El precio del tabaco cambia para esta semana en varias marcas de cigarros y cigarrillos
Consumo ·El Boletín Oficial del Estado publica la nueva resolución válida desde el 4 de octubre y que modifica tarifas en firmas como Montecristo
A. Pedroche
Sábado, 4 de octubre 2025, 07:52
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el cambio en los precios de diferentes productos de tabaco, como tabaco de aspirar o picadura de liar o de pipa, que han sido propuestos por los correspondientes fabricantes e importadores. La Resolución de 27 de junio de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos comunica así las nuevas tarifas a partir del sábado 4 de octubre de 2025, de acuerdo con lo establecido en la Ley 13/1998.
Según con el documento oficial publicado, los precios de las labores de tabaco se aplicarán a partir de este mismo sábado en todos los estancos de la Península y las Islas Baleares. En este sentido, este primer fin de semana de agosto cambian de precio marcas como Flor de Nicaragua, Perla de Cavano o Montecristo, sumándose a los cambios de semanas previas de otras marcas, que se han extendido durante todo el año pasado y este 2025.
Península y Baleares
A) CIGARRILLOS
King Gold (20). 4,60 euros
King Gold 100's (20). 4,70 euros
King Red (25). 5,60 euros
Signature Tobacco (20). 3,50 euros
B) CIGARROS Y CIGARRITOS
FLOR DE NICARAGUA
Flor de Nicaragua Colorado Gordito M(10). 3,90 euros
MONTES SERIE N
Montes Serie N Panatela Larga Baikal (20). 8,20 euros
Montes Serie N Perfecto Ness (20). 9,50 euros
Montes Serie N Petit Corona Titicaca (20). 7,00 euros
Montes Serie N Robusto Victoria (20). 8,50 euros
PERLA DE CALVANO
Perla de Calvano Robusto (10). 1,80 euros
Perla de Calvano Short Robusto (10). 1,60 euros
Perla de Calvano Toro (10). 2,00 euros
C) CIGARROS Y CIGARRITOS
MONTECRISTO
Montecristo Elba (Premier) E.L. 2025 (El envase de 5). 600,00 EUROS
En cualquier caso, Hacienda permite consultar los precios vigentes de las labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre y Puntos de Venta con Recargo del Área del Monopolio. La resolución entra en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».