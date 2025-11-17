Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva reparte más de 113.086 euros entre dos jugadores, uno de ellso en un municipio de 30.000 vecinos
Rafa Gutierrez

El precio de la bombona de butano desde el martes 18 de noviembre

El Boletín Oficial del Estado publica una bajada del 4%

EP

Lunes, 17 de noviembre 2025, 23:11

Comenta

El precio máximo de venta al público de la bombona de butano bajará un 4% a partir de este martes 18 de noviembre con respecto al precio fijado en la última revisión, hasta los 15,46 euros, sumando su tercer descenso consecutivo, según una resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En concreto, el descenso de esta última revisión se debe a la bajada en los fletes (-14,9%) y la apreciación del euro frente al dólar (+0,23%), a pesar del incremento de las cotizaciones de las materias primas (+6,4%), según han informado fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El precio máximo de venta de los gases licuados del petróleo envasados (GLP) en envases de entre 8 y 20 kilogramos -la tradicional bombona de butano- no se encuentra liberalizado. Su valor se revisa bimestralmente el tercer martes del mes, por Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas.

Esta revisión bimestral se calcula en función del coste de la materia prima (propano y butano) en los mercados internacionales, así como del coste de los fletes (transporte) y la evolución del tipo de cambio euro-dólar.

Por otra parte, dicha revisión del precio, al alza o a la baja, está limitada al 5%, acumulándose el exceso o defecto de precio para su aplicación en posteriores revisiones.

El GLP envasado es una mezcla de hidrocarburos, principalmente compuesta de butano, que sirve como alternativa al gas natural para su consumo energético en envases a presión, especialmente en poblaciones o núcleos urbanos sin conexión a la red de gas natural.

En la actualidad, anualmente se consumen 64,5 millones de envases de GLP de distintas capacidades. Se trata de un combustible en retroceso y, desde 2010 hasta 2021, el consumo total de GLP envasado ha descendido más de un 25%.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Adiós a la histórica droguería de Valencia que fabricó el primer detergente en España
  2. 2

    El AVE entre Valencia y Madrid tendrá una nueva parada
  3. 3 Aemet anuncia chubascos este martes en la Comunitat y una masa de aire ártico que hará caer en picado las temperaturas
  4. 4 Los famosos que han estado en Cheste
  5. 5 Cazan a un motorista a 190 kilómetros por hora fuera del circuito de Cheste
  6. 6

    El AVE entre Valencia y Madrid tendrá una nueva parada
  7. 7

    La alerta que no tiene la CHJ hubiera anticipado una hora la crecida del Poyo en la dana
  8. 8 Un incendio junto a Blasco Ibáñez provoca alarma en Valencia
  9. 9 La tormenta de este lunes dibuja un espectacular arcoiris en el cielo de Valencia
  10. 10 Mercadona ofrece puestos de trabajo en Valencia para mecánicos sin experiencia con un sueldo inicial de 1.700 euros y formación remunerada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El precio de la bombona de butano desde el martes 18 de noviembre

El precio de la bombona de butano desde el martes 18 de noviembre