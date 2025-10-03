La falta de jornaleros amenaza la recolección de la oliva en la Canal de Navarrés Campoenguera, la mayor cooperativa agraria de la comarca, arranca la campaña con la incertidumbre de poder recoger los 5 millones de kilos previstos

La campaña de recolección de aceituna ha arrancado este viernes en la comarca de la Canal de Navarrés y, en concreto, para los socios de Campoenguera, la mayor cooperativa agraria de la comarca. Se ha iniciado la recolección de la aceituna premium, la de mayor calidad, con las cuatro variedades que cuenta. A partir del día 22 o 23 de octubre se generalizará la recolección de todas las variedades.

Una campaña que se inicia con incertidumbre por la falta de mano de obra para la recogida manual en aquellas fincas que aún no están mecanizadas. Así lo asegura la directora de la cooperativa, Paloma Aparicio: «No hay temporeros para coger las olivas y tenemos el miedo de que buena parte de la cosecha se quede sin recolectar».

Y es que este es un año bueno de cosecha, tras la «desastrosa» campaña anterior donde la merma fue del 90%. Para este año la previsión es de unos 5 millones de kilos de aceituna, una cantidad que está dentro de la media de esta cooperativa. Sin embargo, de no conseguir trabajadores, insiste Aparicio, más de un millón de kilos podría quedarse en el campo.

«Estamos ayudando a nuestros socios buscando trabajadores en otras comarcas e incluso en otras comunidades. El problema es que coinciden otras campañas como la de los cítricos y es difícil conseguir gente», insiste.

No es un problema nuevo, apunta, y por eso desde esta almazara se vienen impartiendo cursos de formación a sus asociados para la mecanización del campo. Actualmente, de las 3.000 hectáreas de olivar que abarca la entidad enguerina, la mitad están ya mecanizadas. «Ahí no hay problema, el problema está en la otra mitad. Por eso, estamos realizando cursos de formación de poda para reestructurar los olivos para que tengan un solo pie y pueda entrar la maquinaria. Es el futuro del sector para que sea rentable», insiste.

Jornales y precios

La directora de Campoenguera apunta que la recolección a mano se paga mucho más caro que la de abanico, es decir, haciendo uso de una gran lona en forma de abanico alrededor del árbol, o la superintensiva que es con cosechadoras. Así, un jornalero que recoge la aceituna a mano cobra entre los 28 y los 36 céntimos el kilo; mientras que en las otras dos formas mecanizadas están entre 12 y 14 en abanico y de 4 a 6 céntimos en superintensivo. Todo depende del precio al que el agricultor estima que liquidará la oliva.

Al respecto, apunta la necesidad de que se consiga un precio equilibrado para que sea rentable al agricultor pero también para el consumidor. «Ni los 2 euros de hace unos años ni los 9 a los que se llegó el año pasado».

Pese a los inconvenientes, la cooperativa y Enguera se preparan para celebrar la tercera Feria del Aceite. Con una programación por ultimar, como en anteriores ediciones se invitará a cooperativas de otros municipios, empresas del sector, además de talleres, catas y degustaciones. La fecha de este año es del 17 al 19 de octubre.

