euros (aceite De Oliva Virgen Extra Eroski, botella 1 litro); garrafa de 3 litros: 13'70 (4'56 euros el litro).

El mercado del aceite de oliva tiene un funcionamiento similar al mercado de valores de La Bolsa, en la que el precio en cada momento se establece en función de la oferta y la demanda, que a menudo vienen afectadas por múltiples factores que condicionan el precio del aceite de oliva, como la calidad del aceite, el nivel de producción, etc.

Lejos quedan los meses en los que el aceite de oliva virgen extra se vendía a entre 12 y 15 euros el litro en los supermercados españoles, que obligó al Gobierno a eliminar temporalmente el IVA para el aceite de oliva virgen extra. Esta medida finalizó el 1 de enero y los precios se han ido estabilizando entorno a los 4,5 - 5 euros el litro, según la marca y el supermercado, con alguna oferta por debajo de esos precios y rondando los 4 euros a mediados de septiembre.