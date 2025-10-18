Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Cajetillas de tabaco en una imagen de archivo. AFP

El precio del tabaco cambia a partir de este sábado en algunas marcas de cigarros y cigarrillos

Consumo ·

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica el nuevo coste de estos productos

Mario Lahoz

Valencia

Sábado, 18 de octubre 2025, 07:46

Comenta

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este sábado el nuevo listado de precios de diferentes productos de tabaco, como cigarros, cigarritos o cigarrillos. La Resolución del 17 de octubre de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos comunica así los nuevos precios a partir de este sábado 18 de octubre, de acuerdo con lo establecido en la Ley 13/1998.

Algunas marcas modificarán su precio, como es el caso de Macanudo Connecticut Ascots (10), que pasa a costar 1,52 euros la unidad a partir de esta semana. Los nuevos costes se aplicarán a partir de este mismo sábado en todos los estancos de la Península y las Islas Baleares.

En las semanas anteriores también cambiaron de precio algunas marcas muy populares como Fortuna, Ducados, Nobel, Marlboro, L&M, Philip Morris, Winston o Chesterfield, entre otras. A continuación detallamos las marcas de tabaco que modifican sus precios en la península.

Península y Baleares

A) CIGARROS Y CIGARRITOS

Euros/unidad

A. FLORES

A. Flores El Vinyet BF52 Belicoso Fino (10). 9,50

A. Flores El Vinyet RC52 Robusto Clasico (10). 8,50

HORACIO

Horacio H3 (15). 12,50

LA GALERA

La Galera Tins Box Pressed 1936 Half Corona 46 × 3 5/8 (5). 5,80

MACANUDO

Macanudo Connecticut Ascots (10). 1,52

RAMON ALLONES

Ramon Allones Absolutos E.L 2022 (20). 48,00

ALEJANDRO ALFAMBRA

Alejandro Alfambra Serie Clasica XV Don Fernando (El envase de 25). 80,00

LA GALERA

La Galera Fresh Pack Chaveta Mixto (El envase de 5). 50,00

B) PICADURAS DE PIPA

Euros/unidad

Anda Casinada (200 g). 17,50

Anda Casinada (50 g). 4,95

Musth Coky (125 g). 22,60

Musth Proscco (125 g). 22,60

Musth Swt Pech (125 g). 22,60

Musth Unicorn (125 g). 22,60

Musth Ylkah (125 g). 22,60

Ceuta y Melilla

A) PICADURAS DE PIPA

Euros/unidad

Macanudo Connecticut Ascots (10). 1,50

Estancos abiertos 24 horas en Valencia

- Estación de servicio Repsol: Av. de les Corts Valencianes, 57, 46015

