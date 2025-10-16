El precio de la gasolina se hunde y el diésel ya se vende a 98 céntimos en España El abaratamiento del petróleo y por la paz en Oriente Medio arrastran el combustible a la baja

El precio de la gasolina y el diésel vuelven a dar una alegría a los conductores, la mayor en muchas semanas, arrastrados por el abaratamiento del petróleo y por la paz en Oriente Medio. El precio de los carburantes ha caído esta semana más de un 0,5%, manteniendo la tendencia a la baja de las últimas semanas, y ha retrocedido a niveles de la segunda quincena de junio, según los datos del Boletín Petrolero de la UE.

El precio medio del litro de diésel se ha situado en los 1,404 euros a mediados de octubre, tras caer un 0,56% en siete días y alcanzar su nivel más bajo desde la cuarta semana de junio. La gasolina SP95 también se ha abaratado por tercera semana consecutiva, en este caso un 0'54%, y ya se vende de media a 1,473 euros, el mínimo desde la tercera semana de junio.

Dónde es más barato el gasóleo A

Existe una variación notable en los precios del Gasóleo A en España y la diferencia entre la gasolinera low-cost más barata y la más cara. Excluyendo las islas Canarias (en Las Palmas se paga a 0'94 euros/litro y en Tenerife a 0'97), Córdoba y Vizcaya son las provincias más baratas de toda la península, con el diésel a 98 céntimos y 1'00 euros, respectivamente, mientras que en Murcia se vende a un mínimo de 1'01, en Huesca y Barcelona a 1'18 y en una decena de provincias a 1'19, como en Valencia, Tarragona, Teruel, Guipúzcoa, Ciudad Real, Toledo, Jaén, Almería, Badajoz o Sevilla. La low-cost más cara se vende en Baleares, a casi 1.36.

Con los precios actuales, llenar un depósito medio de 55 litros de diésel tiene un coste de unos 77,22 euros, unos 1,1 euros más que en las mismas fechas del año pasado, cuando ascendía a unos 76,12 euros.

Ampliar Precios más baratos del diésel el 16 de octubre de 2025. MITECO

La gasolina más barata en la península

En cuanto a la gasolina Sin Plomo 95 las diferencias son menores que en el caso del diésel en la península. Canarias sigue siendo el lugar más barato (0.95 en Las Palmas y 0'97 en Tenerife) y el precio más bajo en la Península se sitúa en Córdoba, donde se vende a 1'24, dos céntimos más barata que en Barcelona, Alicante o Guipúzcoa (1'269) y por debajo de los 1'27 de Jaén, Murcia, Valencia, Castellón o Navarra. El precio más alto en las low-cost se paga en Baleares (1'41), un céntimo más que en verano.

Llenar un depósito medio de gasolina (55 litros) supone un desembolso actualmente de unos 81,01 euros, unos 1,2 euros menos que hace un año, cuando superaba los 82,2 euros.

Las gasolineras más baratas de España

Según el Geoportal Gasolineras, que es la web del Ministerio que publica el precio de cada combustible en cada estación de servicio en España, la gasolina más barata de cada provincia a fecha 16 de octubre de 2025 está en las siguientes gasolineras:

Madrid

En Madrid hay 920 gasolineras, y las más baratas son:

ALCAMPO en AVENIDA EUROPA, S/N con el Gasoleo A a 1.239 €/litro.

ALCAMPO en C.C. LA DEHESA, AUTOVIA MADRID-BARCELONA km 34,0 con la Gasolina 95 E5 a 1.299 €/litro y la Gasolina 98 E5 a 1.507.

BALLENOIL en AVENIDA IKER CASILLAS, 4 con el Gasoleo Premium a 1.249 €/litro.

RECESPAÑA en CL FRAY JOSE DE SAN JACINTO 10 con el Gasoleo B a 0.89 €/litro.

TIPSA en CALLE MAR EGEO, 1 con Adblue a 0.49 €/litro.

GALP en N-II km 29,000 con Diésel Renovable a 1.429 €/litro.

BALLENOIL en AVENIDA CONSTITUCION, 225 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.319 €/litro.

SCAT en CALLE VALPORTILLO II, 5 con los Gases licuados del petróleo a 0.709 €/litro.

BP TARAZA 365 en CALLE MARC GENE, 2 con el Gas Natural Comprimido a 1.099 €/litro.

HAM TRES CANTOS en CARRETERA M-607 KM. 17,7 con el Gas Natural Licuado a 1.129 €/litro.

MOEVE en CARRETERA M-610 KM. 19,8 con la Gasolina 95 E10 a 1.664 €/litro.

SHELL en CALLE SANTO DOMINGO, 10 con el Biodiesel a 1.379 €/litro.

REPSOL en CR M-501, 48,2 (M-501 km 48,25) con Gasolina Renovable a 1.609 €/litro.

MITECO en PASEO CASTELLANA, 160 con Amoniaco a 1.005 €/litro.

Barcelona

En Barcelona hay 860 gasolineras, y las más baratas son:

APARCEMIENTO DE CAMIONES RIPOLLET, SCCL en CALLE ISAAC ALBENIZ, S/N con el Gasoleo A a 1.186 €/litro.

CAMPSA EXPRESS en AVINGUDA BERTRAN I GÜELL, 46 con la Gasolina 95 E5 a 1.269 €/litro.

BALLENOIL en CALLE CLOT, 2 con el Gasoleo Premium a 1.209 €/litro y la Gasolina 95 E5 Premium a 1.3.

E.S. ALCAMPO SANT BOI en CALLE ALBEREDES, 6,12 con la Gasolina 98 E5 a 1.354 €/litro.

(SIN RÓTULO) en CARRETERA MANRESA A ST. GUIM, KM. 32,400 con el Gasoleo B a 0.917 €/litro.

BENZOIL en AVENIDA SANTA EULALIA, DE, 240 con Adblue a 0.414 €/litro.

GALP en CALLE CALLE Y PUERTO AUTONOMO, S/N con Diésel Renovable a 1.469 €/litro.

GALP en CALLE GUIPUZCOA, S/N con los Gases licuados del petróleo a 0.729 €/litro.

GALP en AUTOVIA A-2 KM. 573 con el Gas Natural Comprimido a 1.164 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.114.

CEPSA en CALLE COMTE D'URGELL, 219 con la Gasolina 95 E10 a 1.629 €/litro y la Gasolina 98 E10 a 1.779.

TAMOIL en AVENIDA FABREGADA, 55 con el Biodiesel a 1.269 €/litro.

REPSOL en CARRETERA C-251 KM. 5,5 con Gasolina Renovable a 1.629 €/litro.

PETROMIRALLES en CALLE GUIMARAES, S/N con Gasolina 95 E85 a 1.861 €/litro.

València

En València hay 718 gasolineras, y las más baratas son:

BALLENOIL en AVENIDA BARCELONA, 49 con el Gasoleo A a 1.199 €/litro.

CAMPSA EXPRESS en CALLE REPUBLICA ARGENTINA, S/N con la Gasolina 95 E5 a 1.279 €/litro.

SMILE OIL en CALLE ACEQUIA DE QUART, 40 con el Gasoleo Premium a 1.209 €/litro.

COOP.+SAN+PEDRO en CALLE SEQUIA, SEGON BRAC PARCELA, 52 con la Gasolina 98 E5 a 1.408 €/litro.

E.S. LA PONDEROSA en CARRETERA CRUZ NEGRA S/N KM. 0 con el Gasoleo B a 0.879 €/litro.

TRANSPORTES GENERALES ORTEGA SL en CARRETERA DEL RIU KM. 39 con Adblue a 0.47 €/litro.

GALP en AUTOVIA A7 KM. 389,80 con Diésel Renovable a 1.399 €/litro.

BALLENOIL en CALLE BURJASSOT, 2 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.306 €/litro.

GALP/3CAMINOS-VALENCIA en CALLE MILAGROSA, 15 con los Gases licuados del petróleo a 0.786 €/litro.

HAM en AVENIDA DELS FUSTERS, 42 con el Gas Natural Comprimido a 1.179 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.129.

SUMINISTROS MAZO en POLIGONO AVINGUDA DELS SERRADORS S/N, S/N con la Gasolina 95 E10 a 1.309 €/litro.

TAMOIL en CARRETERA VP-3065 KM. 18,4 con el Biodiesel a 1.269 €/litro.

Sevilla

En Sevilla hay 515 gasolineras, y las más baratas son:

BALLENOIL en CALLE VIRGEN DEL CARMEN, S/N con el Gasoleo A a 1.199 €/litro, la Gasolina 95 E5 a 1.29, el Gasoleo Premium a 1.209 y la Gasolina 95 E5 Premium a 1.3.

BP en CALLE ALFRED NOBEL, 2 con la Gasolina 98 E5 a 1.439 €/litro.

SCA SAN ROQUE en INDUSTRIA 9 (CASCO URBANO) con el Gasoleo B a 0.859 €/litro.

COTREL en CARRETERA NACIONAL IV KM. 614,500 con Adblue a 0.363 €/litro.

REPSOL en CARRETERA SE-510 KM. 3,8 con Diésel Renovable a 1.559 €/litro.

UNIÓN SEVILLANA DE SERVICIOS DEL TAXI S.C.A. en AVENIDA ROBERTO OSBORNE 16, 2 con los Gases licuados del petróleo a 0.799 €/litro.

HAM en CARRETERA DE EL COPERO KM. 0 con el Gas Natural Comprimido a 1.179 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.129.

ITALICA OIL en AVENIDA EXTREMADURA Nº1 (SE-184 km 1,2) con la Gasolina 95 E10 a 1.429 €/litro.

TAMOIL en CALLE PINO CENTRAL, 14 con el Biodiesel a 1.279 €/litro.

Alacant

En Alacant hay 512 gasolineras, y las más baratas son:

PETROPRIX en AVENIDA JESUS NAVARRO, S/N con el Gasoleo A a 1.209 €/litro y la Gasolina 95 E5 a 1.269.

BALLENOIL en AVENIDA LAS MARINAS, 290 con el Gasoleo Premium a 1.269 €/litro.

ALCAMPO en AVENIDA ANTONIO RAMOS CARRATALA, 56 con la Gasolina 98 E5 a 1.489 €/litro.

