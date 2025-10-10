El precio del aceite de oliva virgen extra desde el 10 de octubre Es fácil encontrar ofertas por debajo de los cinco euros

Botellas de aceite de oliva en un supermercado.

Andoni Torres Valencia Viernes, 10 de octubre 2025, 20:17 | Actualizado 20:50h. Comenta Compartir

Las primeras estimaciones del Ministerio de Agricultura sobre la producción de aceite de oliva para la campaña 2025/2026 apuntan a una producción de 1.371.938 toneladas, lo que representa una caída del 3% respecto a la campaña que acaba de finalizar el 30 de septiembre. Esta circunstancia podría afectar de forma negativa a los precios en los últimos meses.

Por el momento, el precio del aceite de oliva se ha reducido y acumula ya un descenso de más del 50% desde el pico alcanzado en abril de 2024, en línea con los precios en origen que ya se sitúan al nivel de los de 2022, previo al último periodo de sequía.

Lejos quedan los meses en los que el aceite de oliva virgen extra se vendía a entre 12 y 15 euros el litro en los supermercados españoles. Los precios empezaron a subir en abril de 2021 y su coste se disparó. Una botella del nuevo 'oro líquido' costaba en diciembre de 2023 más del doble que dos años antes.

La presión de los precios obligó al Gobierno a eliminar temporalmente el IVA para el aceite de oliva virgen extra, pero esta medida finalizó el pasado 1 de enero. Desde entonces, los precios han ido bajando hasta la barrera actual de los 4,5-5 euros el litro (en los supermercados). De hecho, los precios permanecen inalterables en las últimas semanas.

A fecha de 10 de octubre, es fácil encontrar ofertas por debajo de los cinco euros:

-Carrefour: 4,64 euros (Aceite de Oliva Virgen Extra Carrefour Extra 1 litro).

Aceite De Oliva Virgen Extra Aromas Del Sur 5 litros: 23,95 euros.

-Eroski: 4,65 euros (Aceite De Oliva Virgen Extra Eroski, botella 1 litro).

Aceite De Oliva Virgen Extra Servihostel, Garrafa 5 Litros : 23,14 euros.

-Mercadona: 4,65 euros el litro (Aceite De Oliva Virgen Extra Hacendado botella de 1 litro).

Aceite De Oliva Virgen Extra Hacendado 3 litros: 13,70 euros.

-Consum: 4,65 euros (Aceite Oliva Virgen Extra botella 1 litro).

Aceite Oliva Virgen Extra Consum garrafa 3 litros: 13,70 euros.

-Dia: 4,65 euros (Aceite de Oliva Virgen Extra La Almazara Del Olivar de Dia botella 1 litro).

Aceite De Oliva Virgen Extra La Almazara Del Olivar De Dia Garrafa 3 litros: 13,80 euros.

-Hipercor: 4,70 euros (El Corte Inglés Aceite De Oliva Virgen Extra botella 1 litro).

El Corte Ingles Aceite De Oliva Virgen Extra Garrafa 5 litros: 22,85 euros.

-Alcampo: 4,83 euros (Fruto Del Sur Aceite De Oliva Virgen Extra botella de 1 ltro.).

Fruto Del Sur Aceite De Oliva Virgen Extra Garrafa De 5 litros: 23,91 euros.

-Lupa: 4,65 euros (Aceite Alteza Oliva Virgen Extra 1 litro).

Aceite de Oliva Virgen Extra Abril: garrafa de 3 litros: 13.70 euros.

Precios recogidos de super.FACUA.org, la página web de FACUA-Consumidores en Acción que vigila a diario la evolución del precio del aceite de oliva y otros productos básicos en seis grandes cadenas de supermercados. La web rastrea los precios de cientos de alimentos en Alcampo, Carrefour, Dia, Eroski, Hipercor y Mercadona. El precio de Consum y Lupa está recogido directamente de sus páginas web.