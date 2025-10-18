Este es el nuevo precio de la bombona de butano para esta semana tras la bajada del 5% Este coste se mantendrá hasta mediados del próximo mes de noviembre

Mario Lahoz Valencia Sábado, 18 de octubre 2025, 07:57

El precio de la bombona de butano ha experimentado tras el verano una bajada del 5% y desde mediados de septiembre su precio es de a 16,27 euros, según la última resolución publicada el 16 de septiembre en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Un coste que se mantendrá hasta mediados del próximo mes de noviembre.

El descenso que refleja esta última revisión viene motivado por la bajada en las cotizaciones de las materias primas (-1,6%) y a la apreciación del euro frente al dólar (+2,3%) que compensa el aumento de los fletes (+14,9%), informaron en fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El precio máximo de venta de los gases licuados del petróleo envasados (GLP) en envases de entre 8 y 20 kilogramos -la tradicional bombona de butano- no se encuentra liberalizado. Su valor se revisa de forma bimestral, más concretamente el tercer martes del mes, por Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas.

¿Cómo se calcula el precio del butano?

Esta revisión bimestral se calcula en función del coste de la materia prima (propano y butano) en los mercados internacionales, así como del coste de los fletes (transporte) y la evolución del tipo de cambio euro-dólar.

El gas licuado de petróleo (GLP) envasado es una mezcla de hidrocarburos, principalmente compuesta de butano, que sirve como alternativa al gas natural para su consumo energético en envases a presión, especialmente en poblaciones o núcleos urbanos sin conexión a la red de gas natural.

En la actualidad, anualmente se consumen 64,5 millones de envases de GLP de distintas capacidades. Se trata de un combustible en retroceso y, desde 2010 hasta 2021, el consumo total de GLP envasado ha descendido más de un 25%.