SURINVER en AVENIDA DE LA COOPERATIVA, S/N con el Gasoleo B a 0.985 €/litro.

BEROIL en AVINGUDA PAIS VALENCIÁ, 37 con Adblue a 0.5 €/litro.

PETRONOR en CARRETERA N-332 KM. 122 con Diésel Renovable a 1.489 €/litro.

EASYGAS en CARRETERA NACIONAL 332 KM. 53,5 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.369 €/litro.

POLAGAS en CALLE LOS MARINEROS, 1 con los Gases licuados del petróleo a 0.82 €/litro.

HAM en AUTOPISTA AP-7 KM. 613,2 con el Gas Natural Comprimido a 1.129 €/litro.

HAM en AUTOVIA A7 KM. 526 con el Gas Natural Licuado a 1.129 €/litro.

CEPSA en CARRETERA N-332 KM. 63,3 con la Gasolina 95 E10 a 1.649 €/litro.

TAMOIL en CALLE ARTES GRAFICAS, 89 con el Biodiesel a 1.379 €/litro.

Murcia

En Murcia hay 507 gasolineras, y las más baratas son:

UTE ESTACION DE MURCIA en CALLE BOLOS EN MURCIA, 4 con el Gasoleo A a 1.018 €/litro.

PLENERGY en CARRETERA DE LORCA KM. 36 con la Gasolina 95 E5 a 1.279 €/litro.

BALLENOIL en AVENIDA DON JUAN DE BORBON EN MURCIA, SN con el Gasoleo Premium a 1.195 €/litro.

FROET-GAS en AVENIDA FUENTE ALAMO, 1 con la Gasolina 98 E5 a 1.393 €/litro.

FROET-GAS en AV. CIUDAD DEL TRANSPORTE, S/N con el Gasoleo B a 0.68 €/litro.

COTRAJU en CAMINO DE MURCIA, S/N con Adblue a 0.339 €/litro.

REPSOL en AVENIDA AVENIDA DE LOS PINOS, 4 con Diésel Renovable a 1.469 €/litro.

BALLENOIL en CALLE ANDRES SEGOVIA, 1 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.291 €/litro.

RASPAOIL (SERV. ATENDIDO) en CTRA. TENTEGORRA km 1,10 con los Gases licuados del petróleo a 0.888 €/litro.

MOLGAS en AUTOVIA A-30 KM. 170 con el Gas Natural Comprimido a 1.239 €/litro.

HAM en CARRETERA N-344 KM. 7 con el Gas Natural Licuado a 1.129 €/litro.

LA HITA-LO PAGAN en AVENIDA ROMERIA DE LA VIRGEN DEL CARMEN, 169 con la Gasolina 95 E10 a 1.375 €/litro.

ES DOSVILLAS SL en CARRETERA CEUTI EN LAS PULLAS KM. 8,600 con la Gasolina 98 E10 a 1.599 €/litro.

Toledo

En Toledo hay 348 gasolineras, y las más baratas son:

SOCIEDAD COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE LOS YEBENES en POLIGONO LA CAÑADA, S/N con el Gasoleo A a 1.192 €/litro.

PETROLEOS PEÑAFLOR en CARRETERA GALVEZ A CUERVA KM. 5 con la Gasolina 95 E5 a 1.289 €/litro.

BALLENOIL en CALLE CARPINTEROS, 24 con el Gasoleo Premium a 1.248 €/litro.

HERMANOS FERNANDEZ GARCIA SA en CARRETERA CM-4019 TOLEDO-ALCAZAR KM 24.05 KM. con la Gasolina 98 E5 a 1.499 €/litro.

COOP. NTRA.SRA. DE LA SALUD en CARRETERA SAN PABLO DE LOS MONTES KM. 1,5 con el Gasoleo B a 0.838 €/litro.

COOP. STMO.CTO.VERACRUZ en CARRETERA ESTACION KM. 2 con Adblue a 0.37 €/litro.

REPSOL en CR C-9, 31 (C-9 km 31,4) con Diésel Renovable a 1.537 €/litro.

REPSOL en CL PASEO DE LA ROSA, S.N. (N-401 km 69) con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.549 €/litro.

BP en AUTOVIA AUTOVIA A4 KM. 132 con los Gases licuados del petróleo a 0.86 €/litro.

REPSOL en AUTOVIA A-4 KM. 36,5 con el Gas Natural Comprimido a 1.179 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.129.

NINGUNO en CARRETERA QUINTANAR-ALCAZAR KM. 7600 con la Gasolina 98 E10 a 1.788 €/litro.

Málaga

En Málaga hay 345 gasolineras, y las más baratas son:

AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIAN, S.C.A. en AVDA. EL SAUCEJO, S/N con el Gasoleo A a 1.226 €/litro y Adblue a 0.436.

S.C.A.A. NTRA. SEÑORA DEL CARMEN en AVENIDA DE JUAN XXII, S/N con la Gasolina 95 E5 a 1.307 €/litro.

E.S. LAS PALMERAS en CALLE DIDEROT, 66 con el Gasoleo Premium a 1.279 €/litro.

ES COLOSO CHURRIANA en CARRETERA COMARCAL COIN-MALAGA KM. 89 con la Gasolina 98 E5 a 1.455 €/litro.

SCA.AGRIC.OLIV.NTRA.SRA.DEL ROSARIO en CARRETERA LLANO DE LA ESTACION KM. 0,1 con el Gasoleo B a 0.839 €/litro.

REPSOL en CR N-340, 166,5 con Diésel Renovable a 1.589 €/litro.

EASYGAS en AUTOVIA DEL MEDITERRANEO (A-7) KM. 264,5 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.379 €/litro.

COLOSO en AVENIDA MANUEL FRAGA IRIBARNE, 17 con los Gases licuados del petróleo a 0.849 €/litro.

NATURGY ANTEQUERA en POLIGONO PARQUE EMPRESARIAL ESTE, S/N con el Gas Natural Comprimido a 1.299 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.169.

ESTACION DE SERVICIO COLOSO MARBELLA en CALLE MADERA-PG LA ERMITA, 1 con la Gasolina 98 E10 a 1.575 €/litro.

Badajoz

En Badajoz hay 336 gasolineras, y las más baratas son:

BALLENOIL en CALLE PAPA JUAN XXI, S/N con el Gasoleo A a 1.199 €/litro.

SEDIMACAR, S.L. en CALLE VIA EMERITA, 66 con la Gasolina 95 E5 a 1.29 €/litro.

BALLENOIL en POLIGONO IND. EL PRADO, PARC SER 1-A, S/N con el Gasoleo Premium a 1.209 €/litro.

E. S. SAN ISIDRO en CTRA DE ALANGE EX 105-R, KM km 1,9 con la Gasolina 98 E5 a 1.485 €/litro.

NO TIENE en CTRA. LA ALBUERA km 1,002 con el Gasoleo B a 0.853 €/litro.

SETTRAN en CALLE CONSTRUCCION, SN con Adblue a 0.53 €/litro.

REPSOL en AVENIDA NUESTRA SEÑORA DE BELEN, S/N con Diésel Renovable a 1.529 €/litro.

BALLENOIL en CALLE MINA DE BOCANEGRA, 1 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.31 €/litro.

MOEVE COMPLEJO LEO 24H en AUTOVIA A 66 KM. 730 con los Gases licuados del petróleo a 0.949 €/litro.

MOLGAS ENERGY en AUTOVIA A-66 KM.730 KM. 730 con el Gas Natural Comprimido a 1.169 €/litro.

HAM en AUTOVIA A5 KM. 341 con el Gas Natural Licuado a 1.129 €/litro.

Granada

En Granada hay 322 gasolineras, y las más baratas son:

COMOTRANS en CAMINO CAMINO DE LA VIA, 35 con el Gasoleo A a 1.2 €/litro, Adblue a 0.401 y el Gasoleo B a 0.835.

ALCAMPO MOTRIL en AVENIDA SALOBREÑA, S/N con la Gasolina 95 E5 a 1.289 €/litro y el Gasoleo Premium a 1.269.

AM97 PLUS S.L. en CARRETERA TOVARES KM. 1,4 con la Gasolina 98 E5 a 1.479 €/litro.

REPSOL en CARRETERA POZO ALCON- HUESCAR KM. 30 con Diésel Renovable a 1.499 €/litro.

BALLENOIL en CAMINO DE RONDA, 117 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.339 €/litro.

ASOCIACION GREMIAL TAXI GRANADA en CALLE DE LA CONSTRUCCION, 15 con los Gases licuados del petróleo a 0.759 €/litro.

NATURGY ES GRANADA-PETROL&GO en AVENIDA AVDA DE ANDALUCÍA, S/N con el Gas Natural Comprimido a 1.299 €/litro.

HAM en AUTOVIA A92 KM. 225 con el Gas Natural Licuado a 1.129 €/litro.

CEPSA en AUTOVIA A-92 KM. 282 con la Gasolina 95 E10 a 1.572 €/litro.

TAMOIL en AVENIDA ANDALUCIA, S/N con el Biodiesel a 1.289 €/litro.

CHT en CARRETERA VENTA NUEVA KM. 0,120 con la Gasolina 98 E10 a 1.571 €/litro.

Cádiz

En Cádiz hay 317 gasolineras, y las más baratas son:

BALLENOIL en CARRETERA DE LEBRIJA KM. 6 con el Gasoleo A a 1.229 €/litro.

BALLENOIL en AVENIDA GESTO POR LA PAZ, 103 con la Gasolina 95 E5 a 1.287 €/litro.

ALCAMPO en CALLE RONDA AURORA BOREAL, 3 con el Gasoleo Premium a 1.249 €/litro.

ES COLOSO en CARRETERA CARRETERA COMARCAL 233 KM. 5,8 con la Gasolina 98 E5 a 1.435 €/litro.

REPSOL-COOP. SAN DIONISIO en CARRETERA EL CALVARIO KM. 2,5 con el Gasoleo B a 0.91 €/litro.

E.S. EL FRESNO en POLIGONO ZAL BAHIA DE ALGECIRAS AREA EL FRESNO, con Adblue a 0.656 €/litro.

