El precio de la gasolina se desinfla a las puertas del próximo festivo en España y el diésel se vende a 96 céntimos con la nueva tarifa

El precio de la gasolina y el diésel vuelve a dejar buenas noticias a los conductores españoles a las puertas de uno de los puentes más esperados por los valencianos como es el del 9 de octubre que une el jueves festivo con el viernes (laborable), sábado y domingo. En este sentido, el coste de los carburantes experimenta una bajada con la que corta la tendencia al alza de las últimas tres semanas y se abarata en un 0,13%. Una dinámica que parece ir a la contra de otros productos como la subida del coste de la electricidad o el aceite de oliva que experimenta un constante vaivén para disgusto de los consumidores.

Retomando el ámbito de los carburantes, el precio medio del litro de gasolina ha caído también esta semana, con un descenso del 0,13%, para retroceder hasta los 1,482 euros, según datos del Boletín Petrolero de la UE. Por su parte, el precio medio del litro de diésel se ha situado en los 1,411 euros esta semana, tras una ligera bajada del 0,04% con respecto a la pasada semana. Precisamente dependiendo del lugar donde reposte un conductor puede ahorrarse hasta 50 céntimos por litro.

Ese es el caso de la gasolinera Santana Domínguez de Almatriche en Las Palmas de Gran Canaria que deja el litro de gasoil en apenas 0,96 euros, siendo la más barata este viernes, según datos del geoportalgasolineras del Ministerio para la Transición Ecológica, una plataforma en la que se registran los precios en tiempo real de las estaciones de servicio en España.

Cabe recordar que el precio de los carburantes depende de múltiples factores, como su cotización específica (independiente de la del petróleo), la evolución del crudo, los impuestos, el coste de la materia prima y de la logística y los márgenes brutos. Además, la evolución en la cotización del crudo no se traslada directamente a los precios de los carburantes, sino que lo hace con un decalaje temporal.

Con estos descensos, en lo que va de 2025 la gasolina se ha abaratado un 2,82% respecto al cierre del año anterior, mientras que el precio del diésel ha descendido un 2,21% en lo que va de ejercicio.

Cuánto cuesta llenar el depósito en la primera semana de octubre

Con los precios actuales, llenar un depósito medio de 55 litros de diésel tiene un coste de unos 77,6 euros, unos 2,69 euros más que en las mismas fechas del año pasado, cuando ascendía a unos 74,91 euros.

Por su parte, para los vehículos de gasolina, llenar un depósito medio (55 litros) supone un desembolso actualmente de unos 81,51 euros, unos cinco céntimos de euros menos que en 2024, cuando suponía unos 81,56 euros.

Precio en España respecto a la Unión Europea

Con estos niveles, el precio de la gasolina sin plomo de 95 se mantiene en España por debajo de la media de la Unión Europea, situada en 1,629 euros el litro, y de la eurozona, con un precio medio de 1,677 euros.

En el caso del diésel, el precio en España también es inferior al de la media de la UE, que es de 1,543 euros, y de la zona euro, donde marca un precio de 1,568 euros.

La evolución de los carburantes desde la guerra de Ucrania

Con este abaratamiento, el precio medio del litro del diésel se mantiene claramente por debajo de los niveles en que estaba antes del estallido de la invasión rusa de Ucrania, que comenzó el 24 de febrero de 2022, cuando era de 1,479 euros el litro. La gasolina, mientras, sigue también por debajo del precio de los 1,591 euros el litro que tenía en ese momento.

Asimismo, ambos carburantes continúan lejos de los máximos que registraron el verano de 2022, en julio, cuando la gasolina alcanzó los 2,141 euros y el gasóleo los 2,1 euros.

El diésel suma ya 135 semanas por debajo del precio de la gasolina. Se mantiene así en la situación habitual anterior a la invasión rusa de Ucrania, que provocó que el precio del gasoil fuese más caro que el de la gasolina de forma continuada desde agosto de 2022 hasta mediados de febrero de 2023, cuando se rompió la dinámica.