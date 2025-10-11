El precio del tabaco cambia a partir de este sábado en algunas marcas: este es su nuevo coste

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica el nuevo coste de estos productos

Sara Bonillo Valencia Sábado, 11 de octubre 2025, 09:04

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este sábado el nuevo listado de precios de diferentes productos de tabaco, como cigarros, cigarritos o cigarrillos. La Resolución del 10 de octubre de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos comunica así los nuevos precios a partir de este sábado 11 de octubre, de acuerdo con lo establecido en la Ley 13/1998.

Algunas marcas modificarán su precio, como es el caso de Candlelight Club Havana (50), que pasa a costar 0,18 euros la unidad a partir de esta semana. Los nuevos costes se aplicarán a partir de este mismo sábado en todos los estancos de la Península y las Islas Baleares.

En las semanas anteriores también cambiaron de precio algunas marcas muy populares como Fortuna, Ducados, Nobel, Marlboro, L&M, Philip Morris, Winston o Chesterfield, entre otras. A continuación detallamos las marcas de tabaco que modifican sus precios en la península.

Península y Baleares

A) CIGARROS Y CIGARRITOS

Euros/unidad

CANDLELIGHT

Candlelight Club Havana (50). 0,18

MONTECRISTO

Montecristo Open Slam (20). 25,00

B) PICADURAS DE PIPA

Euros/unidad

Al Fakher Black Mist (250 g). 16,90

Kingston Special Edition (100 g). 7,50

Ceuta y Melilla

A) PICADURAS DE PIPA

Euros/unidad

Al Fakher Black Mist (250 g). 9,95

Pincha aquí para ver el documento

Estancos abiertos 24 horas en Valencia

- Estación de servicio Repsol: Av. de les Corts Valencianes, 57, 46015

