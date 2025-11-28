El precio de la luz se desploma este sábado con una media por debajo de los 90 euros/MWh: las horas más económicas para enchufar los electrodomésticos El mercado eléctrico da un respiro a los consumidores y registra un coste de 82,24 euros el megavatio hora

Mario Lahoz Valencia Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:17 Comenta Compartir

El precio de la luz de este sábado 29 de noviembre cambia su tendencia y trae consigo noticias que alegrarán el día de los consumidores. El mercado eléctrico da un respiro tras una semana de subida constante y sitúa en 82,24 euros el megavatio hora, según los datos publicados por el Operador del Mercado Ibérico de la Energía.

El coste energético presenta un descenso del 16,70% respecto a los 98,73 euros/MWh del día anterior. Ahora bien, aunque el mercado traiga un pequeño respiro para los consumidores de la tarifa reguladora, todavía sigue siendo complicado conseguir reducir el gasto eléctrico al máximo en la factura.

Dada esta situación, lo más aconsejable es estar pendiente de las horas del reloj y conocer de primera mano cuáles son las horas más baratas y económicas para enchufar los electrodomésticos como la lavadora o el lavavajillas.

Precio de la luz de este sábado por horas

El mejor momento del día para encender los electrodomésticos este sábado será entre las 13:00 y las 14:00 horas, cuando el pool marcará un mínimo de 44,40 euros/MWh. Mientras que la hora más cara se dará entre las 00:00 y las 01.00 horas, cuando el precio de la electricidad alcanzará los 105,72 euros/MWh.

Precio de la luz por horas Tramo horario Euros/MWh 00.00-01.00 105,72 euros 01.00-02.00 99,53 euros 02.00-03.00 97,06 euros 03.00-04.00 94,38 euros 04.00-05.00 84,64 euros 05.00-06.00 83,26 euros 06.00-07.00 85,60 euros 07.00-08.00 91,92 euros 08.00-09.00 93,80 euros 09.00-10.00 80,56 euros 10.00-11.00 62,88 euros 11.00-12.00 50,06 euros 12.00-13.00 50,53 euros 13.00-14.00 44,4 euros 14.00-15.00 47,64 euros 15.00-16.00 56,85 euros 16.00-17.00 72,33 euros 17.00-18.00 95,85 euros 18.00-19.00 97,78 euros 19.00-20.00 100,24 euros 20.00-21.00 100,56 euros 21.00-22.00 99,61 euros 22.00-23.00 91,90 euros 23.00-24.00 86,59 euros

Cabe recordar que el nuevo método de cálculo del PVPC, que entró en vigor con la llegada de 2023, incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente. Por lo que las horas a cero euros o en negativo no se trasladan como tal a la factura de la luz.

El 'pool' no representa exactamente el importe final en el precio de la luz para un consumidor acogido a la tarifa regulada, ya que desde 2024 se adoptó un nuevo método de cálculo del PVPC, que incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente.

De esta manera, la proporción de vinculación con el precio del 'pool' se irá reduciendo progresivamente, para incorporar las referencias de los mercados de futuros, de modo que estos representaron el 25% en 2024 y ya en 2025 suponen el 40%. A partir de 2026 esa referencia de los mercados de futuros se elevará al 55%.

Ahorro Consejos para ahorrar en la factura de la luz

Para reducir el consumo y abaratar el recibo de la electricidad, puedes seguir estos consejos:

Electrodomésticos

Para reducir el consumo de los electrodomésticos de tu hogar es aconsejable, es aconsejable:

- Desconecta los electrodomésticos cuando no estés casa por un período largo (vacaciones). Especialmente el frigorífico-congelador que consume hasta el 30% del total del consumo de la vivienda.

- Evita dejarlos en 'stand by' ya que siguen gastando, aunque no consuman.

- Trata de aprovechar las horas de sol para el secado de ropa.

Agua caliente

Sería recomendable que siempre:

- Uses el agua caliente con prudencia. Es recomendable prestar atención para que nunca se quede un grifo abierto más de la cuenta.

- Con carácter general, una temperatura del agua entre 30ºC y 35ºC puede ser suficiente.

Iluminación

Es recomendable:

- Sustituir progresivamente las bombillas incandescentes y halógenas por tecnología LED, ya que emplea una potencia diez veces menor que las incandescentes y tienen una vida útil diez veces mayor, ahorrando hasta un 85% de la energía.

- Aprovechar al máximo la luz natural apagando la luz de las zonas iluminadas de manera natural y siempre que haya espacios abiertos o paredes acristaladas que contribuyan a una vigilancia pasiva.

Temas

Precios de la Luz