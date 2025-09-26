El precio del aceite de oliva virgen extra desde el 26 de septiembre Los costes se estabilizan entre los 4,5 - 5 euros el litro en las principales superficies

Andoni Torres Valencia Viernes, 26 de septiembre 2025, 21:54 | Actualizado 22:05h.

La cesta de la compra se ha encarecido de media un 2,5% en un año, con productos en niveles récord, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que ha publicado su estudio anual de supermercados. El aceite de oliva es uno de los pocos productos que ha bajado de precio (el 53%).

Sin embargo, las previsiones para los próximos meses no son positivas. El calor continúa tras el verano y escasean las lluvias, lo que podría afectar muy negativamente a la cosecha. Por el momento, las almazaras cuentan con existencias, lo que seguirá dando una tregua a los precios en los supermercados.

Por el momento, el precio del aceite de oliva se ha reducido y acumula ya un descenso de más del 50% desde el pico alcanzado en abril de 2024, en línea con los precios en origen que ya se sitúan al nivel de los de 2022, previo al último periodo de sequía.

Lejos quedan los meses en los que el aceite de oliva virgen extra se vendía a entre 12 y 15 euros el litro en los supermercados españoles. Los precios empezaron a subir en abril de 2021 y su coste se disparó. Una botella del nuevo 'oro líquido' costaba en diciembre de 2023 más del doble que dos años antes.

La presión de los precios obligó al Gobierno a eliminar temporalmente el IVA para el aceite de oliva virgen extra, pero esta medida finalizó el pasado 1 de enero. Desde entonces, los precios han ido bajando hasta la barrera actual de los 4,5-5 euros el litro (precio en los supermercados).

A fecha de 26 de septiembre, es fácil encontrar ofertas por debajo de los cinco euros:

-Carrefour: 4,64 euros (Aceite de Oliva Virgen Extra Carrefour Extra 1 litro).

-Eroski: 4,65 euros (Aceite De Oliva Virgen Extra Eroski, botella 1 litro).

-Mercadona: 4,65 euros el litro (Aceite De Oliva Virgen Extra Hacendado botella de 1 litro).

-Consum: 4,65 euros (Aceite Oliva Virgen Extra botella 1 litro).

-Dia: 4,65 euros (Aceite de Oliva Virgen Extra La Almazara Del Olivar de Dia botella 1 litro).

-Hipercor: 4,70 euros (El Corte Inglés Aceite De Oliva Virgen Extra botella 1 litro).

-Alcampo: 4,83 euros (Fruto Del Sur Aceite De Oliva Virgen Extra botella de 1 ltro.).

Precios recogidos de super.FACUA.org, la página web de FACUA-Consumidores en Acción que vigila a diario la evolución del precio del aceite de oliva y otros productos básicos en seis grandes cadenas de supermercados. La web rastrea los precios de cientos de alimentos en Alcampo, Carrefour, Dia, Eroski, Hipercor y Mercadona. El precio de Consum está recogido directamente de su página web.