REPSOL en AVENIDA DUQUE DE ABRANTES, S/N con Diésel Renovable a 1.519 €/litro.

BALLENOIL en AVENIDA DEL PERÚ ,P.I. RIO SAN PEDRO, 1 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.339 €/litro.

HEMEGAS en CALLE ALGECIRAS, 4 con los Gases licuados del petróleo a 0.879 €/litro.

REPSOL en CARRETERA A-381 KM. 11,500 con el Gas Natural Comprimido a 1.299 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.249.

TAMOIL en POLIGONO SUR MANZANA 23 UE-2H, 1 con el Biodiesel a 1.334 €/litro.

E.S. SHELL LA FRONTERA en CARRETERA ARCOS-MEDINA KM. 9,200 con la Gasolina 98 E10 a 1.539 €/litro.

A Coruña

En A Coruña hay 302 gasolineras, y las más baratas son:

MAREXADA OIL en MUELLE DÁRSENA DE OZA, S/N con el Gasoleo A a 1.229 €/litro y Adblue a 0.39.

PETROPRIX en CARRETERA AC-542 KM. 10 con la Gasolina 95 E5 a 1.328 €/litro.

BALLENOIL en CARRETERA N-550 KM. 75,9 con el Gasoleo Premium a 1.267 €/litro.

GSM en CARRETERA AC 542 CARRETERA BETANZOS-MESON DO VENTO KM. 9 con la Gasolina 98 E5 a 1.498 €/litro.

GALP en CARRETERA FERROL-CAMPO HOSPITAL KM. 33,6 con el Gasoleo B a 0.989 €/litro.

REPSOL en CR A-55, 15,3 (A-55 km 15,39) con Diésel Renovable a 1.529 €/litro.

EASYGAS en CAMINO MARTINETE, 52 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.389 €/litro.

MACEIROA en CARRETERA AC-552 KM. 37,100 con los Gases licuados del petróleo a 0.73 €/litro.

MANZANEDA - SIONLLA en RUA PAIS VASCO, 63 con el Gas Natural Comprimido a 1.219 €/litro.

HAM VILAR DO COLO en POLIGONO ESTRADA VILAR COLO, S/N con el Gas Natural Licuado a 1.129 €/litro.

CEPSA en CARRETERA LC-402 KM. 74,1 con la Gasolina 95 E10 a 1.599 €/litro.

STAROIL en VIA CIERVA S/N (MERCAGALICIA)-POLIGONO INDUSTRIAL DEL TAMBRE con el Bioetanol a 2.499 €/litro.

Zaragoza

En Zaragoza hay 300 gasolineras, y las más baratas son:

GANAR, S. COOP. en AVENIDA MAELLA, 56,5 con el Gasoleo A a 1.22 €/litro y la Gasolina 95 E5 a 1.28.

COOPERATIVA SAN MIGUEL en CAMINO ABARQUILLO, S/N con el Gasoleo Premium a 1.259 €/litro.

ALCAMPO en AVENIDA FUERZAS ARMADAS, SN con la Gasolina 98 E5 a 1.428 €/litro.

SDAD.COOP.SAN ANTONIO en CALLE SAN MIGUEL, S/N con el Gasoleo B a 0.86 €/litro.

APROVISIONAMIENTOS JIMENEZ ZARAGOZA en POLIGONO MALPICA II, F, 57 con Adblue a 0.31 €/litro.

GALP en AUTOVIA ALMENARETA-2 KM. 0 con Diésel Renovable a 1.544 €/litro.

REPSOL en CALLE ORIENTE, 26 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.539 €/litro.

BP en AUTOVIA CTRA. CASTELLON ( A 68) KM. 233,150 con los Gases licuados del petróleo a 0.859 €/litro.

HAM en POLIGONO EL SACO, S/N con el Gas Natural Comprimido a 1.179 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.129.

ALFA ENERGY en CARRETERA NACIONAL II KM. 341,2 con el Biodiesel a 1.59 €/litro.

Jaén

En Jaén hay 286 gasolineras, y las más baratas son:

SIN IMAGEN en POLIGONO INDUSTRIAL ESTACION, 0 con el Gasoleo A a 1.199 €/litro.

BALLENOIL en CARRETERA N-321 KM. 68,5 con el Gasoleo Premium a 1.239 €/litro, la Gasolina 95 E5 a 1.279 y la Gasolina 95 E5 Premium a 1.289.

S.C.A. NTRA. SRA. DE LOS REMDIOS en CARRETERA MANCHA REAL-CAZORLA KM. 17,4 con la Gasolina 98 E5 a 1.325 €/litro.

SDAD. COOP. AND. SAN ISIDRO en AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN, 220 con el Gasoleo B a 0.84 €/litro.

PICUALIA en CARRETERA MADRID-CADIZ KM. 299 con Adblue a 0.499 €/litro.

REPSOL en AVENIDA PUCHE PARDO, S/N con Diésel Renovable a 1.549 €/litro.

BP BAEZA-SAN GONZALO en CARRETERA 326 KM. 12,1 con los Gases licuados del petróleo a 0.885 €/litro.

MOLGAS en POLIGONO POLÍGONO INDUSTRIAL DEL GUADIEL, 288 con el Gas Natural Comprimido a 1.239 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.149.

TAMOIL en CARRETERA N-IV KM. 339 con el Biodiesel a 1.314 €/litro.

Córdoba

En Córdoba hay 285 gasolineras, y las más baratas son:

COTRANCO en CALLE SIMÓN CARPINTERO, 24 con el Gasoleo A a 0.98 €/litro.

PLENERGY en CALLE LAPISLÁZULI, 10 con la Gasolina 95 E5 a 1.249 €/litro.

BALLENOIL en AVDA. LIBIA, 34 con el Gasoleo Premium a 1.195 €/litro y la Gasolina 95 E5 Premium a 1.251.

FUELING en CL RONDA SAN FRANCISCO, S.N. con la Gasolina 98 E5 a 1.439 €/litro.

COOP. OLIVARERA SAN ISIDRO en CALLE REGIONES DEVASTADAS, 5 con el Gasoleo B a 0.853 €/litro.

COTRAVALLE en CARRETERA PEDROCHE KM. 0,1 con Adblue a 0.42 €/litro.

REPSOL en CALLE TRAJANO, 8 con Diésel Renovable a 1.499 €/litro.

AUTACOR en AVENIDA DEL ZAFIRO, 2 con los Gases licuados del petróleo a 0.577 €/litro.

NATURGY en CALLE ARTESANOS (LOS), 7 con el Gas Natural Comprimido a 1.349 €/litro.

R.R. ESTACION DE SERVICIO en POLIGONO IND. LOS BERMEJALES, 36 con la Gasolina 95 E10 a 1.529 €/litro.

Girona

En Girona hay 285 gasolineras, y las más baratas son:

BONAREA en POLIGONO PONT CREMAT, 2 con el Gasoleo A a 1.225 €/litro y la Gasolina 95 E5 a 1.287.

AVANZA OIL en AVENIDA JOAN CARLES, 44 con el Gasoleo Premium a 1.339 €/litro.

ENCO SANT JORDI en AV.GENERALITAT.25 con la Gasolina 98 E5 a 1.499 €/litro y el Gasoleo B a 1.02.

ESCLATOIL en CALLE DE LA BASSA DEL CANEM, 22 con Adblue a 0.439 €/litro.

REPSOL en CARRER ACCES COSTA BRAVA, 136 con Diésel Renovable a 1.565 €/litro.

REPSOL en CL ALFONSO XII, 161 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.569 €/litro.

EPSILON PLUS en AVENIDA PLATJA (DE LA), 34 con los Gases licuados del petróleo a 0.899 €/litro.

PETREM en CALLE CORAL ROIG, S/N con el Gas Natural Comprimido a 1.09 €/litro.

SHELL en CARRER CARRER LA PIRETA PARCELA 11, 11 con el Gas Natural Licuado a 1.109 €/litro.

CEPSA en CALLE SANT PONS DE LA BARCA, 2 con la Gasolina 95 E10 a 1.659 €/litro.

TAMOIL en CARRETERA C-25 KM. 240 con el Biodiesel a 1.354 €/litro.

Navarra

En Navarra hay 284 gasolineras, y las más baratas son:

PETROPRIX en CALLE CANAL DE TAUSTE, 290 con el Gasoleo A a 1.215 €/litro y la Gasolina 95 E5 a 1.277.

BALLENOIL en N-121 PAMPLONA-ZARAGOZA km 9,4 con el Gasoleo Premium a 1.249 €/litro.

ALCAMPO en POLIGONO MUGAZURI PARCELA B, 4 con la Gasolina 98 E5 a 1.479 €/litro.

A.N. ENERGETICOS, S.L - PERALTA en AVENIDA SAN SILVESTRE, S/N con el Gasoleo B a 0.859 €/litro.

PLENERGY en CARRETERA A-68 KM. 99,82 con Adblue a 0.379 €/litro.

REPSOL en AVENIDA ZARAGOZA, 48 con Diésel Renovable a 1.499 €/litro.

LA ROTXA ANSOAIN en CALLE BERRIOPLANO, 2 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.399 €/litro.

REPSOL en CARRETERA N-121 KM. 79,5 con los Gases licuados del petróleo a 0.909 €/litro.

GALP en CTRA. A-1 km 391 con el Gas Natural Comprimido a 1.189 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.139.

MLC en CARRETERA PAMPLONA-IRUN KM. 17,3 con la Gasolina 95 E10 a 1.499 €/litro.

E.S. TIEBAS en NA121;CTRA FRANCIA km 11,3 con el Biodiesel a 1.8 €/litro.

Ciudad Real

En Ciudad Real hay 267 gasolineras, y las más baratas son:

OLIVARERA DE SOCUELLAMOS, S.COOP. DE C-LM en POLIGONO EL LLANO, CALLE A, PARCELA, 134 con el Gasoleo A a 1.198 €/litro.

BALLENOIL en CALLE MANIGUA, 4 con la Gasolina 95 E5 a 1.29 €/litro, el Gasoleo Premium a 1.209 y la Gasolina 95 E5 Premium a 1.3.

ALCAMPO en AVENIDA DEL VINO, SN con la Gasolina 98 E5 a 1.46 €/litro.

