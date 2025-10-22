El precio de la luz baja este jueves con la nueva tarifa: las horas más baratas para enchufar los electrodomésticos

La tarifa eléctrica cae un día más y registra una media de 23,59 euros/MWh por megavatio hora

TV Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:03 Comenta Compartir

El precio de la luz de este jueves, 23 de octubre, la luz sigue con la tendencia a la baja que está marcando estos últimos días de la semana y registra un nuevo descenso que da un ligero respiro al bolsillo del consumidor. La factura de la luz es uno de los muchos pagos que se acumulan a final de mes y por eso vale la pena tratar de hacerla lo más reducida posible. Para ello, lo mejor es comprobar cuál es la hora más barata del día antes de encender los electrodomésticos, ya que mirar el reloj antes de poner la lavadora o planchar puede hacer que ahorres bastante más de lo que crees.

En concreto, el precio de la luz este jueves baja hasta los 23,59 euros por megavatio hora (€/MWh), un 14,23% menos (3,92 euros) que el miércoles, cuando se encontraba a 27,51 €/MWh, según los datos del Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE).

Cabe recordar que el nuevo método de cálculo del PVPC, que entró en vigor con la llegada de 2023, incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente.

Precio de la luz hoy jueves por horas

El precio de la luz del martes tendrá las dos horas más baratas entre las 14:00 a 16:00 horas, cuando estará en -0,01 euros/MWh. Por otra parte, la hora más cara se sitúa entre las 21:00 y las 22:00 horas, cuando estará a 116,54 euros/MWh.

Precio de la luz por horas Tramo horario Euros/MWh 00.00-01.00 7,22 euros 01.00-02.00 1,46 euros 02.00-03.00 0,22 euros 03.00-04.00 0 euros 04.00-05.00 0 euros 05.00-06.00 0 euros 06.00-07.00 2,62 euros 07.00-08.00 16,49 euros 08.00-09.00 23,49 euros 09.00-10.00 13,83 euros 10.00-11.00 1,45 euros 11.00-12.00 0,18 euros 12.00-13.00 0 euros 13.00-14.00 0 euros 14.00-15.00 -0,01 euros 15.00-16.00 -0,01 euros 16.00-17.00 0 euros 17.00-18.00 1,80 euros 18.00-19.00 18,97 euros 19.00-20.00 69,26 euros 20.00-21.00 112,97 euros 21.00-22.00 116,54 euros 22.00-23.00 102,81 euros 23.00-24.00 76,99 euros

El 'pool' no representa exactamente el importe final en el precio de la luz para un consumidor acogido a la tarifa regulada, ya que desde 2024 se adoptó un nuevo método de cálculo del PVPC, que incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente.

De esta manera, la proporción de vinculación con el precio del 'pool' se irá reduciendo progresivamente, para incorporar las referencias de los mercados de futuros, de modo que estos representaron el 25% en 2024 y ya en 2025 suponen el 40%. A partir de 2026 esa referencia de los mercados de futuros se elevará al 55%.

Ahorro Consejos para ahorrar en la factura de la luz

Para reducir el consumo y abaratar el recibo de la electricidad, puedes seguir estos consejos:

Electrodomésticos

Para reducir el consumo de los electrodomésticos de tu hogar es aconsejable, es aconsejable:

- Desconecta los electrodomésticos cuando no estés casa por un período largo (vacaciones). Especialmente el frigorífico-congelador que consume hasta el 30% del total del consumo de la vivienda.

- Evita dejarlos en 'stand by' ya que siguen gastando, aunque no consuman.

- Trata de aprovechar las horas de sol para el secado de ropa.

Agua caliente

Sería recomendable que siempre:

- Uses el agua caliente con prudencia. Es recomendable prestar atención para que nunca se quede un grifo abierto más de la cuenta.

- Con carácter general, una temperatura del agua entre 30ºC y 35ºC puede ser suficiente.

Iluminación

Es recomendable:

- Sustituir progresivamente las bombillas incandescentes y halógenas por tecnología LED, ya que emplea una potencia diez veces menor que las incandescentes y tienen una vida útil diez veces mayor, ahorrando hasta un 85% de la energía.

- Aprovechar al máximo la luz natural apagando la luz de las zonas iluminadas de manera natural y siempre que haya espacios abiertos o paredes acristaladas que contribuyan a una vigilancia pasiva.