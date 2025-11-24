El precio de la luz sube este martes pero deja un tramo de tres horas por debajo del euro

El coste de la electricidad sube este martes hasta los 48,17 euros el megavatio hora

El precio de la luz trae noticias negativas para los consumidores este martes, puesto que sube un 15,32% en comparación con el día anterior, situándose en los 48,17 euros por megavatio hora (MWh), según los datos publicados por el Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE).

Eso sí, con respecto al mismo día del año pasado es un 41,06% más barata, ya que en 2024 el coste era de 81,73 euros/MWh. Aquellos consumidores que buscan ahorrar unos euros en la factura pueden fijarse en cuáles son las horas más baratas para enchufar los electrodomésticos durante este martes.

En este sentido, el tramo más económico es a medio día, donde habrá tres horas por debajo del euro. En el lado opuesto, las más caras serán por la tarde noche.

Por franjas horarias

Las horas más baratas para encender los electrodomésticos este martes entre las 12:00 y las 15.00 horas de la madrugada, cuando el pool marcará un mínimo de 0,66 euros/MWh. Mientras que la hora más cara se dará entre las 19.00 y las 20.00 horas, cuando el precio de la electricidad alcanzará los 102,11 euros/MWh.

Precio de la luz por horas Tramo horario Euros/MWh 00.00-01.00 42,92 euros 01.00-02.00 39,75 euros 02.00-03.00 29,84 euros 03.00-04.00 21,51 euros 04.00-05.00 16,71 euros 05.00-06.00 31,83 euros 06.00-07.00 59,78 euros 07.00-08.00 77,68 euros 08.00-09.00 82,12 euros 09.00-10.00 58,04 euros 10.00-11.00 13,46 euros 11.00-12.00 3,24 euros 12.00-13.00 0,96 euros 13.00-14.00 0,66 euros 14.00-15.00 0,66 euros 15.00-16.00 2,69 euros 16.00-17.00 27,56 euros 17.00-18.00 89,13 euros 18.00-19.00 99,83 euros 19.00-20.00 102,11 euros 20.00-21.00 96,28 euros 21.00-22.00 90,31 euros 22.00-23.00 88,60 euros 23.00-24.00 80,38 euros

Cabe recordar que el nuevo método de cálculo del PVPC, que entró en vigor con la llegada de 2023, incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente. Por lo que las horas a cero euros o en negativo no se trasladan como tal a la factura de la luz.

El 'pool' no representa exactamente el importe final en el precio de la luz para un consumidor acogido a la tarifa regulada, ya que desde 2024 se adoptó un nuevo método de cálculo del PVPC, que incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente.

De esta manera, la proporción de vinculación con el precio del 'pool' se irá reduciendo progresivamente, para incorporar las referencias de los mercados de futuros, de modo que estos representaron el 25% en 2024 y ya en 2025 suponen el 40%. A partir de 2026 esa referencia de los mercados de futuros se elevará al 55%.

Ahorro Consejos para ahorrar en la factura de la luz

Para reducir el consumo y abaratar el recibo de la electricidad, puedes seguir estos consejos:

Electrodomésticos

Para reducir el consumo de los electrodomésticos de tu hogar es aconsejable, es aconsejable:

- Desconecta los electrodomésticos cuando no estés casa por un período largo (vacaciones). Especialmente el frigorífico-congelador que consume hasta el 30% del total del consumo de la vivienda.

- Evita dejarlos en 'stand by' ya que siguen gastando, aunque no consuman.

- Trata de aprovechar las horas de sol para el secado de ropa.

Agua caliente

Sería recomendable que siempre:

- Uses el agua caliente con prudencia. Es recomendable prestar atención para que nunca se quede un grifo abierto más de la cuenta.

- Con carácter general, una temperatura del agua entre 30ºC y 35ºC puede ser suficiente.

Iluminación

Es recomendable:

- Sustituir progresivamente las bombillas incandescentes y halógenas por tecnología LED, ya que emplea una potencia diez veces menor que las incandescentes y tienen una vida útil diez veces mayor, ahorrando hasta un 85% de la energía.

- Aprovechar al máximo la luz natural apagando la luz de las zonas iluminadas de manera natural y siempre que haya espacios abiertos o paredes acristaladas que contribuyan a una vigilancia pasiva.