SAT LOS POCICOS en AVENIDA CONSTITUCION, 16 con el Gasoleo B a 0.864 €/litro.

VALDETRANS SOCIEDAD COOPERATIVA DE CLM en CALLE TONEL, 15 con Adblue a 0.357 €/litro.

REPSOL E.S.MILA HERMANOS REDONDO S.L. en CR N-310, 85,1 (N-310 km 85,18) con Diésel Renovable a 1.509 €/litro.

DELFINCARFUEL en AVENIDA ALCAZAR DE SAN JUAN, SN con los Gases licuados del petróleo a 0.755 €/litro.

HAM en POLIGONO CAMPO DE AVIACIÓN, 1 con el Gas Natural Comprimido a 1.179 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.129.

E.S. LOGAFUELL en AVENIDA DE LOS EMIGRANTES, 1 con la Gasolina 95 E10 a 1.345 €/litro.

REPSOL en CARRETERA N-430 KM. 304,42 con Gasolina Renovable a 1.529 €/litro.

Asturias

En Asturias hay 260 gasolineras, y las más baratas son:

TRANSPORTES SETRALI en CALLE MARIE CURIE 54, 54 con el Gasoleo A a 1.2 €/litro.

ALCAMPO en AUTOPISTA AS -2 KM. 22 con la Gasolina 95 E5 a 1.361 €/litro.

BALLENOIL en CALLE IRLANDA, PARCELA 3A - POL.IND.ESPIRITU SANTO, S/N con el Gasoleo Premium a 1.308 €/litro.

ALCAMPO en CARRETERA AS17 KM. 47 con la Gasolina 98 E5 a 1.559 €/litro.

ESTACION DE SERVICIO VALLE DE TRUBIA S.L. en CARRETERA AS-228 KM. 13 con el Gasoleo B a 0.91 €/litro.

TRAKTOS AUTOMOCIÓN en POLIGONO ASIPO, 6 con Adblue a 0.54 €/litro.

REPSOL en CR N-634, 530,1 (N-634 km 530,13) con Diésel Renovable a 1.559 €/litro.

EASYGAS en CALLE NICOLAS COPERNICO, 311 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.399 €/litro.

Q8 en CALLEJA, CALLEJÓN JOAQUIN ALONSO DIAZ, 33 con los Gases licuados del petróleo a 0.859 €/litro.

REPSOL en AVENIDA DE LUGO, 24 con el Gas Natural Comprimido a 1.179 €/litro.

HAM en AVENIDA OVIEDO, SN con el Gas Natural Licuado a 1.129 €/litro.

CEPSA en CARRETERA AS-219 KM. 5,200 con la Gasolina 95 E10 a 1.529 €/litro.

ASIPO SERVICIOS en CALLE A - POLIGONO INDUSTRIAL DE ASIPO, 21 con Gasolina 95 E25 a 1.859 €/litro y Gasolina 95 E85 a 3.

Tarragona

En Tarragona hay 259 gasolineras, y las más baratas son:

PETROENERGY en CARRETERA C-42 KM. 5 con el Gasoleo A a 1.199 €/litro.

PETROCAT DIRECTE en CARRETERA N-340 KM. 1093,5 con la Gasolina 95 E5 a 1.279 €/litro.

ALAS en POLIGONO CONSTANTI - AVD.EUROPA, 5 con el Gasoleo Premium a 1.255 €/litro.

GM FUEL STATIONS en CARRETERA NACIONAL 340 KM. 1187 con la Gasolina 98 E5 a 1.459 €/litro.

COPERAL en CARRETERA IGUALADA KM. S/N con el Gasoleo B a 0.856 €/litro.

BONAREA en CALLE FUSTERIES, S/N con Adblue a 0.419 €/litro.

PETRONOR en RONDA REMEI (DEL), S/N con Diésel Renovable a 1.499 €/litro.

COOP. LA GALERA en CALLE COOPERATIVA, 12 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.338 €/litro.

EXOIL en CALLE MERCURI, 15,17 con los Gases licuados del petróleo a 0.84 €/litro.

INCOENERGY en CALLE BLANQUERS, 53 con el Gas Natural Comprimido a 1.169 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.119.

MOEVE en CALLE ALT PENEDES-UR.MOLI SERRA, S/N con la Gasolina 95 E10 a 1.619 €/litro.

TAMOIL en AUTOVIA AP-01 KM. 0,450 con el Biodiesel a 1.232 €/litro.

REPSOL en CR N-340, 1165 con Gasolina Renovable a 1.649 €/litro.

Almería

En Almería hay 249 gasolineras, y las más baratas son:

E.S. COOP SANTA MARIA-VICAR-MURGIVERDE en DISEMINADO CARRETERA ZAMORA 2702, 2702 con el Gasoleo A a 1.193 €/litro.

E.S. COOP SANTA MARIA DEL AGUILA - EL EJIDO en CALLE CAMINO DE ROQUETAS, 6 con Adblue a 0.45 €/litro, el Gasoleo B a 0.829 y la Gasolina 95 E5 a 1.289.

BALLENOIL en CARRETERA MOJONERA (MO) KM. 37 con el Gasoleo Premium a 1.229 €/litro y la Gasolina 95 E5 Premium a 1.299.

GONZALEZ CAÑABATE, S.L. en CALLE SIERRA NEVADA, 90 con la Gasolina 98 E5 a 1.459 €/litro.

REPSOL en CL PADRE MENDEZ, S.N. con Diésel Renovable a 1.509 €/litro.

S.A.T. PISAICA DE LA VIRGEN en PARAJE PISAICA DE LA VIRGEN S/N con los Gases licuados del petróleo a 0.8 €/litro.

REPSOL en CARRETERA PUESTO RUBIO KM. 66 con la Gasolina 95 E10 a 1.519 €/litro y la Gasolina 98 E10 a 1.678.

Pontevedra

En Pontevedra hay 231 gasolineras, y las más baratas son:

PETROPRIX en CARRETERA PO-531 KM. 15 con el Gasoleo A a 1.247 €/litro y la Gasolina 95 E5 a 1.329.

BALLENOIL en URBANIZACIÓN MONTEPORREIRO PARCELA CC-2 C/ITALIA CON C/ FRANCIA, S/N con el Gasoleo Premium a 1.256 €/litro y la Gasolina 95 E5 Premium a 1.34.

ALCAMPO en AVENIDA AS CAROLINAS, 25 con la Gasolina 98 E5 a 1.469 €/litro.

CAMPODEZA, S.C.G. en LUGAR GRESANDE-GRESANDE, S/N con el Gasoleo B a 0.949 €/litro.

COAFOR en RUA REGUEIRA, 47 con Adblue a 0.577 €/litro.

REPSOL en AVENIDA PORTUGAL, S/N con Diésel Renovable a 1.529 €/litro.

PETROCASH SAIAR en CARRETERA N640 (CALDAS-VILAGARCIA) KM. 227,900 con los Gases licuados del petróleo a 0.829 €/litro.

REPSOL en CL EXPLANADA DE BOUZAS (2ª GLORIETA con el Gas Natural Comprimido a 1.179 €/litro.

MOLGAS en AUTOVIA AUTOVIA DE LAS RIAS BAJAS KM. 290 con el Gas Natural Licuado a 1.149 €/litro.

Lleida

En Lleida hay 221 gasolineras, y las más baratas son:

ASSOCIACIÓ DE TRANSPORTISTES DE LA SEGARRA en AVENIDA POLIGONO INDUSTRIAL, S/N con el Gasoleo A a 1.221 €/litro.

PETROLIS INDEPENDENTS en AVENIDA AGRAMUNT.POL.INDUSTRIAL, 1 con la Gasolina 95 E5 a 1.285 €/litro.

BALLENOIL en AVENIDA BARCELONA (N-IIA PK 463,5), 17 con el Gasoleo Premium a 1.228 €/litro y la Gasolina 95 E5 Premium a 1.289.

BONAREA en CENTRO COMERCIAL BONAREA, CTRA.L-313 km 14,5 con la Gasolina 98 E5 a 1.36 €/litro.

SIN ROTULO en DEMOCRACIA S/NÚM. con el Gasoleo B a 0.703 €/litro.

BONAREA en CENTRO BONAREA, AVDA. GENERALITAT 10, (P. IND. NAVESMA) con Adblue a 0.419 €/litro.

REPSOL en CALLE URGELL, 11 con Diésel Renovable a 1.489 €/litro.

REPSOL en CARRETERA C 14 KM. 134 con los Gases licuados del petróleo a 0.939 €/litro.

MOLGAS ENERGIA, S.A. en CARRETERA 230 KM. 6,5 con el Gas Natural Comprimido a 1.169 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.119.

Castelló

En Castelló hay 218 gasolineras, y las más baratas son:

GMOIL en AVENIDA EUROPA, 229 con el Gasoleo A a 1.219 €/litro y la Gasolina 95 E5 a 1.279.

TRAVOLCAS (TRAVOLPOWER) en AVENIDA MEDITERRANI, 134 con el Gasoleo Premium a 1.261 €/litro y Adblue a 0.39.

ALCAMPO en ALCAMPO HIPERMERCADO ( CENTRO COMERCIAL SALERA ) (CARRETERA 340 km 64.500) con la Gasolina 98 E5 a 1.543 €/litro.

TRANSPORTES RODOLFO Y VENTURA en CARRETERA TERUEL KM. 24 con el Gasoleo B a 0.937 €/litro.

REPSOL en CARRETERA N 340 KM. 1042,2 con Diésel Renovable a 1.509 €/litro.

BALLENOIL en AVENIDA DE LOS HERMANOS BOU, 201 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.375 €/litro.

COOPERATIVA CATOLICO AGRARIA COOP.V. en AVENIDA CASTELLO, 75 con los Gases licuados del petróleo a 0.899 €/litro.

HAM en CARRETERA VILLAREAL-ONDA KM. 1 con el Gas Natural Comprimido a 1.179 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.129.

CARCELLER ROYO S.L. en CTRA. RAMAL A CULLA km 3,900 con la Gasolina 98 E10 a 1.719 €/litro.

Albacete

En Albacete hay 188 gasolineras, y las más baratas son:

E.S. VILLARROBLEDO en AVENIDA REYES CATÓLICOS, 108 con el Gasoleo A a 1.209 €/litro.

