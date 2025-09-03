Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Medias sonrisas forzadas y caras de circunstancias: tenso encuentro entre el Rey y el fiscal general
Varios lingotes de oro en una imagen de archivo. Unsplash Photo

El precio del oro alcanza máximos históricos y supera los 3.005 euros por onza

La situación de la Reserva Federal estadounidense ha disparado su valor en el mercado

A. Pedroche y EP

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 13:12

La inversión en oro se ha disparado en los últimos años. Ante un mercado volátil, este metal precioso destaca por su estabilidad sobre otros activos ... financieros. Este martes, por primera vez en la historia, superó los 3.500 dólares (3.006,82 euros aproximadamente). El metal precioso se cotizó a 3.501,59 dólares la onza en el comercio matinal de los mercados asiáticos, por encima de su récord previo de 3.500,10 alcanzado en abril. Se trata de una señal inequívoca de que los inversores buscan refugios frente a la incertidumbre económica mundial.

Espacios grises

