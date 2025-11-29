El precio del tabaco cambia a partir de este sábado en algunas marcas de cigarros y cigarrillos

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica el nuevo coste de estos productos

Mario Lahoz valencia Sábado, 29 de noviembre 2025, 07:37 | Actualizado 07:44h.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este sábado el nuevo listado de precios de diferentes productos de tabaco, como cigarros, cigarritos o cigarrillos. La Resolución del 28 de noviembre de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos comunica así los nuevos precios a partir de este sábado 29 de noviembre, de acuerdo con lo establecido en la Ley 13/1998.

En las semanas anteriores también cambiaron de precio algunas marcas muy populares como Fortuna, Ducados, Nobel, Marlboro, L&M, Philip Morris, Winston o Chesterfield, entre otras. A continuación detallamos las marcas de tabaco que modifican sus precios en la península.

Península y Baleares

A) CIGARRILLOS

Euros/cajetilla

Benson & Hedges Gold. 7,90

Benson & Hedges Silver. 7,75

Camel Activa. 6,10

Camel Blue 20. 6,10

Camel Essential Blue. 6,00

Camel Essential Filters. 6,00

Camel Filter 23s (23). 6,60

Camel Filter Box 20. 6,10

Camel Filter Soft. 6,00

Camel Senso (20). 6,10

Camel Yellow 100s (20). 5,90

Camel Yellow 40s (40). 11,30

Coronas Black Soft. 5,95

Gold Coast Red (20). 5,55

Gold Coast Red 100s (20). 5,25

Mayfair King Size. 7,40

Mayfair Superkings. 7,40

Silk Cut Purple. 7,90

Silk Cut White. 7,90

Sterling Dual. 7,20

Sterling King Size. 7,20

Sterling Superkings. 7,20

Winston Blue 20s. 5,85

Winston Classic Ks Box. 6,00

Winston Red 100s. 5,65

Winston Red 100s (28). 7,75

Winston Red 20s. 5,85

Winston Red 20s (cajetilla blanda). 5,75

Winston Red 23s (23). 6,20

Winston Red 35s (35). 9,60

Winston Selection 100s (20). 5,25

Winston Selection 20s (20). 5,10

Winston Selection 22s (22). 5,50

Winston Selection 40s. 10,00

Winston Selection Largo 28s. 7,00

Winston Selection Largo 29s. 7,35

B) CIGARROS Y CIGARRITOS

Euros/unidad

CORONAS

Reserva Cigarritos CPB (Cajetilla Dura) (El envase de 20). 4,65

JOYA DE NICARAGUA

JDN Humidified Bag Rosalones Go Pack 5 × 5 (El envase de 5). 25,95

REX

Cigarritos (El envase de 20). 4,50

Cigarritos Filtro (El envase de 20). 4,50

VICTORIA

N.º 10 (El envase de 10). 3,20

C) PICADURAS DE LIAR

Euros/envase

Amber Leaf 10 × 50 g. 15,50

Amber Leaf 5 × 50 g. 15,50

Amber Leaf Tabaco Virginia (30 g). 6,80

Amber Leaf Virginia Selecto (30 g). 6,80

American Spirit Original Orange (30 g). 6,90

Camel Blue picadura de liar o entubar (43 g). 10,20

Camel Liar o Entubar 100G (100 g). 23,90

Camel Liar o Entubar 470G (470 g). 113,10

Camel Picadura de Liar (30 g). 7,10

Camel Picadura de Liar (40 g). 9,40

Camel Picadura de Liar (70 g). 16,90

Camel Picadura de Liar o Entubar (109 g). 26,10

Camel Picadura de Liar o Entubar (30 g). 7,10

Camel picadura de liar o entubar (43 g). 10,20

Camel picadura de liar o entubar (455 g). 109,60

Camel picadura de liar o entubar (65 g). 15,70

Domingo Celeste (30 g). 7,00

Domingo Celeste (88 g). 20,60

Domingo Negro (30 g). 7,00

Domingo Negro NL (100 g). 23,70

Fleur Du Pays 225G (225 g). 59,10

Fleur Du Pays N. 1 Blond 90 GR NL (90 g). 23,80

Fleur Du Pays N.º 1 Blond (200 g). 52,00

Fleur Du Pays N.º 1 Blond (40 g). 11,10

Fleur Du Pays N.º 1 Blond (500 g). 130,40

Winston Picadura de Liar (30g). 7,10

Winston picadura de liar o entubar (135 g). 33,40

Winston Picadura de Liar o Entubar (30 g). 6,90

Winston picadura de liar o entubar (430 g). 103,30

Winston picadura de liar o entubar (450 g). 108,00

Winston picadura de liar o entubar (46 g). 11,00

Winston Picadura de Liar o Entubar (67 g). 15,70

Winston Picadura de liar o entubar (82 g). 19,90

Winston Picadura de liar o entubar (83 g). 20,00

Winston Picadura Liar (70 g). 16,90

D) PICADURAS DE PIPA

Euros/unidad

Ceuta y Melilla

A) CIGARRILLOS

Euros/cajetilla

Camel Blue 20. 4,40

Camel Filter Box 20. 4,40

Winston Classic Ks Box. 4,25