GASPLAY en CARRETERA AB101 KM. 0,2 con la Gasolina 95 E5 a 1.289 €/litro.

ALCAMPO en SECTOR PARCELA T-3 LOCAL52, 14 con el Gasoleo Premium a 1.314 €/litro y la Gasolina 98 E5 a 1.461.

COOP. LA UNION AB en CARRETERA VILLAGARCIA KM. 0,1 con el Gasoleo B a 0.84 €/litro.

VINICOLA DE VILLARROBLEDO en CARRETERA MUNERA KM. 0,500 con Adblue a 0.39 €/litro.

REPSOL en CARRETERA JAEN KM. 47 con Diésel Renovable a 1.499 €/litro.

BALLENOIL en AVENIDA MADRID, 11 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.369 €/litro.

A&A en AVENIDA ESCRITOR RODRIGO RUBIO, 3 con los Gases licuados del petróleo a 0.818 €/litro.

HAM en POLIGONO AVENIDA PRIMERA, 17 con el Gas Natural Comprimido a 1.179 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.129.

Cuenca

En Cuenca hay 184 gasolineras, y las más baratas son:

SANCLEMENTINA DE TTAS. COOP. CONSUMO en CARRETERA LA ALBERCA KM. 0,46 con el Gasoleo A a 1.228 €/litro.

S. COOP. AGRARIA DE C-LM «SAN ISIDRO» en CALLE PRÍNCIPE, 153 con la Gasolina 95 E5 a 1.301 €/litro y el Gasoleo B a 0.84.

C.C ALCAMPO en CARRETERA NACIONAL 400 KM. 178,5 con el Gasoleo Premium a 1.339 €/litro y la Gasolina 98 E5 a 1.502.

SAN ISIDRO LABRADOR SOC. COOP. DE CLM en CALLE RAMON Y CAJAL, 42 con Adblue a 0.49 €/litro.

PETRONOR en CR N-320, 56 con Diésel Renovable a 1.559 €/litro y la Gasolina 95 E5 Premium a 1.539.

VEN Y VEN OIL en POLIGONO SAN JOSE CALLE C/10 PARCELA, 14 con los Gases licuados del petróleo a 0.879 €/litro.

NATURGY en CARRETERA ALBACETE, N-320 KM. 72 con el Gas Natural Comprimido a 1.299 €/litro.

MOLGAS en AUTOVIA AUTOVIA DEL ESTE KM. 224 con el Gas Natural Licuado a 1.149 €/litro.

MOEVE en AUTOVIA N-III KM. 141,3 con la Gasolina 95 E10 a 1.624 €/litro.

León

En León hay 179 gasolineras, y las más baratas son:

PONFEBUS en AVENIDA DE LA LIBERTAD, 15 con el Gasoleo A a 1.244 €/litro.

BEROIL en CARRETERA LE-311 KM. 7 con la Gasolina 95 E5 a 1.359 €/litro.

BALLENOIL en AVENIDA AGUSTINOS, 27 con el Gasoleo Premium a 1.329 €/litro.

GASOLEOS VILLAGER en NACIONAL VI km 386.200 con la Gasolina 98 E5 a 1.509 €/litro.

SUTECAL en MUNICIPIO con el Gasoleo B a 0.871 €/litro.

RIALCE, S.L. en CARRETERA MAYORGA KM. 1 con Adblue a 0.499 €/litro.

REPSOL en AVENIDA ANCARES, 27 con Diésel Renovable a 1.499 €/litro.

EASYGAS en CARRETERA N - VI KM. 351 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.419 €/litro.

GALP en AVENIDA PORTUGAL, 46 con los Gases licuados del petróleo a 0.889 €/litro.

ZEPXA ECO en CALLE BURDEOS EN PONFERRADA, 3 con la Gasolina 95 E10 a 1.379 €/litro y la Gasolina 98 E10 a 1.55.

Cáceres

En Cáceres hay 175 gasolineras, y las más baratas son:

BALLENOIL en CARRETERA JARANDILLA KM. 36 con el Gasoleo A a 1.229 €/litro y el Gasoleo Premium a 1.249.

SEDIMACAR, SL en CARRETERA EX-106 KM. 2,50 con la Gasolina 95 E5 a 1.29 €/litro.

GALP en CARRETERA EX-108 KM. 95,600 con la Gasolina 98 E5 a 1.5 €/litro.

MESILLAS en FINCA MESILLAS LA VEGA Y LA SALUD (EX-392 km 3-7) con el Gasoleo B a 0.866 €/litro.

SAN ISIDRO DE MIAJADAS SCL en AVENIDA GARCIA SIÑERIZ, 172 con Adblue a 0.613 €/litro.

REPSOL en CARRETERA MADRID-LISBOA KM. 180,800 con Diésel Renovable a 1.419 €/litro.

REPSOL en CARRETERA N-5 KM. 290,8 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.519 €/litro.

REPSOL en CARRETERA CC 054 KM. 2,300 con los Gases licuados del petróleo a 0.891 €/litro.

MOLGAS en AUTOPISTA A5 KM. 244,5 con el Gas Natural Comprimido a 1.199 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.149.

Cantabria

En Cantabria hay 174 gasolineras, y las más baratas son:

BALLENOIL en CALLE JOSE MARIA PEREDA, 6 con el Gasoleo A a 1.229 €/litro y la Gasolina 95 E5 a 1.299.

BALLENOIL en POLIGONO MOLLADAR ,BARRIO CARTES-REAL Y CUARTO, 1 con el Gasoleo Premium a 1.239 €/litro.

SHELL en P.I. CROS km CENTRO COMERCIAL M con la Gasolina 98 E5 a 1.519 €/litro.

AGROCANTABRIA en BARRIO CHAROLA, SN con el Gasoleo B a 0.96 €/litro.

GASOLINERA ALISAL en AVENIDA VICENTE TRUEBA, SN con Adblue a 0.699 €/litro.

PETRONOR en CARRETERA N-611 KM. 163,2 con Diésel Renovable a 1.559 €/litro.

BALLENOIL en CALLE JOAQUIN SALAS, 6 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.309 €/litro.

REPSOL en AU A-8 ,P.K. 256 con los Gases licuados del petróleo a 0.939 €/litro.

REPSOL en BARRIO CAMARREAL, 150 con el Gas Natural Comprimido a 1.179 €/litro.

AREA DE SERVICIO LA PALMERA en CALLE PROSPERIDAD, 61 con el Biodiesel a 1.499 €/litro.

VALLE DE LIENDO en N-634 km 165 con la Gasolina 98 E10 a 1.679 €/litro.

Valladolid

En Valladolid hay 173 gasolineras, y las más baratas son:

CENTROLID en AVENIDA DEL EURO EDIFICIO CENTROLID, 7 con el Gasoleo A a 1.215 €/litro.

GASOLINERA ZARATAN en CALLE PARQUE DE OCIO EQUINOCIO, S/N con la Gasolina 95 E5 a 1.329 €/litro.

BALLENOIL en AVENIDA NORTE DE CASTILLA, 54 con el Gasoleo Premium a 1.279 €/litro.

MAXPETROL en CARRETERA ISCAR-CUELLAR KM. 17,3 con la Gasolina 98 E5 a 1.479 €/litro.

COOP LATARCE en CAMINO TORREJON S/N con el Gasoleo B a 0.871 €/litro.

ESTACION AUTOBUSES VALLADOLID en CALLE PUENTE COLGANTE, 2 con Adblue a 0.424 €/litro.

REPSOL en CR CL-601, 22,7 con Diésel Renovable a 1.559 €/litro.

EASYGAS en AUTOVIA A-6 KM. 211 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.459 €/litro.

MAXPETROL en CALLE CALVARIO, 18 con los Gases licuados del petróleo a 0.885 €/litro.

REPOSTAR--ZARATAN en ADVA. GIJON, N-601 km 194,6 con el Biodiesel a 1.437 €/litro.

Huelva

En Huelva hay 161 gasolineras, y las más baratas son:

CUNA DE PLATERO en CM/ MONTEMAYOR, S/Nº con el Gasoleo A a 1.215 €/litro y el Gasoleo B a 0.823.

COBELLA en AVENIDA BLAS INFANTE, S/N con la Gasolina 95 E5 a 1.315 €/litro.

SUMALCA en CALLE MOGUER, S/N con el Gasoleo Premium a 1.284 €/litro.

TAMOIL en CARRETERA A-492 KM. 0,100 con la Gasolina 98 E5 a 1.534 €/litro y el Biodiesel a 1.344.

VIBE-CARBURANTES en CARRETERA LEPE-EL TERRÓN, KM 1,5 KM. 1,5 con Adblue a 0.659 €/litro.

REPSOL en AVENIDA RAFAEL ALBERTI, 7 con Diésel Renovable a 1.569 €/litro.

GALP en AVENIDA ITALIA, 32 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.469 €/litro.

GAS AUTO en CALLE ISAAC ALBENIZ, 2 con los Gases licuados del petróleo a 0.829 €/litro.

MOLGAS en POLIGONO POLÍGONO NUEVO, 38 con el Gas Natural Licuado a 1.149 €/litro.

E.S. LA CARRASCA en POLIGONO INDUSTRIAL LA CARRASCA, 17 con la Gasolina 95 E10 a 1.459 €/litro.

COLOSO en CR N-435, 219,9 con la Gasolina 98 E10 a 1.475 €/litro.

Burgos

En Burgos hay 152 gasolineras, y las más baratas son:

ASEBUTRA en CARRETERA VALLADOLID(ANTIGUA) EN ARANDA DE DUERO KM. S/N con el Gasoleo A a 1.212 €/litro y el Gasoleo Premium a 1.26.

GALP en CTRA. DE SORIA, S/N (CRTA. DE SORIA, S/N) con la Gasolina 95 E5 a 1.349 €/litro y la Gasolina 98 E5 a 1.469.

SAN FORMERIO S.COOP. en CARRETERA DE AÑASTRO S/N con el Gasoleo B a 0.839 €/litro.

BEROIL en AVENIDA PORTUGAL, 82 con Adblue a 0.5 €/litro.

