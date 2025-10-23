La novedad de Aldi que triunfa en redes y solo está disponible en otoño La cadena se suma a los establecimientos que venden un popular producto para preparar la bebida de temporada

Si hay una receta que es especialmente particular para cada persona es el café. Más corto, largo, con o sin cafeína, con leche, solo, con miel, de especialidad, de cápsula... para gustos, colores. El café es una de las bebidas que más adeptos tiene y no solo por su capacidad para activarte o por su sabor, si no por el momento de relax y desconexión que supone. Son muchos los que adaptan su preparación a la época del año, al igual que en verano aprovechan para cargarlo de hielo, en otoño es la época por excelencia de una versión que no se ve en el resto de temporadas: el 'pumpkin spice latte'.

Se trata de un café con leche y calabaza que triunfa en otoño y que llena las redes sociales en esta época del año con diferentes recetas para realizarlo en casa. Ahora, el último supermercado que se ha apuntado a la moda del 'pumpkin spice latte' es Aldi, que se suma a otros pocos puntos de venta que ofrecen esta bebida ideal para elaborar el café de temporada.

El supermercado la ha lanzado como «bebida de otoño» y por ello la ofrecen como promoción estacional con descuento, aunque también se puede encontrar en otras cadenas de supermercados que comercializan productos YOSOY, la marca que firma esta bebida: Alcampo, Carrefour, El Corte Inglés, Eroski, Consum o plataformas como Naturitas también la tienen entre su lineal.

La bebida, de sabor dulce, cremoso y especiado, se puede encontrar en la mayoría de establecimientos en la sección de bebidas vegetales, aunque es posible que en la mayoría ellos solo este disponible de forma puntual durante el otoño por su carácter estacional. De ahí que muchos amantes del 'pumpkin spice' no hayan perdido el tiempo en ir a comprar varias unidades para preparar su café, ni tampoco en compartir sus reviews en redes sociales.

Sólo vengo a decir que esto es una barbaridad está increíble y que si os gusta el pumpkin spice latte, tenéis que probarlo pic.twitter.com/6amzzKmnSa — Trizia💀 (@trizia_curtis) October 19, 2025

Si bien no es una bebida con un aporte calórico exagerado, tampoco es una opción ultraligera para quienes busquen perder peso o mantener unas calorías mínimas: aporta 62 kcal por cada 100 ml, con 4,7 gramos de azúcares.