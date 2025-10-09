El dueño de una almazara, sobre el precio del aceite de oliva en octubre: «Hemos pasado un verano muy seco...»

D. Merino Jueves, 9 de octubre 2025, 00:22 Comenta Compartir

El precio del aceite de oliva trae buenas noticias a los consumidores españoles en los últimos meses tras dejar atrás una racha de casi dos años muy negativa en la que el conocido como oro líquido alcanzó cotas históricas en los lineales de los supermercados y, por qué no decirlo, también en el origen de la cadena. Por suerte, esta situación ha cambiado radicalmente y el AOVE presenta una situación mucho más favorable en la actualidad para el bolsillo del consumidor.

Precisamente en el arranque de este mes de octubre el aceite y sus diferentes subtipos trae consigo un desplome significativo en origen. Al menos es lo que se extrae de los datos oficiales de las entidades que registran a diario el coste de este producto, tal como Oleísta, Poolreal o el propio Ministerio de Agricultura.

Una situación que no es fruto de la casualidad sino más bien consecuencia de un proceso de elaboración en la huerta y la campaña de la aceituna, íntimamente relacionada con la climatología. De ahí que los agricultores estén a la expectativa para ver si este contexto favorable se mantiene en los próximos meses o, por el contrario, cambia radicalmente de tendencia.

Y para arrojar algo de luz sobre el tema, quién mejor que un experto en la materia como Antonio Velasco, socio fundador de Quaryat Dillar junto a su hermano José María, que ha concedido una entrevista al medio IDEAL donde detalla que se espera una «normalización del precio» del aceite de oliva hasta final de año. «Es bueno no sólo para el consumidor, sino también para el productor porque hay que pensar en la importancia del sector primario para que esas familias puedan mantenerse», incide.

De esta forma, octubre es un mes con especial relevancia en la próxima campaña. Y es que «empieza el aceite de cosecha temprana, que son los aceites más importantes, con mucho aroma, color verdoso (vienen de la aceituna verde) y un sabor afrutado. Se toman en ensaladas y en crudo y son los más recomendables por su alto contenido en polifenoles y antioxidantes, muy beneficiosos para el organismo», insiste. No obstante, el grueso de la producción entrará para las siguientes semanas, a partir de noviembre.

Pese a que la situación invita al optimismo, Velasco se muestra cauto: «Depende de la climatología. Se prevé una campaña normal, aunque no especialmente buena porque hemos pasado un verano muy seco». En este sentido, «todos los agricultores y productores están pendientes del tiempo. Si cayeran algunas lluvias en el mes de octubre se podría encarar la campaña con mejores perspectivas».

No obstante, el experto apunta a que los precios se podrían «mantener en línea con lo que tenemos actualmente». Es decir, «como consumidores no esperamos que haya una subida de precios en los supermercados, en los lineales e, incluso, en las almazaras».

Todo ello, claro está, siempre que se respeten los costes para la producción en origen, que es la que se lleva el grueso del trabajo. «Al agricultor se le está pagando cuatro euros por el litro de aceite, mientras el consumidor abona una cantidad que se mueve en torno a los cinco euros», ha manifestado. De esta forma, el agricultor también se ve beneficiado y se puede mantener esa agricultura tradicional que tan importante es para algunas regiones españolas como Andalucía.