BEROIL, S.L. en N-I km 249 con Diésel Renovable a 1.399 €/litro.

GALP en AUTOVIA A-62 KM. 40 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.499 €/litro.

LAS TERRAZAS en CARRETERA BURGOS-QUINTANADUEÑAS KM. 3 con los Gases licuados del petróleo a 0.909 €/litro.

REPSOL en CR A-1, 187,7 con el Gas Natural Comprimido a 1.179 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.129.

Gipuzkoa

En Gipuzkoa hay 152 gasolineras, y las más baratas son:

PETROPRIX en CALLE ANTXITURRI, 1 con el Gasoleo A a 1.199 €/litro y la Gasolina 95 E5 a 1.269.

GALP en BARRIO SAN ANDRES AUZOA, 7 con el Gasoleo Premium a 1.299 €/litro.

ALCAMPO IRUN en PARQUE COMERCIAL TXINGUDI, ZONA ARASO.B. VENTAS, 80 con la Gasolina 98 E5 a 1.539 €/litro.

PETROMIRALLES en POL. IND. KARRIKA. PARCELA 6 con el Gasoleo B a 1.117 €/litro.

BIDEKO ATERPE en CALLE MUGARRIEGI, 2 con Adblue a 0.435 €/litro.

REPSOL en CL ANTXOTXIPI , 15 con Diésel Renovable a 1.489 €/litro.

GALP en AVENIDA NAVARRA, 81 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.439 €/litro.

MLC en CALLE LERUN TXIKI MORTERIKA, 2 con los Gases licuados del petróleo a 0.899 €/litro.

HAM en CALLE ANTXOTXIPI KALEA, 4 con el Gas Natural Comprimido a 1.179 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.129.

Lugo

En Lugo hay 146 gasolineras, y las más baratas son:

LIBRE en POLIGONO SIGALSA FASE 1 NAVE 1, S/N con el Gasoleo A a 1.218 €/litro.

PLENERGY en AVENIDA BENIGNO RIVERA, 15 con la Gasolina 95 E5 a 1.339 €/litro.

PETROCASH LUGO en AVENIDA ADOLFO SUAREZ, S/N con el Gasoleo Premium a 1.339 €/litro, la Gasolina 98 E5 a 1.499 y los Gases licuados del petróleo a 0.799.

LEIRA S.C.G. en C/CELSO EMILIO FERREIRO, con el Gasoleo B a 0.99 €/litro.

CANDO en POLIGONO CASTRO RIBERAS DE LEA, 44 con Adblue a 0.6 €/litro.

REPSOL en AVENIDA LUGO, 0 con Diésel Renovable a 1.519 €/litro.

MOEVE en N-VI km 504 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.566 €/litro.

MOLGAS en AUTOPISTA A6 KM. 487 con el Gas Natural Licuado a 1.149 €/litro.

ORTEGAL OIL en RUA ILLA GAVEIRA, 81 con la Gasolina 98 E10 a 1.609 €/litro.

Bizkaia

En Bizkaia hay 141 gasolineras, y las más baratas son:

686 TLP en BARRIO SALCEDILLO, S/N con el Gasoleo A a 1.006 €/litro.

URBI LOW COST en AVENIDA CERVANTES, 51 con la Gasolina 95 E5 a 1.355 €/litro.

BALLENOIL en POLIGONO INDUSTRIAL MENDIETA-UZKOA, PARCELA II FINCA 1 con el Gasoleo Premium a 1.255 €/litro.

EUSKADILOWCOST en POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL S1-2 BALLONTI, 2 con la Gasolina 98 E5 a 1.497 €/litro.

AVIA AJARTE en AVENIDA AIXARTE, con el Gasoleo B a 1.03 €/litro.

AUTO ESTACIÓN DE SERVICIO BARAZAR S.A. en CARRETERA 240 KM 126 KM. 126 con Adblue a 0.499 €/litro.

REPSOL en CL RIBERA DE AXPE, 19 con Diésel Renovable a 1.555 €/litro.

GALP en CARRETERA BI-PL KM. 20 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.524 €/litro.

AVIA USOA en POLIGONO ZONA COMERCIAL AEROPUERTO LOIU, 9 con los Gases licuados del petróleo a 0.909 €/litro.

HAM BILBAO en CALLE REFRADIGAS, 1 con el Gas Natural Comprimido a 1.179 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.129.

Huesca

En Huesca hay 139 gasolineras, y las más baratas son:

AUTOTRANSPORTES MONZON en CALLE JOSE MARIA PEÑARANDA, 60 con el Gasoleo A a 1.182 €/litro.

AGROPIENSO en CARRETERA N-240 KM. 128,100 con la Gasolina 95 E5 a 1.288 €/litro.

BALLENOIL en AUTOVIA A-23 (MRG.DCHO.) KM. 563,9 con el Gasoleo Premium a 1.231 €/litro y la Gasolina 95 E5 Premium a 1.291.

ALCAMPO en CARRETERA N-240 KM. 160 con la Gasolina 98 E5 a 1.45 €/litro.

SCA DE ALCAMPELL en CALLE MAYOR, S/N con el Gasoleo B a 0.863 €/litro.

BONAREA en CARRETERA N-240 KM. 133 con Adblue a 0.419 €/litro.

REPSOL en N-260 EJE PIRENAICO km 385.5 con Diésel Renovable a 1.499 €/litro.

REPSOL en AUTOVIA A-22 KM. 62,000 con los Gases licuados del petróleo a 0.949 €/litro.

HAM en AUTOPISTA AP2 KM. 86 con el Gas Natural Comprimido a 1.179 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.129.

CEPSA en CARRETERA FRAGA-MONZON KM. 12,3 con la Gasolina 95 E10 a 1.479 €/litro.

Teruel

En Teruel hay 123 gasolineras, y las más baratas son:

COTRATUR en C/ POL.LA PAZ CALLE B PARCELA 122 con el Gasoleo A a 1.195 €/litro.

ALCAMPO en CARRETERA ZARAGOZA KM. 117 con la Gasolina 95 E5 a 1.295 €/litro y la Gasolina 98 E5 a 1.368.

SERSUCO S. COOP. en POLIGONO INDUSTRIAL TORRE SANCHO, S/N con el Gasoleo Premium a 1.225 €/litro.

COOPERATIVA PUEYOS en ESCATRON con Adblue a 0.33 €/litro y el Gasoleo B a 0.855.

REPSOL en CR N-211, 212,5 con Diésel Renovable a 1.539 €/litro.

MOEVE en CALLE CUESTA DEL CARRAJETE, 2 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.599 €/litro.

REPSOL en CARRETERA N. 234 KM. 83 con los Gases licuados del petróleo a 0.909 €/litro.

Salamanca

En Salamanca hay 121 gasolineras, y las más baratas son:

ESTACION DE AUTOBUSES en AVENIDA DE FILIBERTO VILLALOBOS, 71 con el Gasoleo A a 1.208 €/litro.

GMOIL en CALLE PRIMERA, S/N con la Gasolina 95 E5 a 1.319 €/litro.

BALLENOIL en CALLE NEWTON, 13 con el Gasoleo Premium a 1.249 €/litro.

MONTE LA REINA en CARRETERA CAÑIZAL PIEDRAHITA KM. 38,20 con la Gasolina 98 E5 a 1.524 €/litro.

ARANPINO en SA-804 km 26 con el Gasoleo B a 0.86 €/litro.

AN ENERGETICOS - PEÑARANDA en CAMINO CAMINO DEL VILLAR, 0 con Adblue a 0.55 €/litro.

REPSOL en AVENIDA SALAMANCA, S/N con Diésel Renovable a 1.569 €/litro.

IBERFUEL en CALLE RIO DUERO, 12 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.489 €/litro.

REPSOL en CARRETERA SA-CV-70 KM. 1,650 con los Gases licuados del petróleo a 0.939 €/litro.

HAM en CALLE PUERTO DE GOTEMBURGO, 1342 con el Gas Natural Comprimido a 1.179 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.129.

Guadalajara

En Guadalajara hay 106 gasolineras, y las más baratas son:

ATA en POLIGONO FRANCISCO MEDINA Y MENDOZA PARCELA 10, S/N con el Gasoleo A a 1.246 €/litro.

BALLENOIL en CALLE LOS PICONES, 3 con la Gasolina 95 E5 a 1.299 €/litro.

BALLENOIL en CARRETERA FONTANAR KM. 1 con el Gasoleo Premium a 1.279 €/litro y la Gasolina 95 E5 Premium a 1.319.

SHELL en AVENIDA EL ATANCE, 15 con la Gasolina 98 E5 a 1.504 €/litro.

SDAD COOP CAMPILLO DE DUEÑAS en DISEMINADO PG 15 PARCELA 29, S/N con el Gasoleo B a 0.899 €/litro y Adblue a 0.44.

REPSOL en CR CM-219, 4,9 con Diésel Renovable a 1.535 €/litro.

AREA DE SERVICIO A2 BP CABANILLAS 365 en AVENIDA CASTILLA LA MANCHA, 5 con los Gases licuados del petróleo a 0.799 €/litro.

SHELL en AVENIDA DE LA BARCA, 8 con el Gas Natural Comprimido a 1.179 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.129.

La Rioja

En La Rioja hay 100 gasolineras, y las más baratas son:

GMOIL en CALLE CORDONERA, 3 con el Gasoleo A a 1.229 €/litro y la Gasolina 95 E5 a 1.319.

ALCAMPO en CARRETERA CASALAREINA KM. 111 con el Gasoleo Premium a 1.319 €/litro.

ALCAMPO en C.C.ALCAMPO.CAMINO DE LA TEJERA S/N con la Gasolina 98 E5 a 1.49 €/litro.

COOPERATIVA GARU en CARRETERA LOGROÑO KM. 43 con el Gasoleo B a 0.841 €/litro.

AUTOBUSES JIMENEZ en CALLE SANTA MARIA (POL. LA PORTALADA II), 8 con Adblue a 0.31 €/litro.

REPSOL SA en AVENIDA AVDA. ZARAGOZA, 15 con Diésel Renovable a 1.549 €/litro.

PETRONOR en AUTOPISTA AP-68 KM. 176,9 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.569 €/litro.

