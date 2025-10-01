El desayuno más barato en España cambia su carta Un estudio alerta de que el aumento del precio de determinados productos puede llegar a cambiar los hábitos de los ciudadanos

El desayuno, uno de los momentos de consumo que más está creciendo actualmente en España, ha disparado sus precios en el último año. La subida de tarifas en productos como el café, chocolate o los huevos, que se han disparado en unos meses hasta casi un 20%, están empezando a modificar las costumbres de muchos españoles y pueden llegar a reducir y/o alterar los ingredientes que se emplean.

El desayuno tradicional, que está formado por café, leche, azúcar y tostada con aceite, se ha encarecido un 8% de media en 2025, muy por encima del IPC, que se sitúa en el 2,7%, mientras que el año pasado subió un 5%, por lo que desayunar en España acumula un crecimiento de casi un 14% en los últimos dos años, según el análisis realizado por Javier Rivas, profesor de EAE Business School.

Así, la tostada de aceite, que hace dos años se convirtió en un lujo por el incremento del precio del AOVE, es hoy en día la solución más económica para empezar el día, después de que el café, una de las bebidas preferidas en los hogares españoles por las mañanas, haya disparado su precio un 20,2%, frente al 4,3% de 2024. Además, el precio de la leche ha registrado un alza del 4,3%, aunque esto se ha visto compensado parcialmente por la caída del precio del azúcar de un 19,3%.

El análisis incide en la ralentización en el precio del aceite de oliva, que es un clásico y un complemento habitual para las tostadas del desayuno. Rivas señala que el coste del aceite de oliva baja algo más del 40%, mientras que el resto de aceites sube un 18%, lo que consolida esta variedad de desayuno como uno de los más populares en los distintos territorios.

«El desayuno siempre ha sido una comida con alimentos básicos y, por lo tanto, accesible para muchas familias y establecimientos de hostelería. Sin embargo, el indicador que mide la inflación de los precios de los principales alimentos consumidos en el desayuno, como el cacao, el café, el trigo o la leche, entre otros, constata una importante alza de precios. En España, los aumentos del café, el chocolate, y derivados reflejan una tendencia preocupante, que podría influir en un cambio de hábitos entre los ciudadanos, reduciendo la cantidad de algunos productos y/o saltándose esta comida matinal tan necesaria», ha señalado Javier Rivas.

De esta manera, los consumidores que prefieren una infusión o un chocolate caliente no se encuentran ante un panorama muy halagüeño mejor, ya que el precio de estos productos ha subido más de un 16,7%, confirmando la tendencia alcista de los dos años anteriores, en los que su incremento se aproxima al 40%.

Asimismo, los productos de bollería y confitería, habituales en los desayunos de muchos hogares y cafeterías, han registrado un crecimiento moderado, algo menos de un 2%, mientras que el pan y cereales apenas han subido un 0,3%.

