El precio del tabaco cambia a partir de este sábado en algunas marcas: este es su nuevo coste
Consumo ·El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica el nuevo coste de estos productos
Valencia
Sábado, 11 de octubre 2025, 09:04
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este sábado el nuevo listado de precios de diferentes productos de tabaco, como cigarros, cigarritos o cigarrillos. La Resolución del 10 de octubre de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos comunica así los nuevos precios a partir de este sábado 11 de octubre, de acuerdo con lo establecido en la Ley 13/1998.
Algunas marcas modificarán su precio, como es el caso de Candlelight Club Havana (50), que pasa a costar 0,18 euros la unidad a partir de esta semana. Los nuevos costes se aplicarán a partir de este mismo sábado en todos los estancos de la Península y las Islas Baleares.
En las semanas anteriores también cambiaron de precio algunas marcas muy populares como Fortuna, Ducados, Nobel, Marlboro, L&M, Philip Morris, Winston o Chesterfield, entre otras. A continuación detallamos las marcas de tabaco que modifican sus precios en la península.
Península y Baleares
A) CIGARROS Y CIGARRITOS
Euros/unidad
CANDLELIGHT
Candlelight Club Havana (50). 0,18
MONTECRISTO
Montecristo Open Slam (20). 25,00
B) PICADURAS DE PIPA
Euros/unidad
Al Fakher Black Mist (250 g). 16,90
Kingston Special Edition (100 g). 7,50
Ceuta y Melilla
A) PICADURAS DE PIPA
Euros/unidad
Al Fakher Black Mist (250 g). 9,95
Pincha aquí para ver el documento
Estancos abiertos 24 horas en Valencia
- Estación de servicio Repsol: Av. de les Corts Valencianes, 57, 46015