VALCARCE en CALLE PRINCIPAL, S/N con los Gases licuados del petróleo a 0.929 €/litro.

REPSOL en CL POLIGONO PRADO VIEJO, 3 con el Gas Natural Comprimido a 1.179 €/litro.

Zamora

En Zamora hay 99 gasolineras, y las más baratas son:

AGRINZA en CM HERRADO S/N con el Gasoleo A a 1.25 €/litro y la Gasolina 95 E5 a 1.34.

BALLENOIL en CALLE SALAMANCA, 46 con el Gasoleo Premium a 1.265 €/litro.

REPOSTAR - ANSELMO MONTERO BRAGADO en CARRETERA CTRA. NACIONAL 630 KM. 285 con la Gasolina 98 E5 a 1.479 €/litro.

NUTECAL en CALLE CUBA, SN con el Gasoleo B a 0.871 €/litro.

FERTIBLEND en CARRETERA ZA-610 KM. 0 con Adblue a 0.413 €/litro y los Gases licuados del petróleo a 0.822.

REPSOL en CARRETERA N-122 KM. 425,5 con Diésel Renovable a 1.579 €/litro.

|> ENERTRIX <| en CARRETERA CL-605 FUENTESAUCO KM. 10 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.499 €/litro.

HAM en CARRER CAÑADA BERZIANA, 9 con el Gas Natural Comprimido a 1.179 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.129.

Ourense

En Ourense hay 98 gasolineras, y las más baratas son:

SUPERFUEL en CALLE RICARDO MARTIN ESPERANZA, 1 con el Gasoleo A a 1.279 €/litro.

PLENERGY en VÍA PISTA DE MORGADE, S/N con la Gasolina 95 E5 a 1.329 €/litro.

BALLENOIL en POLIGONO PARQUE EMPRESARIAL PARCELA, S/N con el Gasoleo Premium a 1.289 €/litro.

E.S. O VISO en CARRETERA N-525 KM. 242,400 con la Gasolina 98 E5 a 1.499 €/litro.

REPSOL en LUGAR RIOS, con el Gasoleo B a 1.057 €/litro y los Gases licuados del petróleo a 0.943.

GALP en CARRETERA NACIONAL 540 KM. 0,70 con Adblue a 0.699 €/litro.

REPSOL en CARRETERA OU-536 KM. 7,9 con Diésel Renovable a 1.539 €/litro.

REPSOL en CARRETERA CRTA. N-525, KM.199.4 KM. 199,4 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.519 €/litro.

CEPSA en AUTOVIA RIAS BAIXAS KM. 188 con la Gasolina 95 E10 a 1.539 €/litro.

Araba

En Araba hay 86 gasolineras, y las más baratas son:

N1JUNDIZ en CALLE MENDIGORRITXU, 50 con el Gasoleo A a 1.212 €/litro.

GM OIL en AVENIDA DE LOS HUETOS, 64 con la Gasolina 95 E5 a 1.369 €/litro y la Gasolina 98 E5 a 1.499.

EROSKI en AVENIDA ZUMALACARREGUI (C.C. EROSKI), S/N con el Gasoleo Premium a 1.299 €/litro.

COCEFOR en ZUAZOBIDEA, 4 con el Gasoleo B a 0.834 €/litro.

EUROCAM en CALLE TRATADO DE PARIS, 6 con Adblue a 0.439 €/litro.

ADS en CALLE DEIDA, 6 con Diésel Renovable a 1.568 €/litro.

GALP en CARRETERA ANTIGUA NACIONAL I KM. 375 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.489 €/litro.

REPSOL en CARRETERA N-1 KM. 364,4 con los Gases licuados del petróleo a 0.919 €/litro.

PETRONOR en CL AVENIDA HUETOS, 81 con el Gas Natural Comprimido a 1.289 €/litro.

MOLGAS en POLIGONO OKITURRI, 3 con el Gas Natural Licuado a 1.149 €/litro.

CEPSA en N-622 km 20,3 con la Gasolina 95 E10 a 1.669 €/litro.

Palencia

En Palencia hay 80 gasolineras, y las más baratas son:

BEROIL en CARRETERA CARRETERA DE SANTANDER KM. 12,3 con el Gasoleo A a 1.269 €/litro.

BALLENOIL en CALLE EXTREMADURA, 1 con el Gasoleo Premium a 1.309 €/litro y la Gasolina 95 E5 a 1.359.

GALP en AVENIDA CUBA, 25 con la Gasolina 98 E5 a 1.564 €/litro.

AGROPAL en CAMINO DE CIRCUNVALACION, S/N con el Gasoleo B a 0.883 €/litro.

BEROIL en POLIGONO AGUILAR DE CAMPOO, 121 con Adblue a 0.5 €/litro.

REPSOL en CARRETERA C-615 KM. 2,3 con Diésel Renovable a 1.569 €/litro.

BALLENOIL en CARRETERA N-611 KM. 10,9 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.369 €/litro.

REPSOL en CARRETERA N-620 KM. 88,9 con los Gases licuados del petróleo a 0.919 €/litro.

MOLGAS ENERGY en AUTOVIA AUTOVIA A-67, SALIDA KM. 94 KM. 94 con el Gas Natural Comprimido a 1.169 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.139.

Ávila

En Ávila hay 77 gasolineras, y las más baratas son:

PETROPRIX en CALLE RIO AREVALILLO, 23 con el Gasoleo A a 1.229 €/litro y la Gasolina 95 E5 a 1.319.

BALLENOIL en CALLE HORNOS CALEROS, S/N con el Gasoleo Premium a 1.259 €/litro.

ALCAMPO en CALLE LOS MACEROS, SN con la Gasolina 98 E5 a 1.499 €/litro.

COPLAM en CALLE PRADO NUEVO, S/N con el Gasoleo B a 0.886 €/litro.

SIN ROTULO en CARRETERA 4 AV P 124A KM. 4 con Adblue a 0.459 €/litro.

REPSOL en AVENIDA MADRID, 4 con Diésel Renovable a 1.529 €/litro.

CEPSA en AUTOVIA DEL NOROESTE KM. 111 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.598 €/litro.

REPOSTAR en CALLE RIO DUERO, 11 con los Gases licuados del petróleo a 0.859 €/litro.

CEPSA en AV-512 km 0,750 con la Gasolina 98 E10 a 1.689 €/litro.

Segovia

En Segovia hay 77 gasolineras, y las más baratas son:

BEROIL en CALLEJA, CALLEJÓN HOSPITAL, 7 con el Gasoleo A a 1.279 €/litro.

CARLOS DIEZ SEGOVIA en CALLE LOS LLANOS, 1 con la Gasolina 95 E5 a 1.369 €/litro.

AN GLUS en SEGOVIA km 00 con el Gasoleo Premium a 1.339 €/litro.

G CANTALEJO en CARRETERA SEGOVIA KM. 4 con la Gasolina 98 E5 a 1.519 €/litro.

A.N. GLUS en CARRETERA FUENTESAUCO - VEGAFRIA KM. 0,6 con el Gasoleo B a 0.86 €/litro.

NAVATRANS en AUTOVIA A-601 KM. 75,9 con Adblue a 0.489 €/litro y los Gases licuados del petróleo a 0.939.

BP AP6 VILLACASTIN NORTE en AUTOPISTA AP-6 KM. 80 con Diésel Renovable a 1.559 €/litro.

BALLENOIL en AVDA. JUAN CARLOS I, 19 (N-603 km 94,5) con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.399 €/litro.

HAM en CARRETERA TUREGANO-NAVAS DE ORO KM. 1 con el Gas Natural Licuado a 1.129 €/litro.

Soria

En Soria hay 47 gasolineras, y las más baratas son:

ESTACION DE SERVICIO HERMANOS OLALLA en CARRETERA SO-850, P.KM. 24 KM. 24 con el Gasoleo A a 1.259 €/litro y la Gasolina 98 E5 a 1.469.

SIN DETERMINAR en AVENIDA VALLADOLID, 13 con la Gasolina 95 E5 a 1.341 €/litro y Adblue a 0.45.

COPISO en POLIGONO VALCORBA PARC Nº 52, SUR D-13, 52 con el Gasoleo Premium a 1.29 €/litro.

UNION COMARCAL AGREDANA.S.C.L en CARRETERA DEVANOS KM. 0,500 con el Gasoleo B a 0.911 €/litro.

REPSOL en CARRETERA N-122 KM. 102 con Diésel Renovable a 1.519 €/litro.

ES LAS CASAS en N-111 km 229,1 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.624 €/litro.

ORUCA en AVENIDA SORIA, 40 con los Gases licuados del petróleo a 0.889 €/litro.

Melilla

En Melilla hay 14 gasolineras, y las más baratas son:

SHELL ALFONSO XIII en CALLE ALFONSO XIII, 84 con el Gasoleo A a 1.068 €/litro y el Gasoleo Premium a 1.108.

MOEVE en CALLE ASTILLEROS, GENERAL, 99 con la Gasolina 95 E5 a 1.166 €/litro.

Ceuta

En Ceuta hay 10 gasolineras, y las más baratas son:

ON365 en MUELLE ALFAU, S/N con el Gasoleo A a 1.239 €/litro, la Gasolina 95 E5 a 1.234, la Gasolina 98 E5 a 1.264 y el Gasoleo Premium a 1.289.

MOEVE en AVENIDA JUAN DE BORBON, 27 con Adblue a 1.205 €/litro.

CEPSA en AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.304 €/litro.

Tenerife

En Tenerife hay 209 gasolineras. La más consultada es OCÉANO TACO en CALLE SANTA AMELIA, 20, a pesar de no ser de las más baratas.

Las gasolineras más baratas en Tenerife son:

CANARY OIL, S.L. en CALLE SUBIDA AL MAYORAZGO, 7 con el Gasoleo A a 0.975 €/litro, la Gasolina 95 E5 a 0.975 €/litro y Adblue a 0.980 €/litro.

OCÉANO en POLIGONO INDUSTRIAL VALLE DE GÜIMAR MZ. 13, PC. 10, S/N con el Gasoleo Premium a 0.989 €/litro y la Gasolina 95 E5 Premium a 0.989 €/litro.

