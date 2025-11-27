El precio de la luz repunta este viernes con la nueva tarifa: las horas prohibitivas para utilizar los electrodomésticos

Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El precio de la luz cambia este viernes. Eduardo Parra

El mercado eléctrico aumenta por cuarto día consecutivo y registra un coste de 98,73 euros el megavatio hora

Mario Lahoz

Valencia

Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:02

La tarifa eléctrica reporta malas noticias para los consumidores de la tarifa reguladora un día más. El precio de la luz continúa con su tendencia alcista y presenta un aumento del 14,78% respecto a los 86,02 euros del día anterior, que sitúa en 98,73 euros el megavatio hora, según los datos publicados por el Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE).

Dado que el mercado eléctrico no hace más que subir, cada vez es más complicado ahorrar un buen puñado de euros en la factura. No obstante, la mejor manera de aprovechar la luz es estar pendiente de las horas del reloj.

La opción más recomendada para no elevar el precio de la factura es fijarse en cuáles son las horas más caras y baratas para utilizar los electrodomésticos.

Precio de la luz por horas

El tramo más económico para encender los electrodomésticos este viernes será entre las 14:00 y las 15:00 horas, cuando el pool marcará un mínimo de 69,05 euros/MWh. Mientras que la hora más cara se dará entre las 20:00 y las 21.00 horas, cuando el precio de la electricidad alcanzará los 143,07 euros/MWh.

Precio de la luz por horas

Tramo horario Euros/MWh
00.00-01.00 91,70 euros
01.00-02.00 87,08 euros
02.00-03.00 90,71 euros
03.00-04.00 88,89 euros
04.00-05.00 88,80 euros
05.00-06.00 92,19 euros
06.00-07.00 97,48 euros
07.00-08.00 128,66 euros
08.00-09.00 134,42 euros
09.00-10.00 101,97 euros
10.00-11.00 88,04 euros
11.00-12.00 77,89 euros
12.00-13.00 77,35 euros
13.00-14.00 71,75 euros
14.00-15.00 69,05 euros
15.00-16.00 74,73 euros
16.00-17.00 87,04 euros
17.00-18.00 105,39 euros
18.00-19.00 120,02 euros
19.00-20.00 128,19 euros
20.00-21.00 143,07 euros
21.00-22.00 123,49 euros
22.00-23.00 102,59 euros
23.00-24.00 99,04 euros

Cabe recordar que el nuevo método de cálculo del PVPC, que entró en vigor con la llegada de 2023, incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente. Por lo que las horas a cero euros o en negativo no se trasladan como tal a la factura de la luz.

El 'pool' no representa exactamente el importe final en el precio de la luz para un consumidor acogido a la tarifa regulada, ya que desde 2024 se adoptó un nuevo método de cálculo del PVPC, que incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente.

De esta manera, la proporción de vinculación con el precio del 'pool' se irá reduciendo progresivamente, para incorporar las referencias de los mercados de futuros, de modo que estos representaron el 25% en 2024 y ya en 2025 suponen el 40%. A partir de 2026 esa referencia de los mercados de futuros se elevará al 55%.

Consejos para ahorrar en la factura de la luz

Ahorro

Consejos para ahorrar en la factura de la luz

Para reducir el consumo y abaratar el recibo de la electricidad, puedes seguir estos consejos:

Electrodomésticos

Para reducir el consumo de los electrodomésticos de tu hogar es aconsejable, es aconsejable:

- Desconecta los electrodomésticos cuando no estés casa por un período largo (vacaciones). Especialmente el frigorífico-congelador que consume hasta el 30% del total del consumo de la vivienda.

- Evita dejarlos en 'stand by' ya que siguen gastando, aunque no consuman.

- Trata de aprovechar las horas de sol para el secado de ropa.

Agua caliente

Sería recomendable que siempre:

- Uses el agua caliente con prudencia. Es recomendable prestar atención para que nunca se quede un grifo abierto más de la cuenta.

- Con carácter general, una temperatura del agua entre 30ºC y 35ºC puede ser suficiente.

Iluminación

Es recomendable:

- Sustituir progresivamente las bombillas incandescentes y halógenas por tecnología LED, ya que emplea una potencia diez veces menor que las incandescentes y tienen una vida útil diez veces mayor, ahorrando hasta un 85% de la energía.

- Aprovechar al máximo la luz natural apagando la luz de las zonas iluminadas de manera natural y siempre que haya espacios abiertos o paredes acristaladas que contribuyan a una vigilancia pasiva.

