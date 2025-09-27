El nuevo precio del tabaco desde esta semana, en el estanco y con recargo Marcas de cigarros, cigarritos y es especial picadura de pipa modifican sus tarifas el último fin de semana de septiembre

Cajetillas de tabaco en un estanco, en una imagen de archivo.

Sábado, 27 de septiembre 2025

El precio del tabaco ha cambiado en septiembre en marcas de cigarros, cigarritos y en especial en productos de picadura de pipa desde este sábado 27 de septiembre de 2025, según ha publicado el BOE, unas tarifas que se aplicarán en todos los estancos de la Península y las Islas Baleares. En este sentido, este último fin de semana de julio cambian de precio marcas como Bolivar Royal, Quai d'Orsay, Cohiba, Signature, Serbetli, Mr. Shisha, Eastwood, Bronx, Blackburn o Anda, entre otros, tras un verano en el que apenas se publicaron cambios de tarifas.

Hacienda permite consultar también los precios vigentes de las labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre y Puntos de Venta con Recargo del Área del Monopolio. Los precios que se muestran son tanto los de expendeduría (en el estanco), como con recargo.

Puedes utilizar el buscador para encontrar el precio de los cigarrillos, cigarros, tabaco de liar o picadura de pipa en la tabla, a fecha 27 de septiembre.

Península y Baleares

Los precios de venta al público (PVP) de las labores de tabaco que se indican a continuación, incluidos los diferentes tributos, en expendedurías de tabaco y timbre de la península e Illes Balears, serán los siguientes:

A) CIGARROS Y CIGARRITOS

BOLIVAR

Bolivar Royal Coronas Estuche (5). 24,00

QUAI D'ORSAY

Quai D'Orsay Imperiales TR (20). 70,00

B) CIGARROS Y CIGARRITOS

COHIBA

Cohiba Wide Short 50 Edición Limitada 2024 (El envase

de 50). 225,00

SIGNATURE

Signature Finos Beige (El envase de 5). 1,60

Signature Finos Original (El envase de 5). 1,60

C) PICADURAS DE LIAR

Bronx Virginia Blend Papel (30 g). 5,50

D) PICADURA DE PIPA

Anda Tropido (950 g). 75,00

Blackburn Blckm Lmnd (100 g). 15,95

Eastwood Special Edition (20 g). 1,50

Mr. Shisha Pomaye (950 g). 73,00

Musth Pinkman (125 g). 22,60

Serbetli Classic American Ke (50 g). 4,30

Serbetli Classic Capu Capu (50 g). 4,30

Serbetli Classic Charli (50 g). 4,30

Serbetli Classic Doble A (50 g). 4,30

Serbetli Classic Emon (50 g). 4,30

Serbetli Classic Emon Ke (50 g). 4,30

Serbetli Classic Grapi (50 g). 4,30

Serbetli Classic Green Mix (50 g). 4,30

Serbetli Classic Icbdrumm (50 g). 4,30

Serbetli Classic Istambul Nights (50 g). 4,30

Serbetli Classic Marbella (50 g). 4,30

Serbetli Classic Meint (50 g). 4,30

Serbetli Classic Milkotin (50 g). 4,30

Serbetli Classic Stra Shark (50 g). 4,30

Serbetli Classic Wati Meli (50 g). 4,30

Serbetli Hard Line Breezy Bum (40 g). 4,50

Serbetli Hard Line Jerry (40 g). 4,50

Serbetli Hard Line Limton Gril (40 g). 4,50

Serbetli Hard Line Nara Ja (40 g). 4,50

Serbetli Hard Line Nestja (40 g). 4,50

Serbetli Hard Line Panepol (40 g). 4,50

Serbetli Hard Line Pops (40 g). 4,50

Serbetli Hard Line Redbera (40 g). 4,50

Serbetli Hard Line Supremo (40 g). 4,50

Serbetli Hard Line Sweet Oney (40 g). 4,50

Ceuta y Melilla

A) CIGARRILLOS Y CIGARRITOS

LA FINCA

La Finca No.3 (25). 2,50

VEGAFINA

Vegafina Nicaragua 25 Terra (25). 4,65

Vegafina Serie 2 25 Short Magnum (25). 4,25

Consulta en este PDF la resolución completa: publicada en el BOE.

La resolución entra en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