TGAS-TU TRÉBOL en AUTOPISTA TF1 AUTOPISTA SUR A ARMEÑIME, CRUCE LA CALETA KM. S/N con la Gasolina 98 E5 a 1.100 €/litro.

REPSOL en CARRETERA GENERAL DEL NORTE KM. 13200 con Diésel Renovable a 1.134 €/litro.

DISA EL BOHIO en AUTOPISTA TF-5 KM. 25 con los Gases licuados del petróleo a 0.708 €/litro.

DISA EL MAYORAZGO en CALLE JESUS HERNANDEZ GUZMAN, 12 con el Gas Natural Comprimido a 1.541 €/litro.

Gran Canaria

En Gran Canaria hay 182 gasolineras. La más consultada es DISA BALOS en CALLE ALMENDRO, 29, a pesar de no ser de las más baratas.

Las gasolineras más baratas en Gran Canaria son:

PETROPRIX en POLIGONO SAN ISIDRO, 22 con el Gasoleo A a 0.945 €/litro y la Gasolina 95 E5 a 0.955 €/litro.

OCÉANO en CALLE GARLOPA, 41 con la Gasolina 98 E5 a 1.125 €/litro y la Gasolina 95 E5 Premium a 1.145 €/litro.

OCÉANO SARDINA SUR en CALLE FERNANDO GUANARTEME, 82 con el Gasoleo Premium a 1.103 €/litro.

DISA AUTOPISTA KM 21 en AUTOPISTA GC-1 KM. 21 con los Gases licuados del petróleo a 0.729 €/litro.

CEPSA EL CUBILLO en CALLE CUBILLO, 1 con Adblue a 0.799 €/litro.

REPSOL en CALLE FELIX GARCÍA GONZÁLEZ, 12 con Diésel Renovable a 1.269 €/litro.

REPSOL en CARRETERA GC 292 KM. SN con la Gasolina 98 E10 a 1.299 €/litro.

SANTANA DOMINGUEZ en CALLE AYAGAURES, 3 con la Gasolina 95 E10 a 0.960 €/litro.

Lanzarote

En Lanzarote hay 46 gasolineras. La más consultada es DISA MACHER en CARRETERA ARRECIFE YAIZA KM. 12, a pesar de no ser de las más baratas.

Las gasolineras más baratas en Lanzarote son:

DISA NUEVA AEROPUERTO en CARRETERA ARRECIFE A AEROPUERTO KM. 1,4 con los Gases licuados del petróleo a 0.729 €/litro y la Gasolina 98 E5 a 1.179 €/litro.

PLENERGY en CALLE LEON Y CASTILLO, 139 con el Gasoleo A a 1.009 €/litro y la Gasolina 95 E5 a 1.029 €/litro.

REPSOL en CARRETERA CIRCUNVALACION KM. 4,5 con el Gasoleo Premium a 1.209 €/litro.

Fuerteventura

En Fuerteventura hay 28 gasolineras. La más consultada es SANTANA DOMINGUEZ en AVENIDA PASEO LA LIBERTAD S/N, S/N, a pesar de no ser de las más baratas.

Las gasolineras más baratas en Fuerteventura son:

DISA EL MATORRAL en CARRETERA PUERTO ROSARIO - EL CASTILLO KM. 8 con los Gases licuados del petróleo a 0.729 €/litro.

PETROPRIX en CALLE JANANA, 46 con el Gasoleo A a 0.999 €/litro y la Gasolina 95 E5 a 1.059 €/litro.

PCAN GIL en CALLE ALMIRANTE LALLERMAND, 31 con el Gasoleo Premium a 1.086 €/litro y la Gasolina 98 E5 a 1.268 €/litro.

DISA en CARRETERA LA OLIVA KM. 2,7 con Adblue a 1.175 €/litro.

H2GO MUELLE CHICO en CALLE MUELLE DARSENA PESQUERA, S/N con Diésel Renovable a 1.129 €/litro.

H2GO MORRO JABLE en POLIGONO PUERTO MORRO JABLE, S/N con el Hidrogeno a 9.900 €/litro.

La Palma

En La Palma hay 20 gasolineras. La más consultada es REPSOL en CARRETERA LP-114 KM. 78,50, a pesar de no ser de las más baratas.

Las gasolineras más baratas en La Palma son:

PLENERGY en POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N con el Gasoleo A a 1.167 €/litro y la Gasolina 95 E5 a 1.159 €/litro.

BP BAJAMAR en CARRETERA BAJAMAR KM. S/N con el Gasoleo Premium a 1.259 €/litro y Adblue a 1.600 €/litro.

PCAN en CARRETERA LP2 FUENCALIENTE KM. 24,6 con la Gasolina 98 E5 a 1.343 €/litro.

La Gomera

En La Gomera hay 7 gasolineras. La más consultada es OCÉANO PLAYA SANTIAGO en CARRETERA TF 713 KM. 38,5. Es una de las más baratas de la isla con el Gasoleo Premium a 1.469, la Gasolina 95 E5 a 1.439 y la Gasolina 98 E5 a 1.499.

La gasolinera más barata en La Gomera es:

SAN SEBASTIAN en AVENIDA DE COLÓN con el Gasoleo A a 1.379 €/litro.

El Hierro

En El Hierro hay 4 gasolineras. La más consultada es DISA EL PINAR en TRAVESÍA DEL PINAR, 29, a pesar de no ser de las más baratas.

Las gasolineras más baratas en El Hierro son:

DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. en CALLE EL MATORRAL, 55 con el Gasoleo A a 1.384 €/litro y la Gasolina 95 E5 a 1.353 €/litro.

DISA FRONTERA en CALLE CRTRA GRAL TIGADAY, S/N con el Gasoleo Premium a 1.499 €/litro y la Gasolina 98 E5 a 1.519 €/litro.

Mallorca

En Mallorca hay 173 gasolineras. La más consultada es BP PLAYA DE PALMA en CALLE MANUELA DE LOS HERREROS, 15, a pesar de no ser de las más baratas.

Las gasolineras más baratas en Mallorca son:

AUTONETOIL en CALLE POIMA, 12 con el Gasoleo A a 1.359 €/litro.

BUGA 2000 en CARRER M.MEDITERRÀNIA, 24 con el Gasoleo Premium a 1.358 €/litro y la Gasolina 95 E5 a 1.418 €/litro.

REPSOL en AVENIDA JUAN CARLOS I, S/N con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.599 €/litro.

REPSOL en CARRETERA CAMPOS KM. 11,1 con la Gasolina 98 E5 a 1.639 €/litro.

REPSOL BUTANO en CAMINO PUIG DE SANTA MAGDALENA, S/N con los Gases licuados del petróleo a 0.867 €/litro.

SET&GO en ZONA COLL DEN RABASSA 31, POLIGONO 48 PARCELA 23, 31 con el Gasoleo B a 1.119 €/litro y Adblue a 0.799 €/litro.

CEPSA en CARRETERA C-715 KM. 42,5 con la Gasolina 95 E10 a 1.779 €/litro.

Ibiza

En Ibiza hay 23 gasolineras. La más consultada es AUTONETOIL en CARRER ALCALDE BARTOMEU ROSELLO SALA, 9. Es una de las más baratas de la isla con el Gasoleo Premium a 1.469.

Las gasolineras más baratas en Ibiza son:

COOPERATIVA SANTA EULALIA en CARRETERA PM-810 KM. 4,150 con el Gasoleo A a 1.379 €/litro y el Gasoleo B a 1.059 €/litro.

GALP en AVENIDA SANT JUSEP DE SA TALAYA, 42 con la Gasolina 95 E5 a 1.509 €/litro.

BP SANT JORDI en CARRETERA AEROPUERTO KM. 4,5 con la Gasolina 98 E5 a 1.739 €/litro.

REPSOL en CARRETERA PM-808 KM. 1,25 con los Gases licuados del petróleo a 0.899 €/litro.

CEPSA en CARRER ALCALDE BARTOLOME ROSELLO SALA, 2 con Adblue a 0.789 €/litro.

MOEVE en CARRETERA PM-803 KM. 14,3 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.688 €/litro.

Menorca

En Menorca hay 21 gasolineras. La más consultada es GMOIL en CALLE BAJOLI ( POLIGONO INDUSTRIAL ARTRUIX ), 39, a pesar de no ser de las más baratas.

Las gasolineras más baratas en Menorca son:

EROSKI en AVENIDA TALAIOT, 1 con el Gasoleo A a 1.419 €/litro y la Gasolina 95 E5 a 1.489 €/litro.

AUTONETOIL en CALLE FERRERS, 12 con el Gasoleo Premium a 1.479 €/litro.

REPSOL en CALLE PINTOR TORRENT, 10 con los Gases licuados del petróleo a 0.909 €/litro.

BP en CARRETERA CTRA DE MAO A CIUTADELLA ME-1 KM. 23 con el Gasoleo B a 1.229 €/litro.

CARBURANTS LOW COST en CALLE B, 35 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.599 €/litro.

Formentera

En Formentera hay 2 gasolineras. La más consultada es CEPSA en CARRETERA PM-820 KM. 1,2. Es una de las más baratas de la isla con el Gasoleo B a 1.450, el Gasoleo Premium a 1.764 y la Gasolina 95 E5 Premium a 1.795.

La gasolinera más barata en Formentera es:

REPSOL en CARRETERA LA SABINA- EL PILAR KM. 4,6 con el Gasoleo A a 1.569 €/litro y la Gasolina 95 E5 a 1.659 €/litro.

De qué depende el precio de los carburantes El precio de los carburantes depende de múltiples factores, como su cotización específica (independiente de la del petróleo), la evolución del crudo, los impuestos, el coste de la materia prima y de la logística y los márgenes brutos. Además, la evolución en la cotización del crudo no se traslada directamente a los precios de los carburantes, sino que lo hace con un decalaje temporal.

En Europa, más caro

Con estos niveles, el precio de la gasolina sin plomo de 95 se mantiene en España por debajo de la media de la Unión Europea, situada en 1,623 euros el litro, y de la eurozona, con un precio medio de 1,671 euros. En el caso del diésel, el precio en España también es inferior al de la media de la UE, que es de 1,530 euros, y de la zona euro, donde marca un precio de 1,557 euros.

EP

