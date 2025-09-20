El nuevo precio de la bombona de butano desde esta semana El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado su nuevo coste, que ha experimentado una bajada del 5%

Camiones de reparto en el depostico de bombonas de butano de Repsol en Erandio.

Sara Bonillo Valencia Sábado, 20 de septiembre 2025, 09:16

Una de las preguntas más frecuentes entre quienes utilizan gas butano en casa es siempre la misma: ¿cuánto cuesta ahora la bombona? La razón es sencilla: muchas viviendas dependen exclusivamente de este combustible para encender los fogones, el horno o el calentador de agua, entre otros usos.

Sin embargo, no siempre es fácil llevar la cuenta del precio real de la bombona, ya que varía con frecuencia y está sujeta a una regulación oficial. El precio del butano se actualiza cada dos meses, concretamente el tercer martes de los meses impares (enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre), y el nuevo importe se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Además, el precio máximo de esta bombona regulada por el Gobierno no puede variar más de un 5 % en cada revisión.

La última actualización entró en vigor el martes 16 de septiembre. Desde esa fecha, la bombona tradicional de 12,5 kilos pasó a costar 16,27 euros, frente a los 17,11 euros que costaba desde el pasado mes de julio. Esto supone una bajada del 5 % respecto al precio anterior.

El descenso de esta última revisión se debe a la bajada en las cotizaciones de las materias primas (-1,6%) y a la apreciación del euro frente al dólar (+2,3%) que compensa el incremento de los fletes (+14,9%), informaron en fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El precio máximo de venta de los gases licuados del petróleo envasados (GLP) en envases de entre 8 y 20 kilogramos -la tradicional bombona de butano- no se encuentra liberalizado. Su valor se revisa bimestralmente el tercer martes del mes, por Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas.

Esta revisión bimestral se calcula en función del coste de la materia prima (propano y butano) en los mercados internacionales, así como del coste de los fletes (transporte) y la evolución del tipo de cambio euro-dólar.

El GLP envasado es una mezcla de hidrocarburos, principalmente compuesta de butano, que sirve como alternativa al gas natural para su consumo energético en envases a presión, especialmente en poblaciones o núcleos urbanos sin conexión a la red de gas natural.

En la actualidad, anualmente se consumen 64,5 millones de envases de GLP de distintas capacidades. Se trata de un combustible en retroceso y, desde 2010 hasta 2021, el consumo total de GLP envasado ha descendido más de un 25%.

