El precio de la bombona de butano desde esta semana tras la bajada del 5%

Camiones de reparto en el depostico de bombonas de butano de Repsol en Erandio. Manu Cecilio

Este precio se mantendrá hasta el próximo 20 de enero de 2026, cuando se publique en el BOE la siguiente revisión

Mario Lahoz

valencia

Sábado, 29 de noviembre 2025, 07:43

Comenta

El Ministerio para la Transición Ecológica ha publicado esta semana en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la nueva tarifa de la bombona de butano, cumpliendo con la normativa vigente que establece su revisión bimestral el tercer lunes de los meses impares. La última actualización entró el martes 18 de noviembre, que dejó el precio de la bombona en 15,46 euros, lo que supone un descenso del 4,97%. En los meses anteriores su coste era de 16,27 euros.

Esta reducción supone un alivio significativo para los consumidores, que verán disminuidos sus gastos en el uso de este gas, principalmente empleado para cocinar y la calefacción. El descenso de esta última revisión se debe a la bajada en los fletes (-14,9%) y a la apreciación del euro frente al dólar (+0,23%), pese al incremento de las cotizaciones de las materias primas (+6,4%), según han informado fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Este precio se mantendrá hasta el próximo 20 de enero de 2026, cuando se publique en el BOE la siguiente revisión. Conviene recordar que dicha revisión está limitada al 5%, tanto al alza como a la baja. Esto supone una protección para el consumidor, que no verá reflejados los cambios bruscos que puedan provocar el coste de las materias primas o del transporte.

El GLP envasado es una mezcla de hidrocarburos, principalmente compuesta de butano, que sirve como alternativa al gas natural para su consumo energético en envases a presión, especialmente en poblaciones o núcleos urbanos sin conexión a la red de gas natural.

En la actualidad, anualmente se consumen 64,5 millones de envases de GLP de distintas capacidades. Se trata de un combustible en retroceso y, desde 2010 hasta 2021, el consumo total de GLP envasado ha descendido más de un 25%.

