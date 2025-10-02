El precio de la luz vuelve a subir este viernes y solo deja cuatro tramos por debajo de los 40 euros: las horas prohibidas para enchufar los electrodomésticos

Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El precio de la luz cambia este viernes. LPo

El coste este 3 de octubre será de 93,25 euros por megavatio hora (MW/h)

Mario Lahoz

Valencia

Jueves, 2 de octubre 2025, 19:58

Comenta

La llegada del mes de octubre reporta más gastos en la factura de los consumidores. En consonancia con la tendencia del final de septiembre, el mercado eléctrico registra una nueva subida y el precio de la luz aumenta un 8,19% respecto a este jueves. El coste este viernes 3 de octubre de 2025 será de 93,25 euros por megavatio hora (MW/h), según los datos del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

En los tiempos que corren, los precios suben contínuamente y el de la luz es uno de los que más problemas trae para muchas familias. Para ajustarse mejor a la economía que dispone cada uno y gastar lo mínimo posible, es necesario conocer cuáles son los tramos más baratos para utilizar los electrodomésticos.

Precio de la luz por horas

Este viernes, las horas más caras para poner los electrodomésticos recaen una vez más en la tarde-noche. Entre las 20:00 y 21:00 horas será de 138,76 euros el megavatio hora y entre las 21:00 y las 22:00 de 134,48 euros. Mientra que el tramo más económico será entre las 15:00 y las 16:00 a 38,23 euros el megavatio hora.

La tarifa regulada por el Ministerio -la que recoge esta información- se llama PVPC (Precio Voluntario al Pequeño Consumidor). Este precio varía cada día y cada hora según las directrices del mercado mayorista de electricidad.

Precio de la luz por horas

Tramo horario Euros/MWh
00.00-01.00 116,68 euros
01.00-02.00 112,61 euros
02.00-03.00 105,50 euros
03.00-04.00 104,06 euros
04.00-05.00 104,04 euros
05.00-06.00 106,18 euros
06.00-07.00 110,61 euros
07.00-08.00 124,45 euros
08.00-09.00 132,44 euros
09.00-10.00 115,58 euros
10.00-11.00 69,88 euros
11.00-12.00 49,70 euros
12.00-13.00 41,79 euros
13.00-14.00 39,13 euros
14.00-15.00 39,12 euros
15.00-16.00 38,23 euros
16.00-17.00 44,10 euros
17.00-18.00 58,39 euros
18.00-19.00 94,91 euros
19.00-20.00 119,98 euros
20.00-21.00 138,76 euros
21.00-22.00 134,48 euros
22.00-23.00 120,81 euros
23.00-24.00 116,50 euros

Cabe recordar que el nuevo método de cálculo del PVPC, que entró en vigor con la llegada de 2023, incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente. Por lo que las horas a cero euros o en negativo no se trasladan como tal a la factura de la luz.

El 'pool' no representa exactamente el importe final en el precio de la luz para un consumidor acogido a la tarifa regulada, ya que desde 2024 se adoptó un nuevo método de cálculo del PVPC, que incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente.

De esta manera, la proporción de vinculación con el precio del 'pool' se irá reduciendo progresivamente, para incorporar las referencias de los mercados de futuros, de modo que estos representaron el 25% en 2024 y ya en 2025 suponen el 40%. A partir de 2026 esa referencia de los mercados de futuros se elevará al 55%.

Consejos para ahorrar en la factura de la luz

Ahorro

Consejos para ahorrar en la factura de la luz

Para reducir el consumo y abaratar el recibo de la electricidad, puedes seguir estos consejos:

Electrodomésticos

Para reducir el consumo de los electrodomésticos de tu hogar es aconsejable, es aconsejable:

- Desconecta los electrodomésticos cuando no estés casa por un período largo (vacaciones). Especialmente el frigorífico-congelador que consume hasta el 30% del total del consumo de la vivienda.

- Evita dejarlos en 'stand by' ya que siguen gastando, aunque no consuman.

- Trata de aprovechar las horas de sol para el secado de ropa.

Agua caliente

Sería recomendable que siempre:

- Uses el agua caliente con prudencia. Es recomendable prestar atención para que nunca se quede un grifo abierto más de la cuenta.

- Con carácter general, una temperatura del agua entre 30ºC y 35ºC puede ser suficiente.

Iluminación

Es recomendable:

- Sustituir progresivamente las bombillas incandescentes y halógenas por tecnología LED, ya que emplea una potencia diez veces menor que las incandescentes y tienen una vida útil diez veces mayor, ahorrando hasta un 85% de la energía.

- Aprovechar al máximo la luz natural apagando la luz de las zonas iluminadas de manera natural y siempre que haya espacios abiertos o paredes acristaladas que contribuyan a una vigilancia pasiva.

