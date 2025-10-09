El precio del diésel repunta a las puertas del próximo puente en España y la gasolina ya se vende a 90 céntimos con la nueva tarifa

D. Merino Jueves, 9 de octubre 2025, 19:06 Comenta Compartir

El precio de la gasolina y el diésel experimenta caminos contrapuestas a las puertas del próximo puente en España para algunas regiones de la geografía nacional. Y es que mientras los valencianos han celebrado el 9 d'Octubre, día de la Comunitat, otros tantos disfrutarán el próximo lunes 13 del festivo de la Hispanidad. Todo ello en una semana en la que los carburantes dejan un sabor agridulce tras la bajada conjunta experimentada el pasado jueves. Una dinámica muy a la par de otros productos como el aceite de oliva, que para sorpresa de los consumidores también sufre un desplome en origen y, por tanto, en los lineales de los supermercados.

Retomando el ámbito de los carburantes, el coste medio del diésel se ha situado en los 1,412 euros esta semana, tras una subida del 0,07% con respecto a la pasada semana, según datos del Boletín Petrolero de la UE recogidos por Europa Press. Mientras que el precio medio del litro de gasolina ha vuelto a caer por segunda semana seguida, con una bajada del 0,067%, para retroceder hasta los 1,481 euros.

No obstante, dependiendo de dónde se reposte de la geografía nacional algunos conductores pueden llegar a ahorrar hasta 50 céntimos en el litro de combustible. Es el caso de Las Palmas de Gran Canaria, concretamente en la carretera de los Tarahales, donde Disa suministra el carburante a tan solo 0,909 euros, siendo el más económico de España según datos del geoportalgasolineras del Ministerio para la Transición Ecológica, una plataforma en la que se registran los precios en tiempo real de las estaciones de servicio en España.

En el caso de Valencia, en Autoil Lliria se puede conseguir gasolina a 1,27 euros, siendo la más económica de la provincia. Mientras que en el caso del diésel, Plenergy en Alfafar lo deja a 1,209 euros por litro.

Cabe recordar que con estos niveles de precios, en lo que va de 2025 la gasolina se ha abaratado un 2,88% respecto al cierre del año anterior, mientras que el precio del diésel ha descendido un 2,15% en lo que va de ejercicio.

El precio de los carburantes depende de múltiples factores, como su cotización específica (independiente de la del petróleo), la evolución del crudo, los impuestos, el coste de la materia prima y de la logística y los márgenes brutos. Además, la evolución en la cotización del crudo no se traslada directamente a los precios de los carburantes, sino que lo hace con un decalaje temporal.

Cuánto cuesta llenar el depósito en octubre

Con los precios actuales, llenar un depósito medio de 55 litros de diésel tiene un coste de unos 77,66 euros, unos 2,75 euros más que en las mismas fechas del año pasado, cuando ascendía a unos 74,91 euros.

Por su parte, para los vehículos de gasolina, llenar un depósito medio (55 litros) supone un desembolso actualmente de unos 81,45 euros, prácticamente el mismo importe que hace un año por las mismas fechas.

Precio en España respecto a la Unión Europea

Con estos niveles, el precio de la gasolina sin plomo de 95 se mantiene en España por debajo de la media de la Unión Europea, situada en 1,626 euros el litro, y de la eurozona, con un precio medio de 1,674 euros.

En el caso del diésel, el precio en España también es inferior al de la media de la UE, que es de 1,539 euros, y de la zona euro, donde marca un precio de 1,566 euros.

La evolución de los carburantes desde la guerra de Ucrania

El precio medio del litro del diésel se mantiene claramente por debajo de los niveles en que estaba antes del estallido de la invasión rusa de Ucrania, que comenzó el 24 de febrero de 2022, cuando era de 1,479 euros el litro. La gasolina, mientras, sigue también por debajo del precio de los 1,591 euros el litro que tenía en ese momento.

Asimismo, ambos carburantes continúan lejos de los máximos que registraron el verano de 2022, en julio, cuando la gasolina alcanzó los 2,141 euros y el gasóleo los 2,1 euros.

El diésel suma ya 136 semanas por debajo del precio de la gasolina. Se mantiene así en la situación habitual anterior a la invasión rusa de Ucrania, que provocó que el precio del gasoil fuese más caro que el de la gasolina de forma continuada desde agosto de 2022 hasta mediados de febrero de 2023, cuando se rompió la dinámica.