El precio del tabaco cambia para esta semana en varias marcas de cigarros y cigarrillos
Una mujer compra tabaco en una imagen de archivo. Avelino Gómez

El precio del tabaco cambia para esta semana en varias marcas de cigarros y cigarrillos

Consumo ·

El Boletín Oficial del Estado publica la nueva resolución válida desde el 4 de octubre y que modifica tarifas en firmas como Montecristo

A. Pedroche

Sábado, 4 de octubre 2025, 07:52

Comenta

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el cambio en los precios de diferentes productos de tabaco, como tabaco de aspirar o picadura de liar o de pipa, que han sido propuestos por los correspondientes fabricantes e importadores. La Resolución de 27 de junio de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos comunica así las nuevas tarifas a partir del sábado 4 de octubre de 2025, de acuerdo con lo establecido en la Ley 13/1998.

Según con el documento oficial publicado, los precios de las labores de tabaco se aplicarán a partir de este mismo sábado en todos los estancos de la Península y las Islas Baleares. En este sentido, este primer fin de semana de agosto cambian de precio marcas como Flor de Nicaragua, Perla de Cavano o Montecristo, sumándose a los cambios de semanas previas de otras marcas, que se han extendido durante todo el año pasado y este 2025.

Península y Baleares

A) CIGARRILLOS

King Gold (20). 4,60 euros

King Gold 100's (20). 4,70 euros

King Red (25). 5,60 euros

Signature Tobacco (20). 3,50 euros

B) CIGARROS Y CIGARRITOS

FLOR DE NICARAGUA

Flor de Nicaragua Colorado Gordito M(10). 3,90 euros

MONTES SERIE N

Montes Serie N Panatela Larga Baikal (20). 8,20 euros

Montes Serie N Perfecto Ness (20). 9,50 euros

Montes Serie N Petit Corona Titicaca (20). 7,00 euros

Montes Serie N Robusto Victoria (20). 8,50 euros

PERLA DE CALVANO

Perla de Calvano Robusto (10). 1,80 euros

Perla de Calvano Short Robusto (10). 1,60 euros

Perla de Calvano Toro (10). 2,00 euros

C) CIGARROS Y CIGARRITOS

MONTECRISTO

Montecristo Elba (Premier) E.L. 2025 (El envase de 5). 600,00 EUROS

Pincha aquí para ver el BOE

En cualquier caso, Hacienda permite consultar los precios vigentes de las labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre y Puntos de Venta con Recargo del Área del Monopolio. La resolución entra en